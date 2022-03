Von Daniel Hund

Mannheim. Cedric Schmidt kennt sie alle. Den "Högi", den "Schnatti", den "Cello". Täglich kommen die Spieler des SV Waldhof zu ihm, lassen sich vom 24-Jährigen behandeln, vertrauen ihm blind. Schmidt arbeitet seit rund fünf Jahren als Physiotherapeut am Alsenweg. Und das kam so: Als er seinen Arbeitsvertrag beim Kooperationspartner Sportomed Reha unterschrieben hatte, tat sich die Option auf, beim SVW als Physio einzusteigen. Mittlerweile ist der Mannheimer, der aus Zeitgründen seine eigenen Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat, bei den Blau-Schwarzen nicht mehr wegzudenken. Die RNZ sprach mit ihm.

Cedric Schmidt, welche Aufgaben umfasst Ihr Job bei den Buwe?

Die Vor- und Nachbereitung des Trainings, rehabilitative Maßnahmen am Trainingsgelände, Spiel- und Trainingsbetreuung. Auswärts bin ich natürlich auch dabei, konferiere mit den Ärzten und leite Spieler an Reha-Einrichtungen weiter. Auch mit den Trainern bin ich im engen Austausch, wenn es beispielsweise darum geht, Belastungen zu steuern.

Gibt es Spieler, die besonders häufig auf der Physio-Liege vorbeischauen?

Ja, direkt nennen kann ich da Marco Höger. Er weiß genau, was dazugehört, wenn man Profi ist und es auch bleiben möchte. Mit entsprechenden Physio-Einheiten kann er sein körperliches Niveau halten, das hat er über all die Jahre verinnerlicht.

Zu welchen Zeiten können die Spieler denn zur Behandlung kommen?

Es ist eigentlich immer so, dass von 8 bis 9.30 Uhr Trainings-Vorbereitung für die Spieler ist. Um 10 Uhr beginnt dann das eigentliche Training auf dem Platz. Sobald die Einheit beendet ist, kommen die Spieler dann wieder auf die Liege. Ab dann ist quasi open end. Ich bin so lange für sie da, bis sie mich nicht mehr brauchen.

Man hört immer mal wieder das Vorurteil, dass die Spieler, die häufig bei der Physio sind, nicht fit wären. Was natürlich Blödsinn ist, oder?

(Lacht). Natürlich ist das Blödsinn. Es ist gerade wichtig, dass sie kommen. Da ist ja auch immer ganz viel Risiko-Reduzierung dabei. Wir arbeiten an Defiziten und analysieren gezielt, wo eventuell Verletzungen entstehen könnten. Wenn beispielsweise einer eine Verletzung am Sprunggelenk hatte und ihm noch etwas Beweglichkeit fehlt oder noch ein Kraftdefizit vorhanden ist, dann ist das auch ein Risikofaktor für weitere Verletzungen oder eine Re-Verletzung.

Gibt es Probleme, die häufiger auftreten?

Das ist von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Bei muskulären Geschichten sind es oft die Oberschenkel und Adduktoren, weil beim Passspiel und beim Sprint erhebliche Kräfte darauf wirken.

Über was spricht man so, wenn die Spieler behandelt werden. Muss man sich das vorstellen wie beim Friseur?

Ich glaube, dass der Physio-Raum bei uns am Alsenweg schon eine Art Wohlfühl-Oase ist. Wir sprechen wirklich über alles. Da sind wir manchmal auch als Psychologen gefragt. Da geht es um Fußball, private Dinge, die Freundin usw. An den Regenerationstagen, das ist immer am Tag nach unserem Spiel, schauen wir auch immer gemeinsam TV bei den Behandlungen. Wir haben einen kleinen Fernseher. Auf ihm laufen dann sämtliche Zusammenfassungen von der Bundesliga bis runter zur Dritten Liga.

Marc Schnatterer sagt, dass er erst noch in seinen Körper hineinhorchen muss, ob er mit seinen 36 Jahren noch eine Saison dranhängen kann. Was sagt der Profi?

(Lacht) Schnatti ist super in Schuss. Er weiß genau, was sein Körper braucht. Bei ihm bin ich wirklich positiv überrascht. Wenn die anderen Jungs in dem Alter auch noch so drauf sind, dann Hut ab. Er ist Profi durch und durch, das sind aber eigentlich alle unsere Jungs. Wenn dann doch mal einer dabei ist, der es etwas schleifen lässt, sind wir hinten dran und erinnern ihn daran, mehr zu tun. Aber diesbezüglich sind wir wirklich selten gefordert.

Sie sind auch auf dem Platz dabei. Sobald sich ein Spieler verletzt, düsen Sie auf den Rasen. Was ist in diesen Situationen genau ihr Job?

Es geht da um die Akut-Versorgung. An meiner Seite ist dann immer einer unserer Mannschaftsärzte. Wir müssen dann schnell einschätzen können, was der Spieler hat und ob es weitergehen kann. Da müssen wirklich rasch Entscheidungen getroffen werden, um unserem Trainerteam signalisieren zu können, ob sich jemand anderes warm machen muss.

Marcel Seegert bekommt häufig mal was ab. Gegen den FC Bayern II wurde er mal vom Krankenwagen abgeholt, auch kürzlich in Lotte gegen Verl hat es ihn übel erwischt.

Der Cello ist einfach ein resoluter Spieler. Er ist sich für nichts zu schade. Er geht dahin, wo es weh tut. Er schmeißt sich in alles rein, um seine Mannschaft und seinen Verein zu verteidigen.

Kürzlich gegen 1860 München musste Baris Ekincier verletzt raus.

Uns war nach diesem Press-Schlag sofort klar, dass wir auf den Platz müssen. Das Knie kam dabei in eine Distorsion, das ist sehr schmerzhaft und unsere Antennen waren sofort scharf. Baris hat uns sofort gesagt, dass da war passiert ist. Er wollte dann nochmal unbedingt auf die Zähne beißen, aber die Schmerzen und das Risiko waren dann zu groß.