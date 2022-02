Mannheim. (rodi) Am Donnerstag wurde hart gearbeitet im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. Die gute Nachricht beim SV Waldhof lautet, dass die Arena keine Schäden aus dem Südwestderby gegen den 1. FC Kaiserslautern aufweist. Vielmehr machte sich ein Trupp daran, die Lichtanlage zu sanieren. Den Anfang machte man bei der nicht mehr einwandfreien Notstrombeleuchtung, die auch der TÜV schon bemängelt hat. Danach soll auch die Flutlichtanlage auf Vordermann gebracht werden. Falls bei einem noch möglichen Aufstieg im nächsten Jahr höherklassiger Fußball in Mannheim Einzug hält, soll es an ungenügenden Lichtverhältnissen nicht scheitern.

Sportlich muss es das Team von Trainer Patrick Glöckner richten. Die Chancen sind weiterhin gegeben, denn auf den direkten Aufstiegsplatz zur 2. Bundesliga fehlen vier, auf den Relegationsrang zwei Punkte. Allerdings haben sowohl der Tabellenzweite Kaiserslautern als auch der Dritte Braunschweig ein Spiel weniger absolviert. Bei noch elf zu absolvierenden Partien jedoch ist der Rückstand mit einer guten Serie noch aufholbar. Eine gute Serie heißt: Siege müssen her und den ersten Anlauf nach zuletzt zwei torlosen Unentschieden unternimmt der SVW am Samstag um 14 Uhr beim Halleschen FC (live auf MDR 3).

Das Gastspiel wird durchaus ein Härtetest für die Waldhof-Buben. Bei den Saalestädtern stand in den letzten vier Spielen hinten die Null. Coach Andre Meyer lässt mit einer Fünferkette verteidigen, was es den Gegnern anders als unter Meyers Vorgänger Florian Schnorrenberg deutlich schwerer macht, Chancen zu kreieren. Zudem steht im Kasten der Hallenser mit dem von RB Leipzig ausgeliehenen Keeper Tim Schreiber ein 19-jähriges Talent im Kasten, das Topleistungen zeigte und seit 412 Minuten nicht mehr hinter sich greifen musste.

In den letzten vier Partien ungeschlagen blieb auch Waldhof, hätte aber bei besserer Chancenverwertung mehr als nur sechs Punkte erzielen können. Beim letzten Auswärtsspiel bei Türkgücü München schoss die Waldhof-Offensive mehr als ein Dutzend "Fahrkarten" und verschenkte den Sieg. "Das sind so Spiele, wo du dich hinterher fragst: Was war denn heute los?", hofft Waldhof-Keeper Timo Königsmann, dass in Halle vorne der Knoten endlich wieder platzt. "Wir machen uns nicht verrückt und wissen, das bis zum Ende für uns alles drin ist", versichert er.

Sein Trainer beobachtete die jüngsten Spiele des HFC sehr genau und bescheinigte dem Kontrahenten auch das nötige Spielglück wie am Montagabend bei 1860 München, als die Löwen nahe am Ausgleich waren und auf der Gegenseite ein unberechtigter Foulelfmeter das Spiel für Halle entschied. Dieses Spielglück erhofft er sich nun von seiner Elf. "Die Maschinerie nach vorne läuft. Der Prozess läuft immer noch gut. Korrekt ist auch: Wir haben in der Vorrunde aus weniger Chancen mehr gemacht, aber schlimmer wäre es, wenn wir uns überhaupt keine Chancen mehr erspielen würden."

Anlass, in der eigenen Mannschaft im ersten der elf vom Klub ausgerufenen Endspiele zu wechseln, hat Glöckner nicht. Verletzungsbedingt verzichten muss der Coach aber auf Adrien Lebeau, der sich im Derby gegen die Lauterer eine Muskelzerrung zuzog und am Wochenende ausfällt. Was die genaue Aufstellung betrifft, in der auch der immer noch verletzte Niklas Sommer fehlen wird, wollte sich der Trainer nicht in die Karten schauen lassen. Er lobte aber ausdrücklich die Leistungen des Abwehrrecken Gerrit Gohlke, der zwei Wochen lang Jesper Verlaat ersetzte. Obwohl Verlaat wieder einsatzfähig wäre, könnte Gohlke den Vorzug bekommen. "Beides sind Innenverteidiger, die eigentlich in die Anfangsformation gehören und Fakt ist, dass beide bereit sind für die Startelf", hat Glöckner die Qual der Wahl. Oder spielen am Samstag alle beide?