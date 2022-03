Von Daniel Hund

Wer bei den Spielen des SV Waldhof nicht immer erst auf den letzten Drücker auf der Tribüne aufkreuzt, der sieht Florian Braband live und in Farbe. Wenn die Buwe sich warmmachen, hat er das Kommando. Der 32-Jährige ist der Athletiktrainer des Drittligisten. Im April 2021 kam er vom Chemnitzer FC. Dort hatte er zuvor schon mit SVW-Trainer Patrick Glöckner zusammen gearbeitet. Mit der RNZ sprach Braband, der in einer kleinen Wohnung in der Mannheimer Innenstadt wohnt, über seinen Job am Alsenweg.

Florian Braband, am Wochenende, als das Pokalduell in Wagenschwend anstand, wurden fast alle Stammspieler geschont. Ist es nach so einem spielfreien Wochenende schwerer wieder rein zu kommen?

Nein, eigentlich weniger. Wenn wir so eine lange Woche mit dem Spiel am Sonntag in Zwickau haben, dann tun zwei freie Tage richtig gut. Am Samstag früh hatten die Jungs nochmals eine Einheit. Somit haben wir alle Spieler nochmals auf einem Belastungsniveau. Kurzum: Die Wiedereingliederung ist nicht schwieriger als sonst.

Am Montag war frei, also geht es dienstags wieder ganz normal weiter.

Ja, ganz genau. Wir starten morgens mit einer lockeren regenerativen Einheit, um die Jungs alle wieder reinzuholen. Unter der Woche werden die Belastungen dann gesteigert, um für Sonntag wieder auf den Punkt die Fitness und die Frische zu haben.

Vor den Spielen ziehen Sie mit den Jungs das Aufwärmprogramm durch. Worum geht es dabei genau, hauptsächlich darum, Verletzungen vorzubeugen? Und wie lange dauert es?

Der Körper soll so vorbereitet werden, dass er für die kommende körperliche sportartspezifische Belastung präpariert ist. Das ganze Aufwärmprogramm dauert so um die 25 Minuten. Bei meinem Part sind es so um die zehn, zwölf Minuten. Da stehen Dinge wie Mobility, Aktivierung des Herzkreislauf-Systems und Sprints an. Danach geht es mit unserem Co-Trainer an die Arbeit mit dem Ball, ehe die Torschuss-Varianten folgen. Nach diesen 25 Minuten kann der Körper dann nochmals kurz runterfahren, hat Zeit zu regenerieren.

Gibt es auch Spieler, die weniger Lust auf das Aufwärmprogramm haben, die ein bisschen gepusht werden müssen?

(Lacht). Es geht zunächst mal darum, dass jeder seinen Körper kennen sollte. Man hat immer Spieler dabei, die man etwas mehr animieren und antreiben muss. Aber wir sind ja auch dafür da, um den Jungs Hilfestellungen zu geben.

Wie sieht Ihr Job an Trainingstagen aus?

Je nach Trainingsinhalten, die wir jeweils setzen, baue ich gewisse Dinge ins Warmup ein. Das sind dann auch immer so um die 20 Minuten. Anfang der Woche stehen mehr athletische Komponenten an, wie Kraft- und Stabilitätsübungen. Mitte der Woche kommen dann auch Sprinteinheiten, die ich mit einbaue, dazu. Man kann schon sagen, dass ich um die 30 Minuten eines Trainings gestalte. Nach intensiven Einheiten laufen wir dann auch länger aus, arbeiten im regenerativen Bereich. So kann das Verletzungsrisiko minimiert werden. Gerade mit Spielern, die es mehr nötig haben als andere.

Wie gefällt es Ihnen am Alsenweg?

Top. Wir haben einen tollen Zusammenhalt. Das Trainerteam und die Spieler pflegen einen familiären Umgang miteinander. Die Trainingsbedingungen sind vielleicht nicht ganz so optimal, wie man sie sich wünschen würde. Aber wir haben aus den Gegebenheiten wirklich viel gemacht. Ich wahre auch immer noch die Schnittstelle als Physiotherapeut und Athletiktrainer. Mir macht es hier sehr viel Spaß.

Über Cristiano Ronaldo war zu lesen, dass er täglich 3000 Situps machen soll. Gibt es am Alsenweg auch solche Fitness-Raketen, die in Eigenregie daheim an der Kraft arbeiten und vielleicht sogar zu viel machen?

(Lacht). Zu viel gibt es nie. Jeder sollte seinen Körper kennen. Wir haben ein paar Jungs dabei, die recht früh vor dem Training da sind. Und das teilweise bis zu 90 Minuten. Auch nach den Einheiten geben einige noch Gas, arbeiten im neuroathletischen Bereich. Sie haben teilweise von uns Kraftpläne, mit denen sie nacharbeiten können. Grundsätzlich kann man sagen, dass wir fleißige Spieler beim SVW haben, die wissen, was ihr Körper zur Vor- und Nachbereitung benötigt.