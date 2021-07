Von Daniel Hund

Dortmund. Nicht gewonnen – aber eben auch nicht verloren. Der SV Waldhof hat beim 1:1 (0:1)-Remis bei Borussia Dortmund 2 den ersten Punkt in der neuen Drittliga-Saison geholt. Es war ein harter Kampf. Im Stadion der Roten Erde ging es vor 1200 Zuschauern hin und her, vor und zurück. Letztlich war die Punkteteilung verdient, wenngleich dem SVW in der 90. Minute ein klarer Elfmeter verwehrt wurde. "Das war natürlich ein Strafstoß und die Schiedsrichterin hatte klare Sicht", ärgerte sich Waldhof-Trainer Patrick Glöckner.

Der SVW startete so, wie es die RNZ vermutet hatte. Trainer Patrick Glöckner setzte wieder auf sein 4-2-3-1-System. Neu in der Start-Elf: Fridolin Wagner und Joseph Boyamba, der Ex-Dortmunder.

Die Buwe legten vorsichtig los, machten die Räume eng, wollten nicht wie zuletzt gegen Magdeburg ins offene Messer laufen. Die erste Chance gab’s in der neunten Minute: Flachpass Marcel Costly, Boyamba stoppt im Sechzehner den Ball, dreht sich listig um die eigene Achse und zieht ab. Aber Luca Unbehaun, der Torhüter der Dortmunder Reserve, ist zur Stelle. Keine Minute später war dann auch Unbehaun geschlagen, doch Costly zielte zu genau, traf mit seinem Flach-Schuss nur den linken Pfosten.

Ärgerlich!

Und dann kam es – wie so oft – wenn man seine Chancen nicht nutzt: Marco Pasalic fasste sich ein Herz und hämmerte den Ball von der Strafraum-Kante in den Winkel (16.). Ein Traum-Tor – und eines aus dem Nichts.

Viel ging bei den Buwe danach nicht mehr im Vorwärtsgang. Geschockt, leicht verunsichert wirkten sie. Mit dem 0:1 stiefelte man in die Pause. Manche schimpften beim Gang in die Kabine, andere ließen die Köpfe hängen. Doch alle wussten eines: Dieser BVB war im ersten Durchgang keine Übermannschaft.

Marcel Gottschling blieb in der Kabine. Rafael Garcia ersetzte ihn. In der 52. Minute der nächste Wechsel. Gerrit Gohlke verletzte sich, humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Rasen-Rechteck. Bitter, nach Kapitän Marcel Seegert der nächste Innenverteidiger, der womöglich länger ausfällt. Stefano Russo, der bis Donnerstag nicht trainieren konnte, ersetzte ihn.

Genug gejammert, in der 61. Minute war dann mal Freude angesagt: Marc Schnatterer passt auf Boyamba, der nimmt aus 16 Metern Maß – und trifft. Fast eine Kopie des Dortmunder Treffers. Einfach schön. Und nicht unverdient. Denn der Waldhof probierte viel, machte mehr.

Riesen-Aufregung dann in der Schluss-Minute: Boyamba wurde im Dortmunder Sechzehner umgenietet, doch der Pfiff von Schiedsrichterin Riem Hussein blieb aus. Boyamba war danach fassungslos, sagte bei Magenta-TV: "Ich werde klar unten am linken Knöchel getroffen. Mein Gegenspieler hat sich danach sogar bei mir entschuldigt und gesagt, dass es ein klarer Elfmeter war." Da es in der Dritten Liga aber keinen Video-Beweis gibt, blieb es bei der Entscheidung der Schiedsrichterin.

SV Waldhof: Königsmann – Donkor, Verlaat, Gohlke (52. Russo), Gottschling (46. Garcia) – Wagner, Saghiri – Schnatterer, Boyamba, Costly – Martinovic (86. Sommer).

Tore: 1:0 Pasalic (16.), 1:1 Boyamba (61.).