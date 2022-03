Von Daniel Hund

Mannheim. Beim letzten Heimspiel des SV Waldhof, als der 1. FC Kaiserslautern im Carl-Benz-Stadion zum Südwest-Derby aufkreuzte, waren 19.000 Zuschauer im Stadion. Ganz so viele werden es am kommenden Sonntag, 14 Uhr, wenn Eintracht Braunschweig in Mannheim antritt, nicht sein. Der SVW rechnet aber erneut mit Besucherzahlen im fünfstelligen Bereich. Bislang wurden über 7000 Tickets abgesetzt. Das Spiel wird unter der 3G-Regel stattfinden. Optimal ist der Sonntagstermin nicht für die Buwe: Da ab diesem Sonntag auch wieder in sämtlichen Amateurligen gekickt wird, fallen schon mal all die Waldhof-Sympathisanten weg, die selbst auf dem Platz stehen müssen.

Die Partie gegen Braunschweig hat einen vorentscheidenden Charakter. Die Blau-Schwarzen dürfen eigentlich nicht verlieren, andernfalls rückt die Zweite Liga in ganz weite Ferne. Bei einem Sieg wäre man hingegen weiter dick im Aufstiegsgeschäft dabei.

Die Vorbereitung auf das richtungsweisende Spiel begann am heutigen Dienstag. Um 14 Uhr bat Trainer Patrick Glöckner zur ersten Trainingseinheit in dieser Woche. Erfreulich: Alexander Rossipal und Fridolin Wagner standen wieder auf dem Trainingsplatz, konnten ganz normal mittrainieren.