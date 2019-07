Mannheim. (rodi) Weiterhin schadlos halten wollte sich der SV Waldhof in seinen Vorbereitungsspielen, doch beim VfB Gartenstadt setzte es eine überraschende 0:2 (0:1)-Niederlage. Während die Waldhöfer mit hängenden Köpfen den Platz verließ, feierte der VfB den Überraschungscoup. "Am Ergebnis von heute sieht man den Charakter der Mannschaft", lobte Siegertrainer Peter Brandenburger, der im Vorjahr noch die U23 des SVW betreute, sein Team.

Beim VfB war schon der erste Angriff von Erfolg gekrönt. Vor 1000 Zuschauern brachte Patrick Fetzer die "gelben Bären" schnell in Front. Waldhof tat sich fortan schwer, die Lücke im Gartenstädter Abwehrverbund zu finden. Bei SVW-Angriffen verteidigte der letztjährige Verbandsligameister mit allen elf Spielern und versuchte seinerseits immer wieder Nadelstiche zu setzen. Die stärkste Phase hatte Waldhof kurz vor der Halbzeit mit vier guten Chancen innerhalb von drei Minuten durch Kevin Koffi, Gianluca Korte, Jan-Hendrik Marx und Maurice Deville.

Kurz nach dem Seitenwechsel nutzte Fetzer eine weitere Unaufmerksamkeit in der Waldhöfer Hintermannschaft und erhöhte auf 2:0 (48.). Der SVW vergab in der Folge sogar noch einen Handelfmeter, Valmir Sulejmani scheiterte am über die ganze Partie starken VfB-Keeper Dennis Broll (65.). Auch in der Restspielzeit blieb das VfB-Tor für Waldhof wie vernagelt.

Waldhofs jüngster Neuzugang Arianit Ferati, der wie Marx die vollen 90 Minuten spielte, zeigte bei seinem Debüt im blauschwarzen Dress gute Ansätze, ihm fehlte aber nach nur drei gemeinsamen Trainingseinheiten noch die Bindung zu seinen Mitspielern.

Den letzten Test vor der am 21. Juli mit dem Auswärtsspiel beim Chemnitzer FC beginnenden Saison bestreitet der SVW am kommenden Samstag um 14 Uhr im Seppl-Herberger-Stadion Am Alsenweg gegen den SSV Ulm.