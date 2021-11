Mannheim. (rodi) "Jetzt habe ich erst einmal Ruhe vor euch", sagte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner am Freitag schmunzelnd nach dem 3:1-Sieg in der 3. Liga beim MSV Duisburg zur kleinen Schar von Journalisten. Er meinte, dass man ihn jetzt nicht mehr zu fragen muss, wann endlich die Auswärtssieglosserie endet.

Heißt aber natürlich nicht, dass man nun aus der nächsten Auswärtspartie bei 1860 München an diesem Dienstag um 19 Uhr nur einen geselligen Ausflug machen will. "Wir haben jetzt die Chance, nachlegen zu können und damit oben dranzubleiben", hat Kapitän Marcel Seegert seinen Mannschaftskollegen schon den Plan mitgeteilt. Beim achtfachen Torschützen Dominik Martinovic stößt er damit auf offene Ohren. "Zufriedenheit bedeutet Stillstand", will der Angreifer seinen guten Lauf mit vier Treffern aus den letzten beiden Partien auch im Löwenkäfig unbedingt fortsetzen.

Mit einem Sieg im Grünwalder Stadion würde der SVW zwei Teams in der Tabelle überholen und auf den zweiten Platz – einem Aufstiegsplatz – vorrücken, denn es ist eine Nachholpartie vom 12. Spieltag. Seinerzeit Mitte Oktober vermeldeten die Löwen mit rund 15.000 Zuschauern gegen Waldhof ein ausverkauftes Haus, bevor das Spiel kurzfristig abgesagt werden musste. Waldhof bekam nicht mehr die notwendige Anzahl an Spielern zusammen, die erforderlich gewesen wäre, um dort anzutreten. Fast zwei Drittel des Kaders musste in Quarantäne, weil man mit dem Virus infiziert oder Kontaktperson war.

Die Pandemie ist auch weiterhin ein Thema – jetzt vor allem für die Fans. Nur noch 25 Prozent der Plätze im Stadion durften für den Dienstagabend verkauft werden, also nur rund 3700 Karten. Ob die nicht ganz so große Unterstützung von den Rängen für die Münchner ein Nachteil ist, bleibt die Frage.

Trainer Glöckner jedenfalls beschäftigt sich sowieso nur mit den Dingen, die er selbst beeinflussen kann. "Experimente", so kündigte er an, "wird es in München keine geben. Ich bin froh, dass mir der Kader fast komplett zur Verfügung steht. Wir haben in München auch nichts zu verschenken", deutete er zumindest an, dass wieder die gleiche Startelf wie in Duisburg aufläuft. Ein großes Fragezeichen steht allerdings noch hinter dem Einsatz von Marco Höger. "Der Oberschenkel hat etwas zugemacht", verkündete der Coach noch in Duisburg die erste Diagnose. Ob der Routinier bis zum Anpfiff fit sein wird, blieb am Montag noch offen.