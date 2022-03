Mannheim. (rodi) Die nächste Löwenjagd steht an. Zwei Wochen nach dem Gastspiel der Löwen von Eintracht Braunschweig gastieren nun am Sonntag um 14 Uhr die Löwen von 1860 München zum Drittliga-Duell beim SV Waldhof. Im dritten Topspiel vor heimischer Kulisse in Folge wollen die Buwe endlich die volle Beute einfahren, um auch das Aufstiegsrennen spannend zu halten. An fehlender Unterstützung von den Rängen wird es wieder nicht fehlen, denn auch in diesem Spitzenspiel werden über 10.000 Zuschauer im Stadion sein.

"Wir wollen unsere Mentalität auf den Platz bringen und die Fans dadurch mitnehmen", sagt SVW-Innenverteidiger Jesper Verlaat.

Der TSV 1860 reist mit vier Siegen in Serie und dementsprechend mit breiter Brust nach Mannheim. Da überrascht die Aussage von Michael Köllner – dem Coach der Sechziger – schon etwas. Er erklärte im Vorfeld den SV Waldhof zum "klaren Favoriten" bei dieser Paarung.

Um in Mannheim bestehen zu können, müsse man sich strecken. "Auch wenn wir in der Tabelle punktgleich sind: Das ist ein dickes Brett. Ich wäre zufrieden, wenn wir mit einem Punkt zurückkehren", sagt der Münchner Cheftrainer. In Erinnerung ist ihm da vielleicht noch das Hinspiel, in dem sich Waldhof die drei Punkte im Grünwalder Stadion krallte. Und personell sieht Köllner den SVW mit den Routiniers Marc Schnatterer und Marco Höger sowie den drei Winterneuzugängen überragend aufgestellt. Er selbst muss in der Kurpfalz auf seinen gelbgesperrten Kapitän Stefan Lex verzichten.

Dagegen können die Blauschwarzen auf einen Großteil des Kaders zurückgreifen, denn auf der Verletzungsliste steht derzeit kein Waldhof-Akteur mehr. Vier Spieler aus dem Drittligakader, die zuletzt nicht erste Wahl waren, werden schon am Samstag bei der U 23 Spielpraxis sammeln, eine Maßnahme auch im Hinblick auf das Halbfinale im Badischen Pokal am kommenden Wochenende beim SV Wagenschwend.

Nicht bei der U 23, sondern gegen die Sechziger mit an Bord sein und für seinen Klub den Kopf hinhalten wird dagegen wieder Kapitän Marcel Seegert. Dies war zu Beginn der Woche noch unklar. Nach seiner am letzten Wochenende beim SC Verl erlittenen Kieferprellung hat der 27-jährige Innenverteidiger seit Donnerstag das normale Mannschaftstraining absolviert, einem Einsatz, auf den das Mannheimer Eigengewächs brennt, steht demnach nichts im Wege.

Anders als Münchens Coach Köllner erwartet Waldhofs Trainer Patrick Glöckner beim Spiel der beiden punktgleichen Teams ein Duell auf Augenhöhe, aber kein vorentscheidendes im Rennen um die ersten drei Plätze. "Wer verliert, ist noch nicht abgehängt. Auch der Verlierer bleibt noch auf Schlagdistanz", nimmt er etwas Druck vom Kessel.

Im Grunde ist es der gebürtige Bonner sowieso leid, in jeder Woche über die Aufstiegschancen seines Teams zu philosophieren. "Nach dem Braunschweig-Spiel war alles schlecht, nach dem Verl-Spiel wieder alles gut. Fußball ist Wahnsinn. Man darf nie etwas abschreiben", sagt er.

Auch Pascal Sohm stört das ständige Gerede über vergebene oder nicht vergebene Chancen im Aufstiegskampf. "Wir sollten demütig bleiben. Den großen Banausen zu machen ist vermessen. Wir sollten erst mal wieder die Leistung auf den Platz bringen", fand der Ex-Dresdner, der in Verl zwei Tore zum Sieg beisteuerte, klare Worte. Wie von Glöckner erhofft, nahm der Torjäger den Konkurrenzkampf an und gab "mit dem richtigen Feuer" die Antwort auf dem Feld, nachdem er zunächst mit dem Platz auf der Bank vorlieb nehmen musste.

Für die Startelf gegen die Münchner Löwen führt an ihm jetzt wohl kein Weg mehr vorbei.