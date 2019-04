Heidelberg/Mannheim. (rodi/bz/miwi) Nach der "Vorführung", wie Trainer Bernhard Trares den 4:0-Sieg seines SV Waldhof bei den Offenbacher Kickers bezeichnete, geht am Ostersamstag der Vorhang auf für den letzten Akt. Die Fans sollen auf dem Feld noch einmal etwas geboten bekommen, bevor dann der Aufstieg gebührend gefeiert werden kann. Im Grunde ist Waldhof schon Meister, doch noch fehlen in der Tabelle die drei vor Gericht erstrittenen Punkte. "Wir haben uns entschieden, das Urteil nicht vor dem Worms-Spiel am Ostersamstag vollstrecken zu lassen", meinte hierzu Geschäftsführer Markus Kompp.

Dies scheint auch ganz im Sinne der Mannschaft zu sein. "Jetzt wollen wir es auch sportlich klarmachen", geht Marco Schuster, der im defensiven Mittelfeld agiert, verbal in die Offensive. Den letzten noch fehlenden Punkt will man gegen Wormatia Worms auf dem grünen Rasen einfahren. Auf die Unterstützung der Fans können die "Buwe" jedenfalls wieder bauen, schon zur Wochenmitte waren rund 10.000 Karten verkauft. Der SVW rechnet trotz Ferienzeit mit bis zu 15.000 Besuchern. Personell kann Trares aus dem Vollen schöpfen, bis auf Mounir Bouziane hat er alle Mann an Bord.

In dieser Woche hat der SV Waldhof auch Post vom DFB hinsichtlich der Lizenz für die 3.Liga bekommen. Für eine endgültige Erteilung wären noch im wirtschaftlichen und infrastrukturellen Bereich Punkte zu klären, meinte dazu Kompp ohne nähere Details zu nennen. Er nannte die Auflagen aber im überschaubaren Bereich. Diese gelte es nun bis Ende Mai abzuarbeiten. Eine endgültige Lizenz erteilt der Verband am 7. Juni.

Da der SV Waldhof vorneweg marschiert, ist für die Klubs von den Rängen zwei bis zehn die Runde mehr oder weniger gelaufen. "Dieses Szenario gibt es jedes Jahr, deshalb messe ich dem keine große Bedeutung bei", ist für Matthias Born, den Trainer des FC-Astoria Walldorf, die Partie beim zweitplatzierten 1.FC Saarbücken kein Grund auf einen unmotivierten Gegner zu hoffen.

Gerade zum Ende der Saison wollen sich manche Kicker für andere Vereine oder eine Vertragsverlängerung empfehlen. Die Punktprämien für Unentschieden und Siege sind ebenfalls nicht zu vernachlässigen. "Wichtig ist, dass wir das abrufen, was wir seit mehreren Spielen auf den Platz bringen", sagt Born. Womöglich muss dies ohne das angestammte Innenverteidiger-Paar geschehen. Tabe Nyenty fehlt gesperrt und Max Müller ist nach seinem gerade ausgeheilten Muskelfaserriss ein Wackelkandidat für die erste Elf.

Nach zwei Partien ohne Niederlage und Gegentor geht es für die U23 der TSG Hoffenheim darum, die kleine Serie auszubauen. "Wir möchten das nächste Erfolgserlebnis haben", sagt Trainer Marco Wildersinn vor dem Spiel beim SC Hessen Dreieich. Beim Tabellenletzten, der in den vergangenen Wochen die komplette sportliche Führung neu besetzen musste, wird es für die Talente aus dem Kraichgau darauf ankommen, den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. "Wir haben seit der Winterpause auch noch keine Bäume ausgerissen", sagt Wildersinn.

Regionalliga, Samstag, 14 Uhr: SV Waldhof - Wormatia Worms, 1. FC Saarbrücken - FCA Walldorf, Hessen Dreieich - 1899 Hoffenheim II.