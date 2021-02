Von Eric Schmidt

Sinsheim. Gegen wen seine Mannschaft am Samstagabend gespielt hätte? Peter Lember muss passen. Er weiß es nicht. "Ich habe es mir abgewöhnt, auf den Spielplan zu schauen. Das interessiert mich nicht, es bringt auch nichts", sagt der Trainer des SV Sinsheim.

Still ruht der Ball. Seit Mitte Oktober geht nichts mehr für den Volleyball-Drittligisten aus dem Kraichgau, seit 114 Tagen hat er nicht mehr um Punkte und Siege geschmettert. Den drei Spielen zum Saisonauftakt folgten im Zuge des Corona-Lockdowns nur noch Absagen, mittlerweile sind 14 Spiele in Folge ausgefallen – und damit zwei Drittel der ursprünglich geplanten Saison. Das Problem für den SVS sowie für alle anderen Drittligisten: die Ungewissheit. Während in den unteren Ligen Fakten geschaffen wurden und der gesamte Spielbetrieb von der Kreis- bis in die Regionalliga abgebrochen wurde, hängen die Drittligisten in der Luft. Es ist, als ob man in einer Endloswarteschleife sei.

"Es ist wie im Frühjahr, und ich verstehe es nicht ganz. Wenn man bis hoch zur Regionalliga alles abbläst, hätte man auch die 3. Liga dazunehmen können", findet Lember. Wie er und der SV Sinsheim denken, das haben die Verantwortlichen offen kommuniziert. In einer Umfrage des Deutschen Volleyball-Verbandes hat sich der SVS klar positioniert und gegen eine Fortsetzung des Spielbetriebs ausgesprochen – auch gegen eine verkürzte Version in Form einer Einfachrunde. Stimmen die Informationen, die der RNZ vorliegen, wünschen auch alle anderen Drittligisten den Saisonabbruch.

"Ich glaube, dass der Lockdown bis Ende Februar verlängert wird. Selbst wenn dann gelockert wird, kommen wir mit einer Vorlaufzeit von vier Wochen Training irgendwann in den Mai, Juni hinein. Das geht nicht, das ist zu spät", sagt Lember. Genauso denke seine Mannschaft: "Alle haben Bock, wieder in die Halle zu gehen. Aber auch meine Spielerinnen sagen: Weiter zu spielen, das macht keinen Sinn."

Und was, wenn doch alles anders kommt? Und der Deutschen Volleyball-Verband die Saisonfortsetzung beschließt? Der SV Sinsheim wäre nicht unvorbereitet. Seit Dezember treffen sich Trainer und Team jeden Dienstag und Donnerstag zum Cybertraining, das Kräftigungs- und Ausdauerübungen beinhaltet. Hand und Fuß ist außerdem bei den Einheiten mit einer zugeschalteten Yoga-Trainerin gefragt. Bei aller Beweglichkeit: Peter Lember kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass noch einmal gespielt in dieser Saison. "Für uns ist das Thema durch. Man sollte jetzt zeitnah eine Entscheidung treffen, damit man das Kapitel 2020/21 abschließen kann. Man sollte die Saison annullieren – ohne Wertung, ohne Auf- und Absteiger."

Klar, aus sportlicher Sicht wäre das Aus bedauerlich. Der SV Sinsheim hat hart gearbeitet in der Vorbereitung und war grandios gestartet. Dem Geisterspiel, das ein Begeisterspiel war, dem 3:2 gegen den USC Konstanz, folgten das dramatische 3:2 beim Meisterschaftsfavoriten VC Offenburg und das deutliche 3:0 gegen den SV KA-Beiertheim. Es wären nicht die einzigen Erfolgserlebnisse geblieben. Peter Lember ist überzeugt: "Ich bin mir sicher, dass wir bis zum Ende weit oben gewesen wären."

Ach ja: Mit wem sich seine Mannschaft am Samstagabend denn nun duelliert hätte? Die RNZ hat nachgeschaut: mit dem TV Lebach, zu Hause in der Realschulhalle. Auch diesen Schlagabtausch hätte der SVS gewonnen, oder? "So dreist möchte ich nicht sein, das jetzt zu behaupten", sagt Peter Lember, grinst aber: "Wir hätten natürlich alles gegeben, um die drei Punkte zu holen."