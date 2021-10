Sandhausen. (ofn) Alois Schwartz war zufrieden. Der Trainer von Fußball-Zweitligist SV Sandhausen zog nach der Rückkehr aus dem Kurztrainingslager in Bad Wörishofen ein positives Fazit der drei Tage im Allgäu. "Die Mannschaft hat richtig gut mitgezogen", sagte der 54-Jährige: "Wir haben im Zweikampfbereich gearbeitet, um einige Dinge zu verbessern."

Nach der desaströsen 1:6 Heimpleite gegen den SV Darmstadt 98 vor der Länderspielpause, hat das Trainerteam das Kurztrainingslager auch genutzt, um Aufbauarbeit zu betreiben, die Köpfe der Spieler frei zu kriegen und das Team besser kennenzulernen. "Wir haben viele Gespräche geführt, Einzelgespräche mit den Spielern, aber auch mit dem Mannschaftsrat", berichtete Schwartz. Bei einer Biathloneinheit konnten die Hardtwald-Profis zeigen, dass sie nicht nur auf dem Rasen eine gute Figur abgeben. "Das war eine gelungene Sache, die Mannschaft hat das richtig gut angenommen", sagte Schwartz über die Teambuilding-Maßnahme. Nun liegt der Fokus in Sandhausen aber ganz auf der wichtigen Partie bei Aufsteiger Hansa Rostock (Sonntag, 13.30 Uhr).

Trainingslager im Allgäu soll aus der Krise führen

Sandhausen. (dpa/lsw) Nach dem 1:6-Debakel gegen den SV Darmstadt 98 will der SV Sandhausen mithilfe eines Kurztrainingslagers einen Ausweg aus der sportlichen Krise finden. Ende der Woche wird der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist für drei Tage nach Bad Wörishofen im Allgäu reisen, wie der SVS am Dienstag mitteilte. Die Mannschaft um den neuen Cheftrainer Alois Schwartz will unmittelbar nach einem internen Testspiel am Donnerstagabend aufbrechen.

"Ich möchte die Länderspielpause nutzen, um die Mannschaft noch einmal besser kennen zu lernen. Dazu bietet ein Kurztrainingslager gute Möglichkeiten", sagte Schwartz. Das nächste Zweitliga-Spiel bestreitet Sandhausen am 17. Oktober bei Hansa Rostock.