Von Christoph Offner

Sandhausen/Bochum. "Ärgerlich" sei es gewesen, wie der SV Sandhausen beim FC St. Pauli ins Spiel kam, befand Alois Schwartz. Bei der 1:3-Niederlage beim Tabellenführer aus Hamburg lagen die Kurpfälzer bereits nach zwei Minuten im Hintertreffen. Das soll am Samstag (13.30 Uhr/Sky) nicht passieren, wenn der SVS beim FC Schalke 04 antritt. "Wir haben darüber gesprochen, haben es aufgearbeitet", versicherte Schwartz auf der virtuellen Pressekonferenz in Bochum, wo sich die Mannschaft auf das Spiel in Gelsenkirchen vorbereitet: "Wir haben jetzt schnell die Möglichkeit es besser zu machen. Wir müssen es schaffen über 90 Minuten konstant aufzutreten."

Die Aufgaben für den SVS werden nicht einfacher, die Regenerationsphasen nicht länger. Die Partie beim Bundesligaabsteiger ist die dritte binnen acht Tagen. "Es ist nicht einfach. Wir konnten aufgrund der Corona-Fälle zuletzt lange nicht trainieren, haben kleine Defizite in der Fitness", sagte Schwartz: "Aber wir sind keine Laufkundschaft. Mir ist nicht bange."

Gegen die "Königsblauen" muss der SVS-Coach weiterhin auf Daniel Keita-Ruel (Knieprobleme), Tim Kister (Sprunggelenk-OP) Arne Sicker (Sprunggelenkprobleme) Gianluca Gaudino (Aufbautraining nach Covid-19-Infektion) sowie die Langzeitverletzten Rick Wulle und Julius Biada verzichten. Erik Zenga fehlt gelbgesperrt. Am 4-2-3-1-System will Schwartz auch nach den beiden Niederlagen gegen St. Pauli und den 1. FC Nürnberg (1:2) nichts ändern. An der Einstellung dagegen schon: "Gegen St. Pauli haben wir keinen Zugriff bekommen, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, sondern nur hinterhergelaufen", monierte der 54-Jährige: "Die Basics haben nicht gestimmt. Zweikampf-, Laufstärke und Aggressivität müssen immer da sein."

Den Blick auf die Tabelle, wo der SVS inzwischen auf Abstiegsrang 17 (12 Punkte) abgerutscht ist, meidet Schwartz: "Davon dürfen wir uns nicht verrückt machen lassen. Wir müssen auf uns schauen und punkten." Ohnehin zähle für ihn nur, "dass man nach dem 34. Spieltag über dem Strich" stehe. Dabei könnten trotz des Riesenumbruchs im Sommer Neuzugänge auf dem Wintertransfermarkt helfen. "Wir werden uns in den kommenden Wochen zusammensetzen und besprechen, was wir brauchen", verriet Schwartz: "Dann schauen wir, ob es möglich ist, die eine oder andere Personalie, die uns helfen könnte, zu verpflichten."

Dass die Auftritte der Hardtwald-Profis unter Schwartz wesentlich besser wurden als noch unter seinen Vorgängern Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits, registrierte man auch auf Schalke. "Alois Schwartz hat eine sehr, sehr große Stabilität in die Mannschaft gebracht", lobte "Knappen"-Trainer Dimitrios Grammozis und fügte an: "Es wird nicht einfach, wir müssen zu 100 Prozent fokussiert sein."

So könnte der SV Sandhausen spielen: Drewes - Diekmeier, Höhn, Zhirov, Okoroji - Bachmann, Ritzmaier - Ajdini, Benschop, Esswein - Testroet.