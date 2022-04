Hinter dem Einsatz von Dennis Diekmeier am Samstag stand am Donnerstagnachmittag noch ein Fragezeichen. Foto: dpa

Von Christoph Offner

Sandhausen. Die Erleichterung nach dem 2:0 gegen Dynamo Dresden am vergangenen Wochenende war nach Abpfiff förmlich greifbar. Dank des Sieges im Kellerduell ist der SV Sandhausen nun Tabellen-15. (34 Punkte), hat sechs Zähler Vorsprung auf die Sachsen (28) auf dem Abstiegsrelegationsrang. Entsprechend gut war die Stimmung unter der Woche, berichtete Alois Schwartz. Der Trainer der Kurpfälzer macht vor dem Spiel gegen den FC St. Pauli (Samstag/13.30 Uhr) aber deutlich, dass der letzte Schritt zum Klassenerhalt erst noch gegangen werden muss. "Ich glaube nicht, dass jetzt der Schlendrian Einzug hält. Die Jungs sind Profi genug, um zu wissen, dass wir weiter an unsere Leistungsgrenze gehen müssen."

Auf Rechenspiele und Wahrscheinlichkeiten hatte Schwartz keine Lust ("Es wäre schlecht, irgendwelche Prognosen abzugeben"), betonte aber, dass "wir unsere Hausaufgaben machen müssen". Das war schon in der Schule eine gute Idee, um nicht nachsitzen zu müssen – und sollte auch dem SVS dabei helfen, die Relegations-Sonderschicht (20. und 25. Mai) auszulassen.

Dabei sind die Hausaufgaben gegen die Kiez-Kicker recht knifflig. St. Pauli ist Dritter, hat die drittbeste Offensive (50 Tore), die siebtbeste Defensive (39 Gegentore) und, so Schwartz, "mehrere Unterschiedsspieler" im Kader. Allen voran Daniel-Kofi Kyereh (11 Tore/10 Vorlagen). Mit dem ghanaischen Nationalspieler steht und fällt das Spiel der Hamburger. Im Hinspiel (1:3) traf der 26-Jährige doppelt, legte einmal auf. Nun plagen Kyereh Oberschenkelprobleme, sein Einsatz gegen den SVS ist fraglich. Ein Vorteil? "Sie haben die Möglichkeiten, das zu kompensieren", sagte Schwartz und fügte an: "Ohnehin wäre es falsch, nur auf den Gegner zu schauen. Wir müssen unser Spiel auf die Wiese bringen."

Das gelang zuletzt sehr gut. In den vergangenen zehn Partien setzte es nur eine Niederlage (0:1 gegen Hansa Rostock). Den Spitzenteams aus Hamburg, Darmstadt und Bremen trotzte der SVS ein Unentschieden ab. "Wir sind in einer guten Phase – das müssen wir ausnutzen", forderte Schwartz.

Neben den Langzeitverletzten Rick Wulle, Nikolai Rehnen, Tim Kister und Julius Biada steht nur hinter Kapitän Dennis Diekmeier (Oberschenkelprobleme) ein Fragezeichen. "Dennis hat nur individuell trainiert. Wir hoffen, dass es bis Samstag reicht", sagte Schwartz. Chima Okoroji und Pascal Testroet, die gegen die SGD ebenfalls vorzeitig vom Platz mussten, sind dagegen fit. Auch Tom Trybull steht nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung.

Ein Grund für Wechsel besteht ohnehin nicht. Erik Zenga ist nur einer derjenigen, die sich in den letzten, so erfolgreichen Wochen festgespielt haben. "Erik hat einen großen Schritt gemacht, ist ernsthafter, zweikampf- und laufstärker geworden", lobte Schwartz: "Er ist eigentlich nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken."

Unzufriedenheit kommt bei den Ersatzspielern indes keine auf. "Klar, alle wollen spielen", sagte Schwartz: "Aber die Entscheidungen werden akzeptiert. Die Jungs stellen sich hinten an, bis sie gebraucht werden. Das zeichnet die Mannschaft aus."

Auch die Zukunft des Übungsleiters am Hardtwald soll sich bald entscheiden. Als Schwartz im September die Rettungsmission antrat, kommunizierte der Verein nichts über die Vertragslaufzeit. "Wir sind in Gesprächen", verriet der Wahl-Mannheimer, der aus einem Abstiegskandidaten die viertbeste Rückrundenmannschaft geformt hat: "Wir werden uns zeitnah zusammensetzen und sehen, wie es weitergeht."

Auch hier ist es wie in der Schule: Gute Leistungen werden belohnt.

Voraussichtliche Aufstellung: Drewes - Ajdin, Zhirov, Dumic, Okoroji - Trybull - Soukou, Bachmann, Zenga, Kinsombi - Testroet.

Update: Donnerstag, 14. April 2022, 15.37 Uhr

Diekmeiers Einsatz gegen St. Pauli fraglich

Sandhausen. (dpa) Der SV Sandhausen bangt vor dem Duell mit dem FC St. Pauli um den Einsatz von Dennis Diekmeier. Der Kapitän, der erst am vergangenen Sonntag seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert hat, stieg wegen Oberschenkelproblemen verspätet in die Trainingswoche ein, bestätigte Coach Alois Schwartz am Donnerstag. "Wir hoffen aber, dass es für das Spiel reicht", sagte der 55-Jährige mit Blick auf die Partie am Ostersamstag (13.30 Uhr/Sky).

Chima Okoroji und Pascal Testroet, die beim 2:1 gegen die SG Dynamo Dresden verletzungsbedingt ausgewechselt werden mussten, stünden dagegen sicher wieder zur Verfügung. Sie sollen gegen die Hamburger mithelfen, den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen.

Trotz des Sechs-Punkte-Vorsprungs auf den Abstiegsrelegationsplatz glaubt Schwartz noch nicht an eine kurz bevorstehende Rettung. "Es wäre schlecht, irgendwelche Prognosen abzugeben", sagte er. "Ich bin mir aber sicher, dass die Spieler Profis genug sind und weiter an ihre Leistungsgrenze gehen werden." Schwartz betonte außerdem, dass er um die Offensivstärke der St. Paulianer wisse. Daran ändere auch der mögliche Ausfall des von Schwartz als "Unterschiedsspieler" bezeichneten Daniel-Kofi Kyereh nichts.