Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Stefan Kulovits hat sich zu Wort gemeldet. In der österreichischen Kronen Zeitung erklärte der 38-jährige Ex-Trainer des SV Sandhausen: "Ich bin nicht naiv, weiß, wie die Mechanismen im Fußball sind. Aber kurz zuvor hatte es geheißen, wir bekommen mindestens bis zum zehnten Spieltag Zeit. Daher war die Trennung überraschend und enttäuschend."

Tatsächlich wollte Präsident Jürgen Machmeier nach dem zehnten Spieltag Bilanz ziehen. Doch nach Niederlagen gegen Ingolstadt, in Hamburg und gegen Heidenheim kam der 60-jährige Unternehmer zu dem Ergebnis: "Die Mannschaft entwickelt sich nicht vorwärts, sondern zurück." Nach dem siebten Spieltag übernahm Alois Schwartz den Zweitligisten mit nur vier Punkten auf dem drittletzten Platz. Zwar hatten Kulovits und Gerhard Kleppinger die schwer zu führende Mannschaft besser im Griff als ihre Vorgänger Michael Schiele und Uwe Koschinat, doch der Klassenerhalt gelang nur dank gütiger Mithilfe der Konkurrenz. Normal steigt man mit 34 Punkten ab.

Er habe Hunderte von Spielern gescoutet, vertraute Kulovits der Zeitung an. Per Video. Ob diese Methode erfolgreich ist, darf bezweifelt werden. Vor kurzem hatte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca erklärt, die Scouting-Abteilung sei im Neuaufbau. Fest angestellte Beobachter könne sich Sandhausen nicht leisten. Gleichwohl wurde – mit 15 Neuen und 19 Abgängen – ein gewaltiger Umbruch vollzogen. Bestenfalls sind die Profis auf dem Weg von einem zusammengewürfelten Haufen zu einer Mannschaft.

Vermutlich hat sich Kulovits, der erst im Sommer die A-Lizenz erwarb und noch keine Fußballlehrer-Lizenz hat, keinen Gefallen damit getan, als er seinen Landsmann Sargon Duran als weiteren Co-Trainer aus Österreich holte. Beobachter berichten übereinstimmend, dass Kleppinger dadurch weiter an Einfluss verloren habe, sogar an den Rand gedrängt worden sei. Beim Fernsehsender Sky stellte ein Moderator fest: "Kleppinger hat den Fußballlehrer-Schein, doch der Chef ist Kulovits."

Auch mit der körperlichen Verfassung stand es offenbar nicht zum Besten. Die Saison hatte bereits begonnen, als der ehemalige österreichischen Nationalspieler um Verständnis bat: "Die Mannschaft wird noch ein, zwei oder drei Wochen brauchen, bis sie konditionell bei hundert Prozent ist." Er führte die Defizite auf späte Neuzugänge und deren unterschiedlicher Verfassung zurück.

Unbestritten sind die Verdienste des Wieners. Die "Kampfgelse"zeigte in 127 Spielen für Sandhausen den Stachel und erlitt die letzten von insgesamt 13 Knochenbrüchen beim unerschrockenen Einsatz für die Nordbadener.

Die neue Heimat sei ihm ans Herz gewachsen, sagt.Kulovits. Weil seine Töchter in Schule und Kindergarten gehen, bleibt der Wohnsitz erst mal in der Kurpfalz. Seit der Trennung am 22. September schaut er sich regelmäßig Spiele an. Zudem stehen Lehrgang und Prüfung zur Fußballlehrer-Lizenz bevor, ohne die im Profi-Fußball nichts geht.