Von Christoph Offner

Sandhausen. Alois Schwartz ist nicht der Weihnachtsmann. Der Trainer des SV Sandhausen hat dennoch eine Bescherung geplant. "Ich hoffe, dass die Mannschaft den Fans drei Punkte unter den Baum legen kann", sagte Schwartz bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am Freitag (18.30 Uhr/Sky). Die Begegnung bei den Nordrhein-Westfalen ist das letzte Spiel des Jahres und gleichzeitig der Rückrundenauftakt. Ein Blick auf die Tabelle zeigt: Drei Punkte würden sich nicht nur gut unter den geschmückten Tannen der SVS-Anhänger machen, sondern wären auch im Abstiegskampf enorm wichtig. Mit nur 14 Zählern aus den ersten 17 Spielen belegen die Kurpfälzer den vorletzten Platz.

Schwartz, der am achten Spieltag vom glücklosen Trainerduo Gerhard Kleppinger/Stefan Kulovits übernahm, ist mit seiner persönlichen Bilanz (zehn Punkte aus ebenso vielen Partien) nicht zufrieden. "Es fehlen ein paar Punkte aus den Spielen gegen Werder Bremen (2:2), den 1. FC Nürnberg (1:2) und Holstein Kiel (2:2)", sagte der 54-Jährige, der sich noch immer über die späten Gegentreffer in diesen Partien ärgert: "Hätten wir drei, vier Punkte mehr auf dem Konto, wäre es einigermaßen in Ordnung."

Der Hardtwald-Rückkehrer sieht seine Mannschaft dennoch auf dem richtigen Weg – auch wenn die 14-tägige Corona-Zwangspause den SVS "heruntergezogen" habe. "Man sieht Fortschritte – leider eher kleinere als größere", sagte Schwartz.

Positiv an der Geschäftsreise nach Schleswig-Holstein sei gewesen, dass "wir aus Kiel etwas mitgebracht haben und einen Rückstand drehen konnten". Negativ dagegen, dass "es nur ein Punkt war und wir kurz vor Schluss wieder ein Gegentor fressen mussten".

Daneben blieb aus der Partie gegen die "Störche" vor allem die kuriose Anstoß-Variante des SVS im Gedächtnis, die in den Sozialen Netzwerken unzählige Male geteilt wurde und selbst Schiedsrichter Lasse Koslowski zum Schmunzeln brachte. "Jetzt sind wir wenigstens mal in aller Munde", scherzte Schwartz und fügte an: "Letztlich haben sich die Jungs etwas einfallen lassen und es hat nicht geklappt. So einen Anstoß werden wir noch einmal trainieren."

Bei der Fortuna, die den eigenen Ansprüchen als Tabellenzwölfter ebenfalls hinterherhinkt (Schwartz: "Die haben auch ihre Problemchen") nimmt der SVS-Coach seine Schützlinge in die Pflicht. "Es gilt für uns alles rauszuhauen. Wir müssen es schaffen, unsere Leistung konstant über 90 Minuten abzurufen."

Im Aufeinandertreffen am ersten Spieltag unterlagen die Sandhäuser mit 0:2. Das soll dieses Mal anders werden. Dabei ist Schwartz die B-Note egal: "Wenn man unten steht, braucht man auch mal Glück. Ein dreckiger Sieg wäre wichtig."

Personell kann der Schwabe bis auf die Langzeitverletzten Rick Wulle, Tim Kister und Julius Biada (Schwartz: "Ich hoffe, dass er im neuen Jahr wieder zur Mannschaft stoßen kann") sowie dem gelbgesperrten Marcel Ritzmaier aus dem Vollen schöpfen. Für den Österreicher könnte Janik Bachmann als 1-zu-1-Ersatz in die Startelf rücken oder eine Umstellung auf zwei Spitzen erfolgen.

"Wir wollen besser in die Rückrunde starten als in die Hinrunde", gab Schwartz die Marschrichtung vor.

So könnten der SV Sandhausen spielen: Drewes - Diekmeier, Zhirov, Höhn, Okoroji - Zenga, Bachmann - Ajdini, Soukou, Esswein - Testroet.