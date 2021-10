Sandhausen. (RNZ) Der SV Sandhausen reagiert auf die neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg und wird nach der Partie gegen Werder Bremen am Sonntag - bei der letztmals 3G gilt - auf die 2G-Regel (geimpft oder genesen) bei Heimspielen umsteigen. Das teilt der Verein am Dienstag mit.

Gegen Bremen ist der Einlass ins Hardtwaldstadion nochmals mit einem 3G-Nachweis, also entweder negativ getestet, vollständig geimpft oder vollständig genesen, möglich. Die Umstellung auf 2G erfolgt erst nach dem Spiel, da die Partie seit dem Vorverkaufsstart als 3G-Veranstaltung beworben worden war und eine Umstellung kurzfristig nicht mehr möglich sei, wie der Verein mitteilt.

Konkret bedeutet dies auch, dass am Sonntag nach der Stadionöffnung auf dem kompletten Vereinsgelände Maskenpflicht gilt. Um Wartezeiten bei den Einlasskontrollen zu vermeiden, sollten die Zuschauer frühzeitig zum Stadion kommen. Die Tore öffnen zwei Stunden vor Spielbeginn um 11.30 Uhr. Dann wird es auch ein mobiles Impfangebot des Rhein-Neckar-Kreises auf dem Parkplatz geben.

Ab der Partie gegen den @1_fc_nuernberg stellt der SVS bei seinen Heimspielen auf das 2G-Modell um. Gegen @werderbremen wird vorläufig letztmalig ein gültiger 3G-Nachweis zum Eintritt ins BWT-Stadion am Hardtwald berechtigen. #SVS1916 #WirEchtAndershttps://t.co/ej6iWbm1iL — SV Sandhausen 1916 e.V. (@SV_Sandhausen) October 19, 2021

Ab dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Freitag, 19. November, gilt dann die 2G-Regel - also vollständig geimpft (die zweite Impfung muss mindestens 14 Tage alt sein) oder genesen (der Nachweis darf aber nicht älter als sechs Monate sein). Schülerinnen oder Schüler, die regelmäßigen in der Schule getestet werden, dürfen ins Stadion, sofern sie keine Symptome aufweisen. Ein Schülerausweis genügt als Nachweis. Kinder unter sechs Jahren brauchen keinen Nachweis.

Info: Alle aktuellen Informationen zum Stadionbesuch gibt es hier: https://www.svs1916.de/aktuelles/news/detail/article/aktuelle-svs-nachrichten-zum-thema-corona-virus.html