Mit dieser Mannschaft startet der SV Sandhausen am Sonntag in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Hintere Reihe v.l.: Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca, Chima Okoroji, Anas Ouahim, Carlo Sickinger, Alexander Esswein, Erik Zenga, Christian Kinsombi, Enrique Peña Zauner, Arne Sicker, Teammanager Anthony Loviso. Dritte Reihe v.l.: Mannschaftsarzt Dr. Nikolaus Streich, Physiotherapeut Christian Bieser, Nils Röseler, Janik Bachmann, Pascal Testroet, Denis Linsmayer, Physiotherapeutin Franziska Wickenhäuser, Zeugwart Muhterem Kocaman. Zweite Reihe v.l.: Torwarttrainer Daniel Ischdonat, Reha- und Athletiktrainer David Lechner, Videoanalyst Phil Weimer, Bashkim Ajdini, Daniel Keita-Ruel, Gianluca Gaudino, Julius Biada, Co-Trainer Sargon Duran, die Cheftrainer Stefan Kulovits und Gerhard Kleppinger. Vordere Reihe v.l.: Aleksandr Zhirov, Oumar Diakhite, Immanuel Höhn, Rick Wulle, Patrick Drewes, Benedikt Grawe, Tim Kister, Cebio Soukou, Kapitän Dennis Diekmeier. Auf dem Foto fehlt Teamarzt Dr. Falko Frese. Fotos: vaf/Pix/Kessler

Von Claus Weber

Sandhausen. Im Erfolg, so heißt es, macht man die größten Fehler. So erscheint der 5:1-Sieg des SV Sandhausen zum Abschluss der vorletzten Saison im Nachhinein gesehen in einem anderen Licht. Nach dem Coup über den früheren Bundesliga-Dino schienen die Bäume am Hardtwald in den Himmel zu wachsen.

Nach acht Jahren Abstiegs- und Überlebenskampf in der Zweiten Liga wurde die Messlatte – verständlicherweise – angehoben. Man wolle nicht länger als der klassische Abstiegskandidat angesehen werden, sagte Geschäftsführer Volker Piegsa und rief einen einstelligen Tabellenplatz als Ziel aus.

Noch am selben Nachmittag wurde mit Diego Contento ein Champions-League-Sieger verpflichtet und von der bisherigen Vereinsphilosophie abgerückt, mit jungen, hungrigen Spielern aus Regional- oder Dritter Liga zu wachsen. Mit Routinier Dennis Diekmeier hatte man eineinhalb Jahre zuvor ja auch gute Erfahrungen gemacht. Der Hamburger hatte in der Saison davor maßgeblich zum Klassenverbleib beigetragen.

Doch nun geriet das Mannschaftsgefüge in Schieflage, der Teamgeist, der den Außenseiter Jahr um Jahr in der Zweiten Liga ausgezeichnet hatte, war verschwunden, eine Neiddebatte entbrannt.

Erst im Endspurt, nachdem mit Uwe Koschinat und Michael Schiele zwei Übungsleiter verschlissen waren und die bisherigen Co-Trainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits übernommen hatten, wurde das Ruder herumgerissen. Dank starker Heimspiele und Schützenhilfe aus Aue am allerletzten Spieltag.

Die "total verkorkste Saison" – so Präsident Jürgen Machmeier – hat die Verantwortlichen, die Mannschaft und das Umfeld Demut gelehrt. Und zu einem großen Kehraus geführt. 14 Verträge wurde nicht verlängert, Torjäger Kevin Behrens schloss sich Bundesligist Union Berlin an. Weitere Abgänge könnten folgen. Denis Linsmayer, neben Tim Kister, der dienstälteste Spieler am Hardtwald, Anas Ouahim und Enrique Pena Zauner spielen in den Planungen keine Rolle mehr.

"Im Großen und Ganzen steht die Mannschaft", sagt der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca, "kleine Baustellen haben wir noch, aber keinen Druck, weil die Transferperiode bis 31. August geht." Jürgen Machmeier ist mit dem neuen Kader einverstanden. "Wir sind überzeugt davon, dass wir uns verstärkt haben", sagt der Präsident, "insbesondere was die Themen Charakter und Spielintelligenz betreffen."

Kabaca ist überzeugt: "Wir haben in dieser Saison eine gute Mischung aus jungen, hungrigen Spielern, die teils aus der Dritten Liga gekommen sind und dort bewiesen haben, dass sie zu Höherem berufen sind", sagt der Sportliche Leiter. "Und wir haben einige Qualitätsspieler bekommen, wie Immanuel Höhn, Oumar Diakhite oder am Ende Pascal Testroet, der für uns alle unerwartet gekommen ist." Der Torjäger soll Kevin Behrens ersetzen. Mit viel Geduld, Überredungskunst und guten Argumenten – aus Auer Kreisen war zu erfahren, dass die Ablöse 200 000 Euro betragen soll – hat man ihn an den Hardtwald gelockt. Knüpft er da an, wo er im Erzgebirge aufgehört hat – mit zwölf Toren in der letzten Saison – kann er zur Lebensversicherung der Sandhäuser werden.

"Mit Paco (Pascal Testroet, die Redaktion) und Höhn haben wir viel Routine vorne und hinten", sagt Gerhard Kleppinger, "weitere Erfahrung haben wir mit Cebio Soukou geholt, und junge Spieler wie Sickinger, Kinsombi oder Gaudino sind hungrig, wollen sich in der Zweiten Liga beweisen."

Der Mann mit dem prominenten Namen – Vater Maurizio war Nationalspieler – fühlte sich gleich wohl am Hardtwald. "Eine sehr, sehr angenehme Mannschaft", sagt der zentrale Mittelfeldspieler, der von den Young Boys Bern kam, "wir haben uns in der kurzen Zeit gut gefunden, wenn auch die Automatismen sicherlich noch Zeit brauchen."

Drei bis vier Wochen könnte es noch dauern, bis die Mannschaft richtig eingespielt ist. Zumal zwei Stützen des Teams erst im letzten Test beim pfälzischen Oberligisten TuS Mechtersheim am Mittwochabend erstmals nach langer Verletzungszeit wieder auf dem Platz standen. Ob Kapitän Dennis Diekmeier nach ausgeheiltem Bänderriss und Spielmacher Julius Biada (Achillesferse) auch schon am Sonntag (13.30 Uhr) zum Auftaktspiel gegen Fortuna Düsseldorf im Hardtwaldstadion mitwirken können, ist fraglich. "Ich fühle mich sehr gut, der Fuß macht das echt super", sagte Diekmeier zwar, doch ob die Kondition nach so langer Pause schon reicht?

Diekmeier und Sandhausen brauchen einen langen Atem. Die Konkurrenz in der Zweiten Liga ist durch die Absteiger Bremen und Schalke und die Aufsteiger Dresden und Rostock noch größer und attraktiver geworden. "Wir müssen versuchen, dem ein oder anderen ein Bein zu stellen und nicht bis zum Schluss hinten drin zu hängen", sagt Trainer Gerhard Kleppinger. Der SV Sandhausen geht seine zehnte Zweitliga-Runde, die Jubiläumssaison, mit Demut an.