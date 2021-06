Sandhausen. (ber) Rechtzeitig vor dem ersten Mannschaftstraining an diesem Samstag hat der SV Sandhausen seinen Trainerstab komplettiert. Neu am Hardtwald sind Co-Trainer Sargon Duran und Athletik- und Reha-Coach David Lechner, die mit Torwarttrainer Daniel Ischdonat die beiden Chef-Coaches Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits unterstützen.

Sargon Duran war zuletzt Co-Trainer beim österreichischen Bundesligisten FC Admira Mödling und zeitgleich auch Assistenz-Coach der österreichischen Frauennationalmannschaft. Der 34-jährige gebürtige Wiener war bis 2018 selbst aktiv, zuletzt beim SC Wiener-Neustadt.

Der neue Fitness-Coach David Lechner war seit 2017 bei Rapid Wien tätig und hat vor kurzem sein sportwissenschaftliches Studium mit dem "Master of Science" abgeschlossen. Veränderungen gibt es auch im Ärzteteam. Während Dr. Nikolaus Streich und Dr. Falko Frese im Team bleiben, wird Pieter Beks nur noch sporadisch zur Verfügung stehen und Brigitte Michelbach in den Ruhestand gehen. "Sie hat den SV Sandhausen Jahrzehnte medizinisch betreut, ihr gebührt ein riesiges Dankeschön", sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca.

Die Teamärzte haben die Sandhäuser Spieler bereits sportmedizinisch untersucht. An diesem Samstag beginnt eine intensive Trainingswoche, ehe am 26. Juni in Mergentheim das erste Testspiel gegen die Würzburger Kickers auf dem Plan steht. Am 30. Juni ist dann der 1. FC Kaiserslautern der nächste Testspielgegner, ehe es vom 4. bis 11. Juli zum Trainingslager nach Längenfeld in Tirol geht.