Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Konsequenz kann man dem SV Sandhausen nicht absprechen. Vor einem Jahr waren acht Punkte aus acht Spielen nicht gut genug. Der beliebte Trainer Uwe Koschinat musste gehen.

Am heutigen Dienstag hat es auch Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits erwischt. Das Trainer-Duo, nach dem Klassenerhalt im Mai noch gefeiert, wurde gefeuert. Der Nachfolger – es ist der fünfte Übungsleiter innerhalb eines Jahres – soll "kurzfristig" gefunden werden. In einer Presse-Mitteilung ist von "intensiven Gesprächen in den nächsten Stunden" die Rede. Am kommenden Sonntag spielen die Kurpfälzer ab 13.30 Uhr in Hannover.

Denkbare Kandidaten sind Tomas Oral und Ex-Coach Alois Schwartz. Oral ist sowohl mit Kleppinger als auch dem Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca befreundet. Schwartz war in drei Spielzeiten am Hardtwald sehr erfolgreich.

Man habe intensiv analysiert, heißt es, habe aber in den letzten drei Spielen keine "Weiterentwicklung" feststellen können. Die Bilanz rechtfertigt die Entscheidung. In fünf der acht Pflichtspiele erzielten die Sandhäuser kein Tor. In fünf Heimspielen gab es keinen Sieg. Mit vier Zählern sind die Kurpfälzer punktgleich mit dem Vorletzten FC Ingolstadt Drittletzter.

Das Heimspiel gegen Heidenheim war eine Bankrott-Erklärung. Beobachter sprachen nach der 1:3-Niederlage von einer der schwächsten Leistungen in den vergangenen Jahren. Spielerisch lief nichts zusammen, aber auch die Einstellung ließ zu wünschen übrig.

Die Zweifel mehrten sich, ob Berufs-Anfänger Kulovits und der 63-jährige Kleppinger, der die Jahre zuvor im zweiten Glied stand, die Richtigen waren. Kleppinger hatte die Fußballlehrer-Lizenz, aber der ehrgeizige Kulovits offenbar das Sagen. Er stellte vor der Saison das Trainer-Team um, holte mit David Lechner als Athletik-Coach und Sargon Duran als Co-Trainer Vertraute aus seiner Heimat.

Duran muss ebenfalls gehen. Der "treue Kleppo" erhält eine neue Aufgabe: Er soll die Scouting-Abteilung neu aufbauen, Spieler aus dem Nachwuchs-Leistungszentrum an die Profis heranführen und sich um Projekte in der Kooperation mit Schulen kümmern.

Zum Abschied gab es für den 287-ehemaligen Bundesligaspieler und Bronzemedaillen-Gewinner von Seoul, der in Sandhausen seit 2012 fünf verschiedenen Vorgesetzten diente, ehe er im Februar als Chef entdeckt wurde, warme Worte. Dem Duo wurden "große Verdienste" bescheinigt. "Kulo" bestritt 127 Zweitligaspiele für Sandhausen, zog sich die letzten von insgesamt 13 Knochenbrüchen am Hardtwald zu. Vor zwei Jahren wechselte er ins Trainer-Team. Erst im Sommer hatte der 38-jährige frühere Nationalspieler aus Wien die A-Lizenz erworben.

"Für Kleppo tut es mir leid", war die erste Reaktion von Tomas Oral. Seit gemeinsamen Jahren beim FSV Frankfurt ist der 48-jährige Fußballlehrer mit dem Kollegen befreundet. Erst war Kleppinger Orals Chef, dann sein Co-Trainer am Bornheimer Hang. Der Dritte im Bunde ist Mikayil Kabaca. Mit dem Ehrenspielführer des FSV Frankfurt spielte Oral gemeinsam in einer Mannschaft.

Als Trainer erregte der gebürtige Franke Aufmerksamkeit, als er seine Spieler durch eine Waschanlage laufen ließ – ein Zeichen des Neuanfangs – und mit Armbändern ausstattete, auf denen Sprüche standen. Oral gilt als Mann, der konsequent seinen Weg geht. Dreimal war er beim FC Ingolstadt. Mit beachtlichen Erfolgen. Er schaffte aus nahezu aussichtsloser Situation fast noch den Klassenerhalt und führte die Bayern im Sommer in die Zweite Liga.

Wenn Sandhausen auf Nummer sicher gehen will, dann könnte Alois Schwartz erste Wahl sein. Zwar wurde dem Ex-Trainer 2016 der Wechsel nach Nürnberg übel genommen, doch in erster Linie beharkte sich der 54-jährige Fußballlehrer mit dem damaligen Manager Otmar Schork. Der ist jetzt in Magdeburg. "Alu" machte 2013 aus der "Schießbude" Sandhausen ein Abwehr-Bollwerk, er führte den Karlsruher SC aus dem Tabellenkeller der Dritten Liga in die Zweite Liga. Käfertal ist einen Katzensprung vom Hardtwald entfernt. Am Dienstagabend war Schwartz nicht zu erreichen.

Update: Dienstag, 21. September 2021, 20.39 Uhr

Trainer Kleppinger und Kulovits freigestellt

Gerhard Kleppinger. Foto: dpa

Sandhausen. (dpa) Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat seine Trainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits mit sofortiger Wirkung freigestellt. "Wir haben in den vergangenen Wochen betont, dass wir erst am 10. Spieltag ein Zwischenfazit ziehen wollen, jedoch immer unter der Grundvoraussetzung, bis dahin von Spieltag zu Spieltag eine positive Weiterentwicklung in der Mannschaft zu erkennen", sagte Präsident Jürgen Machmeier in einer Club-Mitteilung vom Dienstag. "Leider war insbesondere in den zurückliegenden drei Partien keine positive Entwicklung zu sehen. Der umgekehrte Fall ist eingetreten." Die Entscheidung sei schwer und nach gründlicher Analyse gefallen.

Sandhausen hat in der laufenden Saison erst ein Pflichtspiel gewonnen und zuletzt dreimal in Serie verloren. In der Tabelle liegen die Badener nach sieben Spieltagen auf Platz 16.

Kleppinger und Kulovits waren im Februar auf den freigestellten Michael Schiele gefolgt und hatten den Abstieg des SVS gerade noch verhindert. Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca dankte dem Duo nochmal für diese "enorme Leistung". Auch Co-Trainer Sargon Duran wurde von seinen Aufgaben entbunden. Mit Kleppinger wurde vereinbart, dass er nun unter anderem die Scouting-Abteilung des Clubs neu aufbauen soll. Bei der Suche nach einem neuen Chefcoach strebt der Verein eine schnelle Lösung an.