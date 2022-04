Von Christoph Offner

Sandhausen. Das Wohnmobil hat Alois Schwartz nicht gewonnen. Der Camper war der Hauptpreis bei der Abstimmung zum "Tor des Monats März". Der Trainer des SV Sandhausen gab seine Stimme Chima Okoroji. "Ein sensationelles Tor, das sieht man selten. Was Chima da reingezaubert hat, war schon toll", schmunzelte Schwartz. Der direkt verwandelte Eckball des SVS-Linksverteidigers gegen Hannover 96 (3:1) schaffte es allerdings nur auf Platz zwei.

Dafür hat Okoroji am vergangenen Wochenende gleich viermal zugeschlagen. Alle Treffer beim 4:2-Sieg beim 1. FC Nürnberg fielen nach Eckbällen des 25-Jährigen. Dank des Dreiers beim fränkischen Aufstiegsaspiranten stockte der SVS sein Punktekonto auf 38 auf, vergrößerte den Vorsprung auf Dynamo Dresden, das auf dem Relegationsrang liegt, auf acht Zähler.

Der Klassenerhalt ist greifbar – wer braucht da schon ein Wohnmobil?

Doch Schwartz warnte auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den FC Schalke 04 vor verfrühter Euphorie. "Wir sind auf der Zielgeraden, aber noch nicht über der Ziellinie. Solange es rein rechnerisch noch nicht unter Dach und Fach ist, müssen wir unsere Hausaufgaben machen und demütig bleiben", sagte der 55-Jährige, ehe er anfügte: "Wir sind schon überzeugt, dass wir auch nächstes Jahr in der Zweiten Liga spielen."

Das sah Mitte Januar noch ganz anders aus. Im ersten Spiel nach der Winterpause setzte es im Hardtwald-Stadion nach ganz schwacher Leistung ein deutliches 0:3 gegen den SSV Jahn Regensburg. Seitdem aber verloren die Kurpfälzer nur noch ein einziges Mal, beim 0:1 gegen den FC Hansa Rostock. "Wir haben nach dem Regensburg-Spiel viel gesprochen, viel gearbeitet, viel trainiert. Die Mannschaft hat schnell verstanden, auf was es ankommt", sagte Schwartz.

In der Rückrundentabelle ist der SVS Dritter und macht insbesondere den Aufstiegskandidaten das Leben schwer. "Wir sind sehr kompakt, stecken auch Rückschläge gut weg," betonte Schwartz: "Das macht es schwer, gegen uns zu punkten."

Der Wahl-Mannheimer hat Respekt vor der "tollen Offensive" der Königsblauen. "Mit Simon Terodde und Marius Bülter haben sie zwei absolute Unterschiedsspieler", sagte Schwartz. Das Sturmduo zeichnet für 35 der 65 Schalke-Tore verantwortlich. "Es wird wichtig sein, dass wir sie in den Griff kriegen", betonte Schwartz. Im Hinspiel fiel Terodde verletzt aus, dafür sprang Bülter in die Bresche. Beim Sandhäuser 2:5 auf Schalke traf der 29-Jährige doppelt, bereitete zweimal vor.

Lehren, so Schwartz, könne man aus dem Auftritt beim Revierklub im November aber keine ziehen "Man kann es nicht vergleichen. Wir kamen nach dem Corona-Ausbruch aus der Zwangspause. Jetzt sind wir gefestigter, ausgeruhter, haben ein anderes Selbstvertrauen."

Auch bei den Gelsenkirchenern hat sich einiges geändert. Dimitrios Grammozis wurde entlassen, Schalke-Legende Mike Büskens übernahm. "Anderer Trainer, anderes Spielsystem – die gleiche Erwartungshaltung", kommentierte Schwartz. Das erklärte Ziel – der direkte Wiederaufstieg – ist nach der jüngsten 1:4-Pleite gegen Werder Bremen allerdings in Gefahr. Der Vorsprung des Tabellenzweiten (56 Punkte) auf die Verfolger SV Darmstadt 98 (3./54) und FC St. Pauli (4./53) ist nur hauchzart.

Neben den Langzeitverletzten Rick Wulle, Nikolai Rehnen, Tim Kister und Julius Biada, stehen beim SVS auch hinter den Einsätzen von Cebio Soukou (Knieprobleme) und Arne Sicker (Sprunggelenkverletzung) Fragezeichen.

"Wir wollen sie knacken", versprach Schwartz. Ein Mittel dazu seien ruhende Bälle. Dafür ist bei den Sandhäusern Okoroji zuständig. Egal, ob Freistoß oder Eckball. Von links oder von rechts. "Standards gehören zum Spiel", sagte Schwartz: "Manchmal klappt’s richtig gut, manchmal nicht. Wir trainieren das natürlich."

Vielleicht wird es für Alois Schwartz ja doch noch was, mit dem Wohnmobil ...

Voraussichtliche Aufstellung: Drewes - Diekmeier, Dumic, Zhirov, Okoroji - Trybull - Ajdini, Bachmann, Zenga, Seufert - Testroet.

Update: Mittwoch, 27. April 2022, 19.19 Uhr

Schwartz bedauert Absage an Stadion-Neubau

Sandhausen. (dpa/lsw) Trainer Alois Schwartz bedauert, dass der Fußball-Zweitligist SV Sandhausen vorerst kein neues Stadion erhält. "Ich hätte mir gewünscht, dass der Verein nicht so sehr darum kämpfen muss. Wir sind hier in einem kleinen, alten Stadion und müssen in die Infrastruktur investieren. Ansonsten wird es irgendwann nicht mehr reichen, um konkurrenzfähig zu sein", sagte Schwartz zwei Tage vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am Freitag (18.30 Uhr/Sky). Durch die Abstimmung des Gemeinderates ist ein Neubau vorerst vom Tisch. Stattdessen soll das Gelände umgestaltet und erweitert werden.

Schwartz denkt aber in erster Linie an den kurz bevorstehenden Klassenerhalt. Acht Zähler beträgt der Vorsprung des Tabellen-14. auf den Abstiegsrelegationsplatz, auf dem die SG Dynamo Dresden steht. "Wir sind zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreichen", sagte der Coach. Aber solange der Verein rechnerisch noch nicht durch sei, "müssen wir unsere Hausaufgaben machen". Gegen den Tabellenzweiten sind neben den vier langzeitverletzten Profis auch Cebio Soukou und Arne Sicker wegen Blessuren fraglich.