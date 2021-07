Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Der Mann hat Stil. Am Mittwoch verabschiedete sich Denis Linsmayer mit Handschlag von den Mitarbeitern des SV Sandhausen. Nach Informationen der Rhein-Neckar-Zeitung wird der Mittelfeldspieler einen Vertrag beim Zweitliga-Rivalen FC Ingolstadt unterschreiben. Letzte Woche hatte die RNZ herausgefunden, dass vier weitere Profis den Hardtwald verlassen sollen: Neben Linsmayer auch Nils Röseler, Anais Ouahim und Enrique Pena-Zauner. Sandhausen bestätigte unsere Anfrage.

Nicht überraschend hat Linsmayer als Erster einen neuen Arbeitgeber gefunden. Er hatte mehrere Angebote. Auch beim SV Waldhof war "Linsi" im Gespräch (siehe unten). Es sah danach aus, als ob der gebürtige Kaiserslauterer mit seiner Frau Linda und den Kindern Milla und Mateo ins Ausland gehen würde. Doch dann meldete sich der Zweitliga-Aufsteiger.

Mit Linsmayer verlässt der neben Tim Kister dienstälteste Profi den Hardtwald. Der defensive Mittelfeldspieler kam vor acht Jahren aus Kaiserslautern, bestritt seitdem 253 Pflichtspiele. Das ist Zweitliga-Rekord am Hardtwald. Er war Kapitän. Führungsspieler. Identifikation-Figur. Publikums-Liebling. Ein Gesicht des SV Sandhausen.

Die Fans lieben ihn. Da wo andere wegschauten, blieb der Musterprofi stehen und erfüllte Autogramm-Wünsche. Plauderte freundlich mit den Anhängern. Auch die Medien profitierten. Die Aussagen des intelligenten 29-Jährigen waren mehr als nur Plattitüden.

Damit erhöht sich die Zahl der Abgänge auf 16. In Sandhausen findet ein bemerkenswertes Experiment statt.

Update: Donnerstag, 29. Juli 2021, 18.23 Uhr

Wäre Denis Linsmayer einer für den SV Waldhof?

Von Daniel Hund

Heidelberg. Am Donnerstag hatte die RNZ exklusiv darüber berichtet, dass Denis Linsmayer (29) den SV Sandhausen verlassen darf (siehe unten). Nach RNZ-Informationen liegen ihm Angebote aus dem In- und Ausland vor.

Passen würde er auch ins Anforderungsprofil des SV Waldhof. Der Drittligist sucht noch nach Spielern, die die Buwe weiterbringen. Linsmayer, der beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet wurde und seit 2013 am Hardtwald spielt, kann vor allem im defensiven Mittelfeld seine Stärken ausspielen.

249 Zweitliga-Spiele, 9 Tore und 13 Assists stehen in seiner persönlichen Statistik. Einer, der große Stücke auf ihn hält, ist Kenan Kocak. Unter ihm trainierte Linsmayer, der als absoluter Führungsspieler gilt, einst in Sandhausen.

Kocak zur RNZ: "Denis ist einer, der strategischen Touch ins Spiel bringt." Mit Jesper Verlaat, 25, wechselte im vergangenen Sommer schon einmal ein Sandhäuser an den Alsenweg.

Update: Donnerstag, 22. Juli 2021, 20.09 Uhr

Auch Denis Linsmayer kann gehen

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Ende April feierte Denis Linsmayer ein Jubiläum, das nicht vielen Profis in Deutschland vergönnt ist: Er bestritt sein 250. Pflichtspiel für den SV Sandhausen. Jetzt gab der Zweitligist auf RNZ-Anfrage bekannt: Linsmayer spielt in den Überlegungen für die neue Saison keine Rolle mehr. Er kann den Verein verlassen. Dasselbe gilt für Nils Röseler, Anais Ouahim und Enrique Pena Zauner. Die Zahl der Abgänge könnte sich damit von jetzt 15 auf dann 19 erhöhen. Ein Exodus von rekordverdächtigem Ausmaß.

Beim Jubiläum hatte Linsmayer gesagt: "Ich kann mir vorstellen, noch mal zu verlängern und meine Karriere in Sandhausen zu beenden." Die Familie – Frau Linda, Tochter Milla und Sohn Mateo – ist in Heidelberg heimisch geworden. 2018 hatte der Mittelfeldspieler seinen Vertrag um vier Jahre verlängert. Es war der Ausdruck hoher Wertschätzung.

Seit 2013 ist "Linsi" am Hardtwald – so lange wie außer ihm nur noch Tim Kister. Er ist eines der Gesichter des Vereins. Und auch außerhalb des Platzes eine Persönlichkeit. Seine Interviews waren mehr als die übliche Abfolge von Plattitüden. Der intelligente und zugewandte Pfälzer war auch bei seinen Kollegen beliebt. In seiner Laufbahn gab es nur drei Stationen. Auch das spricht Bände.

Gleichwohl musste "Linsi" die Kapitäns-Binde abgeben, die ihm sein Förderer Alois Schwartz verliehen hatte. Sein Stern sank. In der vergangenen Saison brachte er es nur noch auf 23 Einsätze, in den letzten acht Spielen war er nicht mehr in der Startelf. Der Vorwurf: Der Mittelfeldspieler würde seine Routine dazu nutzen, um Alibi-Fußball zu spielen. Weder Uwe Koschinat noch Michael Schiele und offenbar auch nicht die aktuellen Trainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits hatten uneingeschränktes Vertrauen. Das trug nicht zum Selbstbewusstsein bei. Ein Teufelskreis. Schwer zu sagen, was Ursache und Wirkung war.

Vor vier Jahren war die halbe Zweite Liga hinter "Linsi" her. Arbeitslos wird der 29-Jährige nicht werden. Es soll Angebote geben, auch aus dem Ausland. Der Aderlass ist ein Eingeständnis der verfehlten Personalpolitik. Eine Reaktion auf die "grausame letzte Runde" (Boss Machmeier). Konsequent, aber auch riskant. Wie sehr, wird die Zukunft zeigen.

Gestern Abend gab es beim Oberligisten TuS Mechtersheim einen 4:0-Sieg. Die Tore erzielten Cebio Soukou (67./Elfmeter) sowie in der Schlussphase Anais Ouahim (80.), Aleksandr Zhirov (83.) und erneut Soukou (85.). Erfreulich: Rick Wulle, Dennis Diekmeier und Julius Biada feierten ihr Comeback.