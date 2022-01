Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Philipp Klingmann (33) war ein außergewöhnlicher Profi. In einer Zeit, in der die Klubs ihr Personal im Jahres-Rhythmus austauschen, hatte er nur vier Vereine: Den SC Mönchzell (acht Jahre), die TSG Hoffenheim (elf Jahre), den Karlsruher SC (drei Jahre) und den SV Sandhausen (als einer der wenigen Spieler aus der Region sechs Jahre). Vor dem Derby seiner Ex-Klubs KSC und Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) haben wir mit dem zweifachen Familienvater aus Heidelberg-Neuenheim gesprochen. Die ungute Fluktuation ist das zentrale Thema des Interviews.

Philipp Klingmann, für wen schlägt am Sonntag Ihr Herz?

Ich bin neutral. Dem Karlsruher SC bin ich dankbar für meinen ersten Profi-Vertrag. Sandhausen hat sich sehr nach Heimat angefühlt.

Gibt es bei den Trainern einen Favoriten?

Nein. Christian Eichner ist nicht nur ein fähiger Fußballlehrer, sondern auch ein Super-Typ. Offen und hilfsbereit. Alois Schwartz ist sehr erfahren, menschlich einwandfrei. Wenn einer den Abstieg verhindern kann, dann er.

Aber wenn bei ihm ein Abwehrspieler über die Mittellinie geht, gibt es Ärger?

Ein Klischee. Die Ordnung muss stimmen. Der Fußball von Alois Schwartz ist einfach, aber effektiv.

Der Unterschied zum Karlsruher SC?

"Eiche" ermuntert zu spielerischen Lösungen. Die Mannschaft ist länger zusammen, eingespielter und besser als es der derzeitige zehnte Platz vermuten lässt.

Welche Kontakte gibt es noch?

Ich habe Erik Zenga am Dienstag zum 29. Geburtstag gratuliert. Mit Daniel Gordon werde ich ab Montag in der Sportschule Schöneck einen Trainer-Lehrgang beginnen. Freundschaften sind heutzutage schon deshalb schwierig, weil viele Kollegen ruckzuck wieder weg sind.

Daniel Gordon haben Sie von Karlsruhe nach Sandhausen vermittelt. Die Bewerbung für eine künftige Tätigkeit als Manager?

Scouting und Kaderplanung interessieren mich. Ich habe ein Praktikum beim Bundesligisten FC Augsburg gemacht, war bei vielen Spielen und habe zahlreiche Talente gesehen.

Bedarf besteht. Die Fehlerquote bei Neuverpflichtungen ist erschreckend hoch. Gibt es dafür eine Erklärung?

Es könnte auch mit den vielen Wechseln zusammen hängen. Jeder Wechsel ist mit einer Umstellung auf eine neue Umgebung, einen neuen Trainer, auf eine neue Spielweise verbunden. Ich hatte das Privileg, die Region nie verlassen zu müssen. Die gewohnte Umgebung war ein Vorteil. Spieler, die sich identifizieren, sind auch für den Verein gut.

Das leuchtet ein. Aber gibt es in der Region genügend Klingmänner?

Davon bin ich überzeugt. Bei Atlético Bilbao sind nur Spieler aus dem Baskenland. Man muss genau hinschauen. Ich war in den letzten Wochen häufig in Walldorf und Hoffenheim. Hierzulande gibt es eine Menge Talente, denen ich zumindest die Zweiten Liga zutraue.

Erik Wekesser wechselte nach Regensburg, Marvin Wanitzek zum KSC, Timo Kern zu den Bayern: Nur drei Beispiele von Spielern des FC-Astoria Walldorf, die vom Nachbarverein Sandhausen offenbar übersehen wurden.

Dazu kann ich nichts sagen. Aber gutes Scouting zahlt sich aus und das beginnt vor der Haustür.

Niklas Antlitz aus der Jugend des SV Sandhausen spielt derzeit in Walldorf.

Er ist mir aufgefallen. Ich traue ihm zu, dass er seine sieben Tore verdoppelt. Er könnte interessant werden. Aber es gibt Tausende von Spielern in den Datenbänken, die heutzutage zur Ausstattung eines Profi-Vereins gehören.

Es wäre einfach, wenn es damit getan wäre, den Computer einzuschalten.

Richtig. Es spielen Faktoren mit, die schwer zu fassen sind. Einige Kollegen waren fußballerisch besser als ich. Sie sind in der Verbandsliga gelandet. Deshalb bin ich, nebenbei gesagt, auch sehr zufrieden, mit dem was ich erreicht habe.

Wie wäre es, wenn Sie Ihre Laufbahn dort ausklingen lassen, wo Sie begann?

Daniel Bieser bemüht sich. Aber ein Comeback in Mönchzell schließe ich zu 99 Prozent aus.

Ihr Tipp fürs Derby?

Ich wünsche mir, dass Sandhausen nicht absteigt, dem Karlsruher SC traue ich zu, dass er sich um ein paar Plätze verbessert. Mein Tipp ist ein 1:1.