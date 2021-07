Von Claus Weber

Sandhausen. Das Image des Fußballs hat in jüngster Zeit arg gelitten. Der Streit im DFB, volle EM-Stadien oder Privatfriseure für die Spieler sorgten für Negativschlagzeilen. Doch es geht auch anders. Rouwen Hennings wurde dafür gefeiert, dass er einer Flutopfer-Familie Wohnung, Verpflegung und Spielsachen zur Verfügung stellte. Die gute Tat wurde gleich belohnt. Mit seinen beiden Treffern entschied der Torjäger den Saisonauftakt seiner Fortuna Düsseldorf beim SV Sandhausen. Das 0:2 (0:0) des Ex-Bundesligisten war verdient, weil die Kurpfälzer nur die erste Halbzeit lang stark spielten und nach der Pause abbauten.

"Mit der ersten Hälfte waren alle sehr zufrieden. Da hat man gesehen, wo wir hin- und wie wir es machen wollen", sagte Jürgen Machmeier, "nur das Tor haben wir nicht erzielt." Nach Ansicht des Sandhäuser Präsidenten war die Auswechslung von Pascal Testroet zur Pause der Knackpunkt. "Das hat uns die Balance durcheinandergebracht", klagte er. Der Stürmer hat Ärger mit der Achillessehne, schon den letzten Test hatte er verpasst.

Hintergrund Stimmen zum Spiel: > Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SVS: "Wir sind auf einen starken Gegner getroffen, der wenig Veränderungen im Kader hatte. Wir haben in der ersten Halbzeit einen ansehnlichen Fußball gespielt, hatten den [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel: > Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SVS: "Wir sind auf einen starken Gegner getroffen, der wenig Veränderungen im Kader hatte. Wir haben in der ersten Halbzeit einen ansehnlichen Fußball gespielt, hatten den Gegner im Griff. Ärgerlich, dass wir diese 15 Minuten hatten, in denen Düsseldorf beide Tore erzielte." > Christian Preußler, Düsseldorfer Trainer: "Wenn man die 90 Minuten betrachtet, haben wir verdient gewonnen. Aber es war richtig harte Arbeit. Nach der Anfangsphase hatte Sandhausen sehr viel Ballbesitz, da sind wir oft hinterhergelaufen." > Volker Piegsa, SVS-Geschäftsführer. "Wir haben einen guten Auftakt gesehen, was die erste Halbzeit anbelangt und hatten auch die Chance zum 1:0. In der zweiten Halbzeit war Düsseldorf aggressiver und hat uns den Schneid abgekauft. Mit dem Doppelschlag war auch die Moral weg." > Gianluca Gaudino, SVS-Neuzugang: "Wir hatten uns vorgenommen, in der zweiten Halbzeit weiter Gas zu geben, doch Düsseldorf wurde stärker und bei uns haben die Kräfte nachgelassen." ber

Weil auch Kapitän Dennis Diekmeier nochmal aussetzte und Spielmacher Julius Biada erst in der Schlussphase kam, startete Sandhausen lediglich mit drei Spielern aus dem letztjährigen Kader: Aleksandr Zhirov, Erik Zenga und Janik Bachmann. Die großen Veränderungen waren gewollt, bessere Moral und mehr Spielintelligenz erhofft man sich vom runderneuerten Aufgebot.

Den Willen konnte man den Sandhäusern nicht absprechen. Engagiert gingen sie zur Sache. Doch das Zusammenspiel ist noch ausbaufähig. Kein Wunder, bei elf Neuzugängen und nur fünf Wochen Vorlaufzeit. "Wir haben zum ersten Mal in dieser Zusammenstellung gespielt", warb Trainer Gerhard Kleppinger um Geduld, "wegen der großen Fluktuation wird die Vorbereitung noch in die ersten Saisonspiele hineinreichen."

Wie sich Machmeier sein neues Team vorstellt, konnte man vor allem zwischen der 20. und 45 Minute sehen, als Sandhausen starkes Umschalt- und hervorragendes Flügelspiel demonstrierte. Mehrmals ging ein Raunen durchs Stadion als Chima Okoroji auf der Außenbahn seine Gegenspieler vernaschte und mit Gian-Luca Gaudino Doppelpass spielte.

Schade, dass davon nach der Pause nichts mehr zu sehen war. Auch deshalb, weil das 0:1 durch Rouwen Hennings wie ein Schock wirkte. Dem Ex-Karlsruher – einer der besten Torjäger der Zweiten Liga – war der Ball in der 55. Minute vor die Füße gefallen. Sieben Minuten später legte der 33-Jährige nach. Verteidiger Oumar Diakhite, dem gegen Ende die Luft auszugehen schien, unterlief ein vermeidbares Foul an Peterson. Hennings verlud Torwart Drewes – 0:2.

Schade, für Sandhausen war mehr drin. Die Gastgeber führten das Ecken-Verhältnis mit 8:6 an und trafen einmal sogar ins Tor. Doch dem Schuss von Testroet (37.) waren Handspiel und Abseits vorangegangen. Weitere Möglichkeiten vergaben Janik Bachmann, Testroet und Daniel Keita-Ruel. Wie schon letzte Saison war die Chancenverwertung dürftig. Eine weitere Parallele: Starke Phasen wechseln sich mit schwachen Abschnitten ab, in denen alles Gute wieder zunichte gemacht wird.

Eine Auftaktniederlage ist kein Beinbruch. In den neun Zweitliga-Jahren gelangen Sandhausen zum Saisonstart erst zwei Siege. Der letzte in der vergangenen Runde mit 3:2 über Darmstadt. Machen es die Kurpfälzer diesmal umgekehrt? Ein guter Gaul zieht langsam an. Doch zu gemächlich dürfen sie es nicht angehen lassen. Am Samstag treffen sie in Regensburg auf einen Gegner, den man am Ende hinter sich lassen sollte. Viele davon gibt es in dieser starken Zweiten Liga nicht.

Sandhausen: Drewes - Diakhite, Höhn (73. Esswein), Zhirov - Ajdini, Bachmann (86. Biada), Zenga (73. Sickinger), Okoroji - Gaudino (65. Ouahim) - Soukou, Testroet (46. Keita-Ruel).

Düsseldorf: Kastenmeier - Matthias Zimmermann, Klarer, Nedelcu (70. Bodzek), Koutris - Sobottka - Appelkamp, Prib - Klaus (41. Shipnoski), Peterson (78. Narey) - Hennings (78. Kownacki).

Schiedsrichter: Siewer (Olpe); Zuschauer: 3454; Tore: 0:1 Hennings (56.), 0:2 Hennings (62., Foulelfmeter).

Update: Sonntag, 25. Juli 2021, 20.20 Uhr

