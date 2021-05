Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Es wird die beste Zweite Liga, die es jemals gab. Mit zahlreichen Deutschen Meistern und langjährigen Bundesligisten: Hamburg, Schalke, Hannover, Nürnberg, vielleicht Köln und Bremen. Doch die Frage ist: Wird der SV Sandhausen dabei sein beim Stelldichein der Großen im Unterhaus?

Die Entscheidung fällt am letzten Spieltag am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) tief im Westen und weit im Osten. In Bochum, wo Sandhausen (15. mit -17 Toren und 34 Punkten) den Sturz auf den Relegationsplatz vermeiden will und in Aue, wo der VfL Osnabrück (16. mit -22 Toren und 33 Punkte) zum Überholmanöver ansetzt. Mit einem Sieg sind die Kurpfälzer durch, bei allen anderen Ergebnissen benötigt man fremde Hilfe.

Selbst der direkte Abstieg ist – bei einem Sieg von Braunschweig (17. mit -25 Toren und 31 Punkten) – möglich, wenn auch unwahrscheinlich. Vor dem Herzschlag-Finale richtet die Rhein-Neckar-Zeitung die Scheinwerfer auf Vereine, die am Auf- und Abstiegs-Kampf beteiligt sind.

> VfL Bochum: 5000 Fans verabschiedeten den Tabellenführer am Sonntag zum Spiel nach Nürnberg. In der Erwartung, dass die Mannschaft als Meister und Bundesligist zurückkehren würde. Doch nach dem 1:1 fehlt dem VfL (+25 Tore/64 Punkte) noch ein Punkt. Sonst könnten Kiel (+23/62; gegen Darmstadt) und Fürth (+24/61; gegen Düsseldorf) die Bochumer in die Relegation schicken. Beim Sandhäuser Gastspiel droht erneut Chaos in der Castroper Straße, obwohl die Polizei mahnt, daheim zu bleiben. Die zweitbeste Heimmannschaft ist gegen das schlechteste Auswärtsteam Favorit. Auch wenn mit den Ex-Sandhäusern Manuel Riemann und Danny Blum (verletzt) sowie Robert Tesche (gesperrt) Leistungsträger fehlen. Elf Jahre nach dem Abstieg aus der Bundesliga ist die Sehnsucht nach der Rückkehr groß. "Trainer Thomas Reis, mit dem ich noch selbst gespielt habe, wird es richten", glaubt Norbert Hofmann. Der ehemalige Waldhöfer und Hoffenheimer war während der glorreichen Europapokal-Zeit in Bochum am Ball. Die Situation ist tückisch. Im Aufstiegstaumel besteht die Gefahr, kurz vor der Ziellinie zu stolpern.

> VfL Osnabrück: Das 3:2 gegen den Hamburger SV war ein Befreiungsschlag nach zuvor 13 Heimniederlagen hintereinander. Die Hoffnung ist zurückgekehrt. Der gesperrte Ulrich Taffertshofer, dessen Bruder Emanuel am Hardtwald spielt, soll in Aue durch den Ex-Sandhäuser David Blacha ersetzt werden. Die ganze Region mit einer halben Million Menschen fiebert, dass es mit der dritten Zweitliga-Runde in Folge klappt. Die Bilanz spricht mit acht Siegen bei fünf Unentschieden und sechs Niederlagen leicht für den Abstiegs-Kandidaten.

> FC Erzgebirge Aue: Der Haussegen hängt schief beim Osnabrücker Gegner. Dirk Schuster meldete sich nach dem 3:8-Debakel gegen Paderborn krank und wird nicht zurückkehren. Das Verhältnis zum strengen Chef Helge Leonhardt war schon vorher beschädigt. Die Fans würden sich wünschen, dass es der frühere Hoffenheimer Dominico Tedesco noch mal macht, doch der wird sich nach Schalke und Spartak Moskau die ostdeutsche Provinz kaum antun. Interimscoach Marc Hensel will die Torflut (elf Gegentreffer in den letzten beiden Spielen) stoppen und für ein versöhnliches Ende sorgen. Aber: Seit dem 2:0 gegen Sandhausen, mit dem der Klassenerhalt gesichert wurde, ist die Luft raus. Mit nicht durchgedrücktem Gaspedal kann Aue nicht gewinnen – das war lange Jahre in Sandhausen nicht anders.

> Jahn Regensburg: Der Jahn schien schon gerettet, aber nur ein Punkt aus den letzten sechs Spielen und 17 Gegentore haben die Oberpfälzer (-16 Tore/35 Punkte) in die Bredouille gebracht. Obwohl derzeit am formschwächsten, reicht ein letzter Kraftakt gegen St. Pauli oder die Schützenhilfe der Konkurrenz.

> Eintracht Braunschweig: Nach dem 1:2 gegen Würzburg müssen die Löwen darauf hoffen, dass der Hamburger SV – nach dem 1:2 in Sandhausen und dem 2:3 in Osnabrück – erneut milde Gaben an Abstiegskandidaten verteilt. Wenn Niedersachsen-Rivale Osnabrück patzt, ist der Relegationsplatz drin, um Sandhausen zu überholen, müsste man acht Tore gut machen. Das ist selbst gegen den launischen HSV kaum denkbar.