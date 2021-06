Von Claus Weber

Sandhausen. Ganz Deutschland drückt Jogis Jungs bei der Fußball-Europameisterschaft die Daumen. Timm Merten fiebert noch ein bisschen mehr mit der deutschen Nationalmannschaft. Denn der 41-jährige Fanbeauftragte des SV Sandhausen gehört zur zwölfköpfigen Fanbotschaft des Deutschen Fußball-Bundes, die sich bei der EM um die Belange der deutschen Anhänger kümmern soll. "Wir sind Ansprechpartner, wenn zum Beispiel Ausweise verloren gehen, falls es Schwierigkeiten mit den Hotels gibt oder diplomatische Probleme auftreten", sagt Merten, "wir bieten 24 Stunden am Tag vor Ort unsere Hilfe an, arbeiten dabei wie Streetworker, gehen dahin, wo die deuschen Fans sich treffen, sind auch über eine Hotline jederzeit erreichbar."

Der einzige Haken an der Sache: Merten befindet sich im zweiten Team und kommt nur dann zum Zug, wenn die deutsche Mannschaft ihre schwierige Vorrunde mit den Spielen gegen Frankreich, Portugal und Ungarn übersteht und ins Achtelfinale einzieht. Dann würde er im besten Falle sogar bis zum Endspiel am 11. Juli in London dabei sein.

An ein frühes Scheitern verschwendet der Sandhäuser keinen Gedanken. "Die deutsche Mannschaft hat Potenzial", sagt Merten, "und der Erfolg der U 21 am Sonntagabend hat bestimmt auch bei der A-Nationalmannschaft noch einmal Kräfte freigesetzt."

Nicht nur ob, sondern auch wo Merten zum Einsatz kommen wird, ist noch völlig offen. Erreicht die deutsche Nationalelf das Achtelfinale, spielt sie entweder als Gruppensieger in Bukarest, als Gruppenzweiter in London oder als Gruppendritter in Budapest oder Sevilla. Merten wäre Bukarest am liebsten. "Weil ich das Stadion fantastisch finde", sagt er, "und weil mich interessiert, wie das Hygienekonzept mit sehr vielen Zuschauern funktioniert. Davon könnten auch wir hier in Deutschland viel mitnehmen."

Während die Allianz Arena in München nur 20 Prozent der maximalen Zuschauerzahl zulässt, möchten die Rumänen in ihrem Nationalstadion eine Vollauslastung erreichen. "Die Vorfreude auf Fußball vor Fans ist groß", sagt Merten, "gleichzeitig gehen wir natürlich mit Augenmaß an die Sache heran, werden genau hinsehen, wie Hygienekonzepte umgesetzt werden." Er persönlich, verrät er, ist bis zu einem möglichen Achtelfinaleinsatz durchgeimpft,

Merten ist nur einer von sechs Fanbeauftragten aus Erster, Zweiter und Dritter Liga. Er befindet sich in guter Gesellschaft. Auch die Fanbetreuer von Bayern München, dem 1. FC Nürnberg oder Dynamo Dresden sind dabei. Dazu noch sechs Vertreter aus Fan-Projekten, beispielsweise von 1860 München und Schalke 04. Seine Berufung, sagt Sandhausens Geschäftsführer Volker Piegsa sei eine Auszeichnung für die Fanarbeit des SVS und für Merten persönlich. "Die Nominierung ist für Timm zugleich auch eine Bestätigung seiner beeindruckenden Arbeit in der Fanbetreuung in den vergangenen Jahren."

Für Merten, der drei Sprachen spricht, ist es der erste Turniereinsatz. Ende 2018 schlüpfte er beim Länderspiel gegen Russland schon einmal in die Rolle des Helfers. Das kann der 41-Jährige, der 2019 an den Hardtwald kam und seitdem für die Anhänger der Kurpfälzer zuständig ist, besonders gut. Der gebürtige Schleswig-Holsteiner ist ein Kerl wie ein Baum, aber sanftmütig, sympathisch und immer hilfsbereit.

Der richtige Mann am richtigen Ort.