Von Wolfgang Brück

Gevelsberg. "Das ist sensationell", jubelte Präsident Jürgen Machmeier. "Glückwunsch, dieser Titel ist was ganz Besonderes", gratulierte am gestrigen Sonntagabend auch Cheftrainer Uwe Koschinat. Beim SV Sandhausen kann man mächtig stolz auf einen deutschen Meister sein. Die B-Junioren des Zweitligisten besiegten im westfälischen Gevelsberg im Endspiel Alemannia Aachen mit 1:0. Damit sind sie die beste deutsche Mannschaft im Hallenfußball nach Futsal-Regeln.

"Es war ein unglaubliches Glücksgefühl", schildert Hendrik Brauch die Momente nach seinem Siegtor. Der 16-jährige Gymnasiast kommt aus Robern, einer kleinen Gemeinde unweit von Mosbach, die genetisch offenbar begünstig ist. Die Throm-Vettern Marcel und Heiko, mit denen der Aufstieg der TSG Hoffenheim verbunden ist, kommen aus Robern, das Hoffenheimer Super-Talent Dennis Geiger wohnt sogar in Hendriks Nachbarschaft. "Der Junge hat das Herz am rechten Fleck. Er ist ein Kämpfer vor dem Herrn", lobt Trainer Bernd Bechtel den umjubelten Schützen des goldenen Tors.

Auch Felix Lutz stammt aus einem Ort, der für großen Sport steht. Der Torwart, der beim 3:1 nach Sechsmeterschießen gegen Glas-Chemie Wirges zwei Strafstöße hielt und damit den Einzug ins Halbfinale ermöglichte, wuchs in Kerpen auf, der Heimat von Formel 1-Weltmeister Michael Schumacher. Sandhausen eiste den hoch talentierten Keeper vom 1. FC Köln los, jetzt wohnt er im Haus von Jugendleiter Rolf Frey in Leimen.

Auf Talente wie Hendrik Brauch, Felix Lutz, Shpetim Xhaka, der mit vier Toren in Gevelsberg bester Schütze war, baut der Zweitligist. "Unser Ziel ist es, jedes Jahr mindestens einen Spieler aus dem Nachwuchs an den Profibereich heranzuführen", erklärt Jürgen Machmeier.

Uwe Koschinat trägt das Konzept mit, betont sein gutes Verhältnis zu Joachim Stadler, der das Nachwuchs-Leistungszentrum leitet. Der Cheftrainer kündigt an: "Wir wollen zeigen, dass man in Sandhausen vielleicht schneller als anderswo den Sprung nach oben schaffen kann." Auch der Präsident vergisst nicht, die gute Arbeit von Ex-Profi Stadler zu würden: "Er macht aus bescheidenen Mitteln viel."

Während die deutschen Meister - hoffentlich - ihre beste Zeit am Hardtwald noch vor sich haben, steht der Abschied des Meistermachers fest. Bernd Bechtel wird im Sommer den Kreisligisten FV Nußloch übernehmen. In zwölf Jahren hat der 49-jährige Hobby-Angler, der gleichzeitig als Jugend-Koordinator für die Kaderplanung verantwortlich war, einige dicke Fische an Land gezogen.

Jetzt hat er nach einem zweiten und vierten Platz bei deutschen Meisterschaften seine Erfolgsbilanz mit dem Titelgewinn gekrönt. "Ein dickes Lob an die Jungs", freut sich der Nußlocher, "sie haben sich auch in schwierigen Situationen durchgebissen und großen Kampfgeist an den Tag gelegt."

Es war ein langer Weg, der über die Heidelberger Kreismeisterschaft, die badische Vizemeisterschaft und den süddeutschen Titel führte.

Mächtig stolz darf auch Eugen Wickenhäuser sein. Der Kreisjugendleiter aus Frauenweiler war mit Jannis Richter, David Schiffmacher, Christopher Hepp und Hans Schuster in Gevelsberg. "Der kleine badische Verband hat Großes erreicht", betonte der 60-jährige Polizei-Oberkommissar. Der VfB Eppingen als Vizemeister bei den A-Junioren und die SpVgg Neckarelz als Dritter bei den C-Junioren komplettierten den Erfolg.

Sein erstes Abschiedsgeschenk hat Bernd Bechtel geliefert. Am zweiten muss noch gearbeitet werden. Die Chancen auf den Aufstieg in die Bundesliga sind noch intakt. Machmeier ist sicher: "Der Titelgewinn wird die Jungs motivieren."

Deutsche Meisterschaft in Gevelsberg, Vorrunde: SV Sandhausen-Alemannia Aachen 2:2 (Tore für den SVS: Sercan Tohum und Shpetim Xhaka), SV Sandhausen - SV Nettelnburg-Allermöhe 3:0 (Xhaka 2, Hendrik Brauch), SV Sandhausen - Glas-Chemie Wirges 0:0, 3:1 n.S.; Halbfinale: SV Sandhausen - FC Ingolstadt 3:1 (Xhaka, Tohum, Simon Job); Endspiel: SV Sandhausen - Alemannia Aachen 1:0 (Brauch).