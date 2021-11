Sandhausen. (dpa) Nach dem Corona-Ausbruch beim SV Sandhausen sind am Dienstag auch die letzten Spieler aus der Quarantäne ins Training zurückgekehrt. Nach den weiterführenden PCR-Tests am Montag hätten alle zuletzt noch betroffenen Spieler die Voraussetzung für eine Rückkehr auf den Platz erfüllt, teilte der Fußball-Zweitligist mit. Es seien auch keine neuen positiven Befunde dazugekommen.

Insgesamt waren Anfang November zwölf Spieler und sechs Personen aus dem Trainer- und Betreuerstab des SVS positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die ursprünglich für den 7. November geplante Partie beim FC St. Pauli wurde daraufhin auf den 24. November verschoben. Am kommenden Freitag (18.30 Uhr) empfängt Sandhausen den 1. FC Nürnberg.

Update: Dienstag, 16. November 2021, 14.10 Uhr

Weitere vier Spieler zurück im Training

Sandhausen. (dpa) Nach dem schweren Corona-Ausbruch beim SV Sandhausen nähert sich der Trainingsbetrieb des Fußball-Zweitligisten wieder dem Normalzustand an. Weitere vier Spieler sowie drei Mitglieder des Trainer- und Betreuerteams dürfen ab sofort wieder am Training teilnehmen, wie der SVS am Freitag mitteilte. Bereits am Dienstag hatte ein Quintett nach zuvor ebenfalls negativen PCR-Tests wieder ins Training einsteigen können.

Dennoch fehlen den Kurpfälzern derzeit noch sechs Profis, die weiter in Quarantäne sind. Neue positive Befunde habe es aber nicht gegeben, hieß es weiter.

Insgesamt waren in der vergangenen Woche zwölf Spieler und sechs Personen aus dem Trainer- und Betreuerstab positiv getestet worden. Die für vergangenen Sonntag angesetzte Partie beim FC St. Pauli wurde daraufhin abgesagt. Als Nächstes soll der SVS nach der Länderspielpause am 19. November gegen den 1. FC Nürnberg antreten.

Update: Freitag, 12. November 2021, 15.31 Uhr

Mindestens elf Spieler stehen zur Verfügung

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Gute Nachrichten vom Hardtwald. Zwei der zwölf mit dem Corona-Virus infizierten Profis und die Hälfte der sechs positiv getesteten Betreuer konnten am Mittwoch ihre Arbeit wieder aufnehmen. Das ermöglichten die Tests vom Vortag. Erfreulich auch, neue Fälle sind nicht dazu gekommen. Nach jetzigem Stand kann das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am übernächsten Freitag (18.30 Uhr/Sky) stattfinden.

Gleichwohl, Sorgen wegen Platzangst muss sich Trainer Alois Schwartz nicht machen. Beim Zweitliga-Drittletzten bleiben die Teststäbchen mindestens genau so wichtig wie die Eckfähnchen. Es gibt weitere Ausfälle. Rick Wulle und Julius Biada (Reha), Tim Kister (Sehnenverletzung) sowie Daniel Keita-Ruel (Knieprobleme) und Arne Sicker (Fußverletzung) können nicht mit den Kollegen trainieren.

Elf Spieler konnten am Mittwoch an der Vorbereitung fürs Nürnberg-Spiel teilnehmen. Unter ihnen Gianluca Gaudino, der bereits Mitte September positiv getestet worden war und dessen Genesung sich lange hinzog. Dagegen - den Impfungen sei Dank - verlaufen die aktuellen Fälle milde oder symptomfrei.

Wie viele aus dem 26-köpfigen Kader immunisiert sind, will der Verein nicht bekannt geben. Aus Gründen des Datenschutzes. "Wir haben eine sehr hohe Impfdurchdringung, das ist unsere verwendete Ausdrucksform", heißt es in einer Presse-Mitteilung.

In den nächsten Tagen werden weitere Spieler zurückerwartet. Wenn alles gut geht, wird Anfang kommender Woche die Corona-Akte geschlossen. Bis dahin. bleibt der Heidelberger Mannschafts_Arzt Dr. Nik Streich, der Mann, auf den sich alle Augen richten. Danach wird – vor dem Spiel gegen seinen Ex-Klub – der Trainer im Fokus stehen.

Update: Mittwoch, 10. November 2021, 19.22 Uhr