Sandhausen. (dpa) Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat Alou Koul bis zum Ende der Saison an den Zweitligisten SV Sandhausen verliehen. Der 20 Jahre alte Angreifer war im Sommer vom australischen Club Central Coast Mariners gekommen und kam bisher nur für die U21 in der Regionalliga Südwest zum Einsatz. In Stuttgart hat er nach VfB-Angaben noch einen Vertrag bis 2025.

Update: Dienstag, 1. Februar 2022, 08.06 Uhr

Berko kommt aus Darmstadt, Trybull aus Hannover

Sandhausen. (dpa) Der abstiegsbedrohte Fuball-Zweitligist SV Sandhausen hat Erich Berko vom Tabellenführer Darmstadt 98 verpflichtet. Der 27-Jährige soll die Torgefahr des Tabellensechzehnten erhöhen: "Nach dem Abgang von Christian Conteh haben wir jetzt mit Erich Berko einen Zweitliga-erfahrenen Außenbahnspieler verpflichtet, der diese Lücke schließt", so Sandhausen-Coach Alois Schwartz am Montag in einer Clubmitteilung.

Berko kam für Darmstadt in der laufenden Saison zwölf Mal in der Liga zum Einsatz. "Da wir ihm hinsichtlich seines auslaufenden Vertrags zum jetzigen Zeitpunkt keine sportliche Zukunft über den Sommer hinaus garantieren konnten und auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für uns stimmen, haben wir ihm keine Steine in den Weg gelegt und dem Wechsel zugestimmt", erklärte Darmstadts sportlicher Leiter Carsten Wehlmann.

Mittelfeldspieler Tom Trybull wechselt derweil ebenfalls innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga von Hannover 96 zum SV Sandhausen. Dies bestätigte der Abstiegskandidat am Montag. "Ich freue mich, in Sandhausen zu sein und die sportliche Zukunft gemeinsam mit den Fans, am besten schon ab nächsten Samstag im Heimspiel gegen Aue, erfolgreich zu gestalten", sagte Trybull in einer Clubmitteilung.

Der 28-Jährige und Hannover 96 einigten sich auf eine Auflösung seines ursprünglich bis Ende Juni laufenden Vertrags. Nach seinem Wechsel von Norwich City nach Hannover im vergangenen Sommer ist es somit sein dritter Club innerhalb eines halben Jahres.

"Wir wollten uns im zentralen Mittelfeld noch verstärken, das ist uns mit der Verpflichtung von Tom Trybull gelungen. Da er zuletzt in Hannover aktiv war, kennt er die Zweite Liga und benötigt keine Eingewöhnungszeit", sagte der Sportliche Leiter des SV Sandhausen, Mikayil Kabaca.

Update: Montag, 31. Januar 2022, 15.50 Uhr