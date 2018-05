Von Claus Weber

Heidelberg. Als seine Wasserballfrauen jubelnd die Medaillen in Empfang nahmen, war Kai van der Bosch plötzlich verschwunden. Der Trainer drehte eine Runde um die Halle des Olympiastützpunkts. "Ich brauchte erst mal Abstand, um runterzukommen", sagte er, "das war ein großer nervlicher Stress."

Die Szene erinnerte ein bisschen an Franz Beckenbauer nach dem WM-Finale 1990 in Rom, als der "Kaiser" allein auf dem Rasen spazierte. Auch für Kai van der Bosch und seinen SV Nikar ging gestern Nachmittag ein Lebenstraum in Erfüllung. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte feierten die Wasserballerinnen aus Heidelberg die deutsche Meisterschaft. In einem hochklassigen Finale setzten sie sich mit 10:7 gegen Waspo Hannover durch, das ungeschlagen durch die Rundenspiele marschiert war.

Es war der krönende Höhepunkt des Vierer-Turniers, denn Heidelberg und Hannover sind derzeit die beiden besten deutschen Teams. Nikar hatte zuvor den SC Chemnitz mit 21:8 und Blau-Weiß Bochum mit 8:4 geschlagen. Auch Hannover hatte beide Gegner bezwungen.

Am Ende schaffte es Kai van der Bosch doch noch aufs Siegerfoto. Ohne ihn wäre es auch nicht gegangen. Seit 31 Jahren ist er dabei, als Trainer, Vorstandsmitglied und Mädchen für alles. Er hat die Mannschaft aufgebaut - und jetzt an die deutsche Spitze geführt. Die Spielerinnen dankten es ihm mit einem Präsent und vielen warmen Worten. "Kai, jetzt hast Du es geschafft", sagte Alicia Schirmer stellvertretend für ihr Team.

Auch Frieder Class und Ines Ploss gratulierten. "Kai ist die Galionsfigur fürs Wasserball in Heidelberg", lobte der badische Wasserballwart aus Hemsbach. "Der Verdienst des Trainers am Erfolg ist sehr groß", meinte die Vorstandsvorsitzende des SV Nikar Heidelberg: "Kai opfert einen Großteil seiner Freizeit für die Mannschaft."

Man merkte den Nikar-Mädchen an, dass sie nach der Vizemeisterschaft 2017 den Titel unbedingt wollten. Schnell lagen sie im Finale mit 3:0 in Führung. Der Sieg war nie in Gefahr und hätte bei besserer Chancenverwertung höher ausfallen können. "Er war verdient", sagte van der Bosch, "weil wir es geschafft haben, die Schlüsselleute aus dem Spiel zu nehmen."

Hannovers Belen Vosseberg wurde dennoch als beste Torschützin des Endturniers (14 Treffer) und der Bundesliga-Runde (73) ausgezeichnet. Doch den Pokal als beste Spielerin des Turniers schnappte sich Jennifer Stiefel vom SV Nikar, die mit neun Treffern zugleich auch erfolgreichste Heidelberger Werferin war, vor Gesa Deike (8), Lara Kostruba, Sina van der Bosch und Ira Deike (je 5).

"Ich hoffe, dass dieser Titel den Wasserball in der Region nochmals befeuert", sagte Stiefel, die 25-jährige Psychologiestudentin. Der SV Nikar stellt die einzige Frauenmannschaft in Baden - und sorgte damit gestern für einen Eintrag ins Geschichtsbuch: Nikar ist der erste deutsche Frauenmeister in Süddeutschland, der erste Klub, der sowohl mit Männern (1920) als aus Frauen Meister wurde. Und der SV Nikar feierte nach dem Gewinn des Supercups und des Pokals sogar das Triple.

Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Das will Kai van der Bosch nach rund 1000 Spielen tun. "Das war der schönste Sieg und mein letztes Spiel", sagte er, ließ aber eine Hintertür offen: "Ich lasse die Mannschaft nicht im Stich."