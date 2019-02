Attacke: Mit wuchtigen Angriffsbällen sorgt Max Brandt (links) für wichtige Punkte. Am Ende des Final Four in Stuttgart-Stammheim kann der TV Waibstadt den Aufstieg in die 1. Faustball-Bundesliga bejubeln. Fotos: Link

Von Eric Schmidt

Stuttgart-Stammheim. Über der Sprossenwand hing die Werbung des Partyservice. Mittagessen und Maultaschen pries der ortsansässige Metzger auf seinem Plakat in der Sporthalle in Stuttgart-Stammheim an. Doch der TV Waibstadt, er brauchte keinen Partyservice, er konnte auch ohne fremde Hilfe richtig feiern. Als alles vorbei war am Samstagabend, trug Zuschauer Christian Kiermeier mehrere Fläschchen Siegerbier aufs Feld, im weiteren Verlauf der großen Sause wurde flüssig kombiniert. Wein, Sekt. "Ich glaube, irgendwo haben wir auch noch Asbach versteckt", grinste Verteidiger Thomas Link.

Es ist vollbracht, der TVW ist zurück in der 1. Faustball-Bundesliga. Nach vier vergeblichen Versuchen setzten sich die Schwarz-Gelben in der Aufstiegsrunde 2019 durch. Das Final Four der vier besten Zweitligisten in Stuttgart-Stammheim schlossen die Kraichgauer dieses Mal sogar als Erster ab. Zwei Siege aus drei Spielen bedeuteten 4:2 Punkte und Platz eins - vor dem punktgleichen TV Stammheim, der mit dem TVW ebenfalls im Oberhaus aufschlagen darf. Der TV Hohenklingen (2:4) und der TV Wünschmichelbach (2:4) als Dritt- und Viertplatzierte verpassten dagegen die Versetzung in Liga eins.

Duell an der Leine: Lucas Kiermeier (rechts) blockt gegen Hohenklingen. Foto: Link

Die Waibstädter konnten ihr Glück kaum fassen. Mit Freudentänzchen feierten die Spieler den großen Triumph und liefen Hand in Hand in Richtung Tribüne, wo die zahlreich mitgereisten Fans stehend applaudierten. "Das tut uns verdammt gut. Wir haben ja oft über die Generation der Gescheiterten gesprochen. Jetzt haben die Spieler das eindrucksvoll widerlegt", sagte Trainer Rainer Frommknecht und war stolz auf sein Team. "Es ist Zeit geworden", ergänzte Angreifer Lucas Kiermeier. "So gute Chancen wie dieses Jahr hatten wir noch nie."

Der TVW, er wollte es dieses Mal packen, unbedingt. In einer Art Teambuilding hatte sich die Mannschaft mit einem Frühstück am Samstagmorgen bei Max Brandt auf die Aufstiegsrunde eingestimmt. Der Angreifer verarbeitete 20 Eier zu Rührei, Mama Silvia und Papa Uwe kümmerten sich um den Kaffee, um Wurst und Käse, Marmelade und Nutella. Es war die richtige Stärkung für den langen Tag. "Eiermann" Brandt avancierte dabei zum "Strammen Max". Was für wuchtige Aufschläge. Ein Ass nach dem anderen knallte der 24-Jährige den Gegenspielern um die Ohren und spielte sie regelrecht an die Wand. Im Angriff variierte er immer wieder Kanonenkugeln mit frechen Stopps.

Jubel in Schwarz-Gelb: Steffen Andres und die Fans sind bester Laune. Foto: Link

Das schlug sich auch in den Ergebnissen nieder: Im intensiven ersten Spiel ließ der Meister der 2. Bundesliga West seinen Nebenbuhler TV Wünschmichelbach mit 3:1 (11:7, 11:6, 9:11, 11:8) hinter sich, im dritten Spiel bezwang er den TV Stammheim mit 3:0 (11:9, 11:6, 11:6). "Dank Max hatten wir hier die stärksten Angaben", lobte Trainer Rainer Frommknecht seine Nummer sieben. "Max war super-gut in der Angabe. Ohne ihn hätten wir es nicht geschafft. Er hat uns hier den Arsch gerettet", erklärte Lucas Kiermeier. Für zusätzliche Sicherheit sorgte eine stabile Defensive, die nach jedem Ball hechtete.

Beratungsgespräch: Max Brandt (links), Thomas Link und Lucas Kiermeier. Foto: Link

Was nicht so gut lief: das Zuspiel. Im Service fehlte die Präzision. Zwischenzeitlich schien dem TVW außerdem das Glück abhanden gekommen zu sein. Im denkwürdigsten Match der Veranstaltung, dem aufregenden 2:3 (11:9, 9:11, 7:11, 11:6, 11:13) gegen den TV Hohen-klingen, verspielten die Waibstädter bei einer 10:4-Führung im fünften Satz sechs Matchbälle in Folge. Auch den siebten Matchball beim Stand von 11:10 ließ er ungenutzt - und verlor auf dramatische Weise. Die Stimmung sank bis auf den Grundwasserspiegel, der Aufstieg, der mit einem Sieg gegen den TVH perfekt gewesen wäre, hing am seidenen Faden.

Doch dann gab es unerwartete Schützenhilfe. Der TV Wünschmichelbach, bislang ohne Sieg, schlug den sichtlich erschöpften TV Hohenklingen mit 3:1. Selbst eine Niederlage im "Endspiel" gegen Stammheim hätte dem TVW nun nichts mehr anhaben können. Erstmals seit 2014 sind die Waibstädter wieder Erstligist im Hallenfaustball. "Irre, wie das gelaufen ist. Aber die Aufstiegsrunden sind nie normal. Die haben ihre eigenen Gesetze", freute sich Thomas Link und kündigte an: "Wir werden uns Wünschmichelbach erkenntlich zeigen."

Auch wenn Fans und Mannschaft etwas übermütig "Nie mehr 2. Liga" sangen: Ein Evergreen dürfte der Anti-Zweit-liga-Song beim TV Waibstadt nicht werden. Im Oberhaus weht ein anderer Wind, die Auf- werden in aller Regel wieder zu Absteigern. "Es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen 1. und 2. Liga", weiß Lucas Kiermeier. "Es wird sehr, sehr schwer und hoffentlich kein Himmelfahrtskommando", sagt Rainer Frommknecht, der seit 2001 Staffelleiter der 1. Bundesliga Süd ist. Dennoch: Er und seine Mannschaft freuen sich auf die Herausforderung. Statt Doppelspieltage gibt es nun wieder Einzelspieltage, statt über drei Gewinnsätze gehen die Matches über fünf Gewinnsätze. Es wird erstklassigen Spitzensport zu sehen geben in "Waibschd". "Wir werden gegen Weltklasse-Faustballer spielen. Es werden auch mehr Zuschauer kommen", so Frommknecht.

Und falls es tatsächlich den einen oder anderen Sieg zu bejubeln gibt - der TV Waibstadt weiß, was zu tun ist. Er kann ganz spontan feiern, ohne Partyservice.