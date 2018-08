Von Eric Schmidt

Sinsheim. Gelbe Karten? Fehlanzeige. Rote Karten? Von wegen. Nicht einmal Fouls und Freistöße wurden gepfiffen - weil überhaupt nicht gepfiffen wurde beim Spiel SV Reihen II - SV Babstadt II. So ist das, wenn man ohne Schiri kickt. Der "Nachschuss" hat nachgeschaut.

Ohne Schiri: Am Schluss gibt es doch noch einen Pfiff - den Schlusspfiff. Stadionsprecher Michael Heller ist es, der im Regiehäuschen im Seitenaus zu seiner roten Trillerpfeife greift und, unterstützt durch das Mikro, das Spiel lautstark beendet. Ein Pfiff! Feierabend, um 15.07 Uhr am Sonntagnachmittag. "Wir bedanken uns bei den beiden Mannschaften. Man hat gesehen, dass es auch ohne Schiedsrichter und ohne Videobeweis geht", sagt Heller.

Den Pfiff zum Anstoß gibt Stadionsprecher Michael Heller. Foto: Schmidt

Fußball ohne Schiri? Doch, doch - das funktioniert. Der SV Reihen II und der SV Babstadt II haben es vorgemacht. Wie schon in der vergangenen Saison, als kein Unparteiischer zur Verfügung stand, kickten die beiden B2-Ligisten am Wochenende schiedsrichterlos - ohne die Aufsicht eines neutralen Spielleiters. SVR und SVB hatten sich im Vorfeld auf das Do-it-yourself-System verständigt.

Vier Pfiffe gibt es am Sonntag im Professor-Karolus-Stadion - den Anpfiff, den Halbzeitpfiff, den Wiederanpfiff und den Abpfiff durch Michael Heller. Der Stadionsprecher ist gleichzeitig der Zeitnehmer und stoppt die Zeit, er übernimmt außerdem die An- und Abmoderation. "Beide Mannschaften fertig? Dann los", sagt Heller um 13.30 Uhr. Es ist ein friedliches Aufeinandertreffen, SVR und SVB spielen anständigen Fußball. Rüde Attacken? Fehlanzeige. Streitereien und Rudelbildungen? Von wegen. Gibt es ein Foul, wird auf Zuruf unterbrochen, ist es ein normales Tackling, heißt es: "Weiter". Liegt jemand auf dem Boden, wird kurz angehalten. Man reicht sich die Hand, alles gut. Es geht fairer zu als in manch einem Freundschaftsspiel.

Bei aller gegenseitigen Rücksichtnahme: Tore werden trotzdem geschossen. Tobias Müller bringt den SV Reihen II in Führung, nach dem Seitenwechsel erhöhen Steffen Trissler, Sascha Reimann und Tobias Müller auf 4:0, ehe Benedikt Eberhardt mit einem technisch anspruchsvollen Heber der Ehrentreffer des SV Babstadt II glückt. Zwei weitere Tore werden nach kurzer Absprache wegen Abseits nicht anerkannt. Abdulgabbbar Al Shantef (SVB) steht bei seinem Schuss klar im Abseits, knapper ist es beim annullierten Treffer von Mario Haaf (SVR).

Nach 88 Minuten ist Schluss. Wie es war? "Schon ungewöhnlich. Ich hatte ständig das Gefühl, ich muss reinpfeifen", antwortet Volker Killus. Kein Wunder, dass es Killus in den Lippen juckt. Der Spielertrainer des SV Babstadt ist selbst Schiedsrichter und hatte angeboten, eine Halbzeit der Partie zu pfeifen. Doch halbe Sachen mag man nicht in Reihen, und so läuft es wie geplant ohne Referee.

Eine gute Idee. "Beide Mannschaften haben es gut hingekriegt", sagt Killus und lobt den SV Reihen: "Mit jeder Mannschaft kann man so etwas nicht machen." Sascha Reimann, der 2. Vorsitzende des SVR, gibt das Kompliment zurück. "Das war super-fair. Das war schon letzte Saison so", erklärt Reimann, betont aber: "Das geht nicht mit jedem. Es gibt hitzige Spiele, auch in der B2. Da sind Schiedsrichter angebracht."

Der SVR und SVB haben gute Erfahrungen mit dem schiedsrichterlosen Fußball gemacht. Nein, verpfiffen kommt sich niemand vor am Sonntagnachmittag. Wobei es dennoch eine Verwarnung gibt: für Stadionsprecher Michael Heller. Peter Dürschel, der beim SV Reihen mit der Fahne winkt und den Linienrichter spielt, zeigt dem Mann am Mikro kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit eine kleine Gelbe Karte. Grund: "Ich habe das Spiel nach der Pause angepfiffen, bevor der Peter wieder auf seinem Platz an der Seitenlinie war", grinst Heller.

Das Ende der Dreier-Gespanne? Schiedsrichter-Beobachter konnten es keine sein. Es gab ja keinen Schiedsrichter, der am Sonntag das Spiel SV Reihen II - SV Babstadt II leitete. Nein, die drei Herren, die am Sonntag am Spielfeldrand standen und in der zweiten Halbzeit zuschauten, waren die Schiris des nächsten Spiels, der Kreisliga-Partie SV Reihen - TSV Neckarbischofsheim. Drei Unparteiische für ein Spiel, wow: Das sah wie Luxusausstattung aus.

Dann legen Tobias Müller, Sascha Reimann (beide SVR) und Michael Störner, der Kapitän des SVB, los. Foto: Lörz

Aller guten Dinge sind drei? Gut möglich, dass sich an der Größe der Schiedsrichtergespanne im Amateurfußball etwas ändert - und irgendwann auch in der Kreisliga Sinsheim in Unterzahl gepfiffen wird. In anderen Kreisen ist das bereits gang und gäbe. "Im Bezirk Unterland gibt es in der Bezirksliga nur einen Schiedsrichter. Da sparst du pro Spiel zwei Schiedsrichter ein", sagt Michael Heller vom SV Reihen. Im Fußballkreis Altmark-Ost sind hin und wieder zwei Schiris pro Spiel im Einsatz - ein Hauptschiedsrichter und ein Assistent.

Der Assistent winkt eine Halbzeit lang auf der Seite der Heim- und eine Halbzeit lang auf der Seite der Gastmannschaft. "Vielleicht muss man auch über eine Zerstückelung des Spieltags nachdenken", sagt Johannes Schinko, der stellvertretende Fußballkreis-Vorsitzende. Über Spieltage, die von Freitag bis Sonntag dauern, um Spielräume für Schiedsrichter und Schiedsrichtereinteiler zu schaffen.

Was den Badischen Fußballverband (bfv) betrifft, so hat er reagiert und die Spielordnung modifiziert - etwa Paragraf 54, der um Ziffer 8 ergänzte wurde. Im "Falle eines erheblichen Schiedsrichtermangels" sind nun "geeignete Ausnahmeregelungen" erlaubt - wie am Sonntag in Reihen.

"Wir mussten auf die stetig sinkende Zahl an Schiedsrichtern in unseren Kreisen reagieren", sagt bfv-Vizepräsident Rüdiger Heiß, betont aber: "Die Ordnungsänderung ist nur eine Notlösung, um den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können." Viel entscheidender sei es, die Ursachen anzugehen. "Verband, Kreise und Vereine müssen alles daransetzen, neue Schiedsrichter zu gewinnen und sie so zu behandeln, dass sie auch dabeibleiben wollen."