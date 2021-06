Festtag bei Oma Elsa in Rot: Noah Wittmer (9) sowie David (10) und Jona Schneider (9) freuen sich über Gladbach-Trikots von Jonas Hofmann Foto: privat

Von Wolfgang Brück

Rot. "Es ist eine große Freude", sagt Harald Hofmann. Sein Sohn Jonas soll dabei helfen, dass Deutschland Europameister wird. Seit Bundestrainer Joachim Löw den 28-jährigem Profi von Borussia Mönchengladbach nominiert hat, ist das Handball-Dorf Rot im Fußball-Fieber.

Beim Heimaturlaub letzte Woche hat sich der prominente Mitbürger vom Stress einer anstrengenden Bundesliga-Saison erholt. "Wir haben Tischtennis gespielt. Jonas hat Freunde besucht oder war bei seinen Omas Elsa und Thekla", erzählt sein 63-jähriger Vater, der in der Uni Heidelberg arbeitet.

Benjamin Schneider. Foto: Pfeifer

Bei Elsa und Erwin im Garten hat alles begonnen. "Dort haben wir häufig Fußball gespielt", berichtet Benjamin Schneider, dessen Mutter Margit eine Schwester von Harald Hofmann ist. Der 40-jährige Finanzbeamte trainiert seit 13 Jahren den Landesligisten VfB St. Leon. Im Stützpunkt in Heidelberg war der damals noch kleine Großcousin sein begabtester Schüler. Schneider: "Jonas ist ein Bewegungstalent, er hat Ballgefühl. Sein Ehrgeiz ging so weit, dass er unter der Dusche mit einem kleinen Ball jonglierte, um jede Minute zu nutzen"

Es dürfte Dietmar Hopp bis heute schmerzen, dass der Bub, der unweit seines Golf-Clubs aufwuchs, sein Bundesliga-Debüt zwar in Sinsheim feierte - jedoch im "falschen" Trikot. Beim 3:1-Sieg von Borussia Dortmund im Dezember 2012 kam Hofmann in der 89. Minute für Mario Götze ins Spiel. 2011 hatte er einen Fünf-Jahres-Vertrag beim BVB unterschrieben. Das war mutig, denn bis dahin hatte er gerade mal fünf Einsätze für "Hoffe zwo". Hofmann biss sich durch. Er imponierte selbst Jürgen Klopp. "Jonas hat nie gemurrt, wenn es hieß, du spielst erst mal in der U 23", erinnert sich der Meistertrainer, "es ist schön, mit welcher Freude der Junge Fußball spielt."

Stammkraft und Leistungsträger wurde er erst mit 24 - nach seinem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. Die acht Millionen Euro Ablöse waren jeden Cent wert. Inzwischen hat er 175 Erstliga-Spiele absolviert - mit 28 feierte er im Oktober beim 3:3 gegen die Türkei sein Debüt in der Nationalmannschaft.

Beim 1:1 am Mittwochabend gegen Dänemark kam Hofmann in der Schlussphase zu seinem dritten Länderspiel-Einsatz. Die Hoffnung, dass er das Turnier nicht nur als Zuschauer erleben wird, ist berechtigt. Der Profi aus Rot ist nicht nur beharrlich und unerschrocken, sondern auch - im Mittelfeld und auf den Außenbahnen - vielseitig einsetzbar. Er ist enorm lautstark, nahezu fehlerfrei beim Passspiel und besitzt eine hohe Spielintelligenz. "Jonas ist der Mann für die tödlichen Pässe", sagt Schneider.

Die Begabung liegt in der Familie. Opa Erwin war Linksaußen beim damaligen Feldhandball-Bundesligisten TSV Rot. Vater Harald wurde deutscher B-Jugendmeister und spielte mit Rot in der 2. Handball-Bundesliga, Mutter Birgit, eine geborene Ganter, hat geturnt und Handball gespielt, der zweieinhalb Jahre ältere Bruder Benny brachte es beim FC-Astoria Walldorf bis in die Regionalliga, Benjamin Schneider gilt als einer der besten Trainer der Region.

Der Nationalspieler (im Spiel gegen Tschechien) ist häufig zu Hause. Foto: dpa

Der Vertrag in Gladbach läuft zwar noch bis 2023, doch es gibt Anfragen von europäischen Spitzenklubs. Auch Champions League-Sieger FC Chelsea soll dabei sein. "Wenn Jonas die Chance hat, diese Erfahrung mitzunehmen, würde ich ihm nicht abraten", sagt der Vater. Das Haus, das der Sohn mit seiner Frau Lena im Sinsheimer Stadtteil Hilsbach gebaut hat, läuft nicht weg.

Falls er am Bökelberg bleibt, wäre es kein Unglück. Harald Hofmann schwärmt von der Borussia, den Reisen nach Madrid und Barcelona, den Abenden mit Granden wie Vizepräsident Rainer Bonhof. Ein bisschen erzählen kann auch er. Von den 6.500 Zuschauern in München, als der TSV Rot dem späteren Bundesliga-Aufsteiger MTSV Schwabing ein Unentschieden abtrotzte.

Der Mallorca Zeitung hat der Junior verraten, dass er noch drei, vier Jahre spielen wolle. Länger nicht. Damit er später auf dem Tennis- und Golfplatz keine Schmerzmittel braucht. Für die Karriere nach der Karriere hat er klare Vorstellungen. Mit Freunden ist er dabei, auf der Sonneninsel ein Unternehmen im Immobilienbereich aufzubauen.

Am 14. Juli wird Jonas 29. Drei Tage zuvor findet das Finale der Europameisterschaft statt.

Gibt es eigentlich einen Balkon im Roter Rathaus?