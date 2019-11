Sinsheim. (esc) Happy Birthday, Sportlerwahl! Die beliebte Wahl, die der Sportkreis Sinsheim in Zusammenarbeit mit der Rhein-Neckar-Zeitung veranstaltet, hat Geburtstag. Zum 20. Mal werden die Besten der Besten gesucht, zum 20. Mal dürfen die Leserinnen und Leser der RNZ ihre Favoriten küren. Klar, dass es auch beim runden Geburtstag rundgehen wird. Eine Jury hat insgesamt 18 Kandidaten nominiert – sechs Frauen, sechs Männer und sechs Mannschaften, die in den nächsten drei Tagen auf den Sportseiten vorgestellt werden.

Vieles hat sich bewährt in den vergangenen 20 Jahren – die Sportlerwahl ist und bleibt eine reine Publikumswahl, jede Stimme wird eins zu eins verrechnet. Was neu ist dieses Mal: Es werden nur vollständig ausgefüllte Stimmzettel gewertet. Stimmen sind nur dann gültig, wenn in einer Kategorie komplett von Position 1 bis 3 Kandidaten-Namen eingetragen sind. Gleiches gilt für das Online-Voting. Damit soll ein taktisches Wählen, wie es zuletzt verstärkt vorgekommen ist, verhindert werden. Die Jury ist sich einig: Es dient dem Fairplay.

Ladys first: Wie immer, wenn wir zur Wahl aufrufen, machen die Sportlerinnen den Anfang. Es ist ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld, das die ganze Bandbreite des Sports abbildet – vom Tanzen bis zum Tischtennis, vom Sitzvolleyball bis zum Schießen, von der Leichtathletik bis zum Rollkunstlauf. Eines steht dabei jetzt schon fest: Es wird eine neue „First Lady“ geben. Olivia Tzschach, die Titelverteidigerin, ist dieses Mal nicht am Start. Stattdessen hat es Aliena Heinzmann, Tzschachs Team- und Dreisprungkollegin vom TV Eppingen, erstmals in die Endausscheidung geschafft.

Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben nun die Qual der Wahl. Abgestimmt werden kann zum einen „klassisch“ auf dem nebenstehenden Coupon, der bis zum Einsendeschluss am Montag, 18. November, an die RNZ geschickt werden kann (es gelten nur Original-Stimmzettel). Wer es lieber modern mag, kann auch online unter www.sportwahl.rnz.de abstimmen. Ab 9 Uhr ist das Portal geöffnet.

Aliena Heinzmann

Gewaltiger Satz nach vorne

„Das ist bombastisch“, fasst Peter Bergdolt, der Trainer des TV Eppingen, die Entwicklung von in den beiden zurückliegenden Jahren zusammen. Natürlich freut sich auch die 17-jährige Leichtathletin über ihren glänzenden Aufstieg in die Elite der deutschen Dreisprung-Talente. Dokumentiert hat sie dies bei den deutschen Jugendmeisterschaften (U18) in Ulm – Platz fünf mit genau 12 Metern. Doch Heinzmann ist ehrgeizig genug, um auch selbstkritisch zu sein: „Das war nicht der beste Wettkampf des Jahres, sondern die baden-württembergischen Titelkämpfe in Heilbronn.“ Im Frankenstadion sprang sie zwar drei Zentimeter weniger und holte die Goldmedaille. Doch das Entscheidende war der gelungene Einstand nach einer längeren Verletzungsphase. Die Fußverletzung war fast auskuriert, behinderte sie aber immer wieder.

Heute bezeichnet (Foto: Gantenberg) die Wettkampfsaison als ein „Durchbeißjahr“ – eines mit einer sportlichen wie gesundheitlichen Berg- und Talfahrt. Für ihren Trainer war dabei die gezeigte Einstellung und ihr ausgeprägter Einsatzwillen großartig. Er und sein Schützling hatten sich in 2019 voll und ganz auf den Dreisprung konzentriert. Zuvor befand sich auch der Weitsprung in ihrem Wettkampfprogramm. Wenn am Ende der Jahresbilanz die Titel bei den badischen Meisterschaften und den süddeutschen Meisterschaften sowie weitere fünf Medaillen über 100 Meter und im Weitsprung sowie mit der TVE-Staffel stehen, dann blickt Heinzmann auf ein sehr gutes Jahr zurück. Dazu kommt die Jahresbestleistung über 12,14 Meter, die Heinzmann gleich zweimal gesprungen ist – zunächst beim Eppinger Sprungmeeting, dann bei den „Süddeutschen“ in St. Wendel.Trotz dieser Titelsammlung findet auch ein Haar in der Suppe. Ihr Ziel, über die 13-Meter-Marke zu springen, konnte sie nicht verwirklichen. „Die Voraussetzungen dafür habe ich“, sagt sie.

Petra-Alexandra Lessmann (Foto: Lörz) ist immer wieder im Ausland im Einsatz – und das erfolgreich. Auch in diesem Jahr.

Die Veredelung der Figuren

(esc) Sie hat es sich angewöhnt, ihren Nachnamen mit doppeltem „s“ zu schreiben. Nicht Leßmann, sondern Lessmann. Wenn Petra-Alexandra Lessmann im Ausland auftritt, kann es als Petra-Alexandra Leßmann zu Komplikationen kommen. „Da gibt es das ,ß‘ ja nicht“, sagt die Turniertänzerin des TSC Rot-Gold Sinsheim und lacht. Aus Leßmann wird jenseits der Grenze gerne mal Lebmann.

Petra-Alexandra Lessmann (Foto: Lörz) ist immer wieder im Ausland im Einsatz – und das erfolgreich. Auch in diesem Jahr. Mit ihrem Tanzpartner Alexander Hick gewinnt sie die Luxemburg Open, auch bei den Holland Open hat sie die Nase vorn. 1, 1, 1, 1, 1 – die Jury verteilt Bestnoten. Große Erfolge feiern Lessmann/Hick ebenfalls auf dem nationalen Parkett. In der Königsklasse der Senioren III S Standard werden sie deutsche Vizemeister in den Lateinamerikanischen Tänzen und deutsche Vizemeister im Standard. Über 200 Turniersiege haben die beiden im Laufe ihre Karriere gefeiert, in der Weltrangliste liegen sie auf Platz neun ihrer Klasse. Zuletzt sprang beim Deutschlandpokal in Friedrichshafen Platz fünf heraus.

Ihre Spezialität: der Jeté, der Spagatsprung, den sonst kaum jemand im Programm hat. „Ich finde kaum Fehler, wenn die beiden tanzen. Ich müsste mit der Lupe suchen“, sagt Tanztrainerin Uschi Stieber. „Sie haben eine hohe Musikalität und verleihen jedem Langsamen Walzer einen eigenen Charakter. Sie versuchen, die einfachsten Figuren zu veredeln.“ Die Veredelung der Figuren – sie gelingt auch dank der ausdrucksstarken Petra-Alexandra Lessmann.

Julia Schertlen

Sehr gut in Schuss

(app) Sportlich gesehen hat sich bei Julia Schertlen in diesem Jahr nichts geändert. Die 20-Jährige vom KKS Stebbach zählt weiter zu den erfolgreichsten Schützinnen des Kreises und zu den besten Talenten des Landesnachwuchses. Sie besitzt ein Können, das ihr auch bei den badischen Meisterschaften regelmäßig Medaillen garantiert. Mit der Qualifikation für das große Fest der deutschen Sportschützen – den nationalen Meisterschaften auf dem Olympiaschießgelände in München-Hochbrück – erfüllte sie sich einen Traum.

Die DM Anfang September bzw. die Armbrust-Titelkämpfe im Vorfeld des Oktoberfests im Traditionszelt auf der Theresienwiese sind ein unvergessliches Erlebnis. „Ein ganz besonderer Wettkampf. Eine sehr reizvolle, fantastische Atmosphäre“, sagt Julia Schertlen (Foto: privat) und ist heute noch begeistert. Als beste badische Teilnehmerin wurde sie Zwölfte – ihr ganz großes Ziel konnte sie aber nicht verwirklichen: eine DM-Medaille. Das will sie 2020 erneut versuchen. Das Armbrustschießen sieht die ehrgeizige Stebbacherin als willkommenen Ausgleich zu den anderen Waffen.

Ihre Titel sammelte sie im badischen Lande – angefangen mit der Meisterschaft mit der Armbrust über 30 Meter. Zu dieser Gold- gesellten sich noch viele Silber- und Bronzemedaillen mit dem Kleinkaliber- und dem Luftgewehr. Ab dem nächsten Jahr wird sich für Julia Schertlen einiges ändern. Sie steigt in die Damenklasse auf und hat es dann erheblich schwerer, sich gegen die erfahrene Konkurrenz zu behaupten.

Melissa Friedrich

Ihr sportlich bestes Jahr

(rol) Der Jubel ist noch frisch, vielleicht sind sogar noch Spuren von Adrenalin nachweisbar: Melissa Friedrich (Foto: Weindl) hat am vergangenen Wochenende im bayerischen Gaimersheim das Top 48-Bundesranglistenturnier der U18 als Fünfte beendet. Damit übertraf sich die erst 16-jährige Tischtennis-Spielerin selbst: Bestmarke war bislang Rang sieben, den sie in der vorigen Altersklasse U15 auf Bundesebene erreicht hatte.

„Wieder ein Riesending“, sagt und staunt fast ein bisschen Andreas Dörner, ihr Trainer, über das grandiose Abschneiden der Elftklässlerin. Vor gut drei Monaten hatte sie überraschend das Top-12-Turnier in Baden-Württemberg gewonnen und sich dadurch einen Spiel-Platz im Feld der 48 besten deutschen Tischtennis-Fräuleins gesichert.

Schon jetzt steht fest: 2019 war für Melissa Friedrich ihr sportlich bestes Jahr. Nicht nur als Einzelkämpferin bei Turnieren, sondern auch als Spitzenkraft im Team der TTG Neckarbischofsheim sammelte sie Siege in Serie. Der Aufstieg in die Badenliga und der starke Start – Zweiter nach fünf Begegnungen – ist zu einem Großteil ihr Verdienst. Dort muss sie nun etwas öfter ans Limit gehen, was „ihre Stabilität im Spielniveau hebt“, so Dörner. Allerdings könnte Friedrich schon jetzt problemlos zwei Klassen höher spielen. Deshalb soll die Badenliga für das TTG-Ballett und ihre Primaballerina nicht die sportliche Endstation sein.

Melissa Friedrich trainiert bis zu fünf Mal pro Woche, die meiste Zeit am BaWü-Stützpunkt in Heilbronn unter Leitung von Andreas Dörner, der sie vor zehn Jahren bei einem Schulsporttag der TTG in der örtlichen Grundschule entdeckt hat. In den zurückliegenden zwölf Monaten machte die Kleinballkünstlerin wiederum einen großen Schritt nach vorne. Ruhe und Gelassenheit, Trainingseifer und mentale Stärke zählt Dörner zu ihren besonderen Stärken. Und ihr variables Spiel: „Sie kann alle Schläge und Taktiken spielen, die es gibt.“

Elenora Tissen

Mittendrin bei der WM

(app) Jahrelang war es ihr ganz großes Ziel – die Teilnahme an den Weltmeisterschaften, dem Treffen der Besten. 2019 durfte Eleonora Tissen vom RRV Eppingen diesen Traum erleben – und noch viel mehr. Die WM war erstmals mit den World Roller Games zusammengelegt, so dass sich im Juli über 4000 Sportlerinnen und Sportler in Barcelona groß in Szene setzen konnten, angefangen von den Inlinern und Artistics über die Scooter, den Rollern bis hin zu den Kunstläufern. Mitten drin die Eppinger Rollkunstläuferin, die heute noch begeistert von dem Flair dieser Veranstaltung ist: „Ich durfte bei der WM laufen. Das war grandios.“

Eleonora Tissen (Foto: privat) hatte sich zuvor gegenüber einer qualitativ und quantitativ großen nationalen Konkurrenz mit konstanten Leistungen für diese Weltbestenspiele qualifiziert. Dort erlebte sie einen recht guten Start in die Pflichtübungen, wenngleich die 21-Jährige trotz ihrer Wettkampferfahrung auch nervöse Phasen in ihren Auftritten hatte. Sie erreichte das Finale und wurde im Endklassement Achte. „Es ist echt gut gelaufen“, freut sie sich.

Begonnen hat ihr Wettkampfjahr im April bei den deutschen Meisterschaften und Platz vier. Auch beim Internationalen Deutschlandcup in Freiburg konnte sie sich im Finale vorstellen und den sechsten Rang belegen. „Prinzipiell bin ich sehr zufrieden“, blickt Eleonora Tissen auf eine wieder sehr erfolgreiche Saison zurück. Ihr nächstes Ziel: die WM 2020, die in Paraguay stattfindet. Doch bis das Flugticket gebucht werden kann, stehen schwierige Vorausscheidungen auf dem Programm. Eleonora Tissen muss sich nun in der Damenklasse mit einer noch stärkeren und erfahrenen Konkurrenz auseinandersetzen – und „nebenbei“ in Karlsruhe ihren Master bauen.

In den nächsten Wochen bereiten die Eppinger Rollkunstläufer wieder ihr großes Schaulaufen mit den Musicalhits „The greatest Show“ vor. Dabei hat Eleonora Tissen eine Hauptrolle übertragen bekommen.

Tokio ist das große Nahziel

(bz) Momentan dreht sich alles um die Paralympics im kommenden Jahr in Tokio. Salome Hermann, seit einigen Jahren als Sitzvolleyballerin bei Anpfiff Hoffenheim aktiv und gleichzeitig mit vielen Aufgaben rund um die ebenso temporeiche wie technisch anspruchsvolle Sportart betraut, arbeitet intensiv an diesem großen Ziel.

Das direkte Ticket für Tokio 2020 hat die Frauen-Nationalmannschaft durch die Niederlage im EM-Halbfinale knapp verpasst. Am Ende sprang Rang vier in Ungarn heraus, der immerhin einen Teilerfolg mit der Teilnahme am Qualifikationsturnier für die Paralympics bedeutete. „Von den sechs bis acht teilnehmenden Teams erhält nur der Sieger einen Startplatz für Tokio“, erklärt Hermann das Prozedere. Dementsprechend ist das Training ausgerichtet. „Momentan dreht sich fast alles um die Quali-Vorbereitung, denn wir wollen das bisher noch nie Dagewesene schaffen und als deutsches Frauen-Team an den Paralympics teilnehmen“, sagt Hermann.

Auch wenn das Jahr 2020 ein ganz besonderes werden soll: 2019 hatte viele sportliche Höhepunkte zu bieten, allen voran der vierte Platz bei den Europameisterschaften. Außerdem erreichte Hermann (Foto: Lörz) mit der Nationalmannschaft in Finnland einen hervorragenden dritten Platz bei einem stark besetzten internationalen Turnier – und mit ihrem Verein Anpfiff Hoffenheim gab es den sechsten Rang bei den deutschen Meisterschaften in Koblenz.

Die 34-jährige Fachlehrerin an der Neckargemünder Stephen-Hawking-Schule ist ein Kind der ersten Stunde, was Sitzvolleyball in Hoffenheim in Kooperation mit Anpfiff ins Leben angeht. „Allen, die interessiert sind, kann ich nur raten, vorbeizukommen und es selbst auszuprobieren“, freut sich die in Sinsheim heimisch gewordene Hermann mit ihren Mitstreitern und Mitstreiterinnen über personellen Zuwachs. Vielleicht kann man dann mit einer Paralympics-Teilnehmerin zusammen trainieren.⋌