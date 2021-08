Mannheim. (zg) Das beispielhafte Wirken von Sportvereinen und Ehrenamtlichen soll im Rahmen der größten Sportlerehrung der Region, dem Sport-Award Rhein-Neckar, am 15. November im Mannheimer Rosengarten in zwei Award-Kategorien ausgezeichnet werden. Dafür sucht die Sportregion den Top (Sport-) Verein und das Top-Vorbild im Ehrenamt, die in der Corona-Zeit durch ihre innovativen und kreativen Ideen sowie ihr bürgerschaftliches Engagement das Leben im Sport und rund um den Verein bereichert haben.

In Zusammenarbeit und mit Unterstützung der BKK Pfalz haben alle Vereine aus der Metropolregion Rhein-Neckar die Gelegenheit, sich mit ihrem außergewöhnlichen Corona-Projekt und gesellschaftlichem Engagement während der Corona-Zeit für die Kategorie "Top Vorbild – Verein" zu bewerben.

Zudem wird das "Top Vorbild – Ehrenamt" in Mannheim ausgezeichnet. Damit werden Ehrenamtliche – engagierte Funktionäre, stille Helfer und treue Seelen – geehrt, die sich in dieser besonderen Zeit mit innovativen, kreativen oder hilfreichen Ideen für den Sport und darüber hinaus eingesetzt haben.

Jetzt bewerben!

Per aussagekräftiger Online-Bewerbung und optionalem 60-sekündigen Bewerbungsvideo können sich alle Sportvereine aus der Metropolregion Rhein-Neckar bewerben. Ehrenamtliche können von ihrem Verein und Sportkreis vorgeschlagen werden oder sich selbstständig bewerben. Der Bewerbungsschluss ist der 10. September 2021.

Nach Eingang der Bewerbungen entscheidet eine regionale Fachjury über die nominierten Vereine bzw. Ehrenamtliche sowie über den Sieger. Die drei besten Vereine und Ehrenamtlichen werden als Nominierte bei der Pressekonferenz im SNP Dome im Oktober öffentlichkeitswirksam bekannt gegeben und erhalten exklusive Eintrittskarten für den Sport-Award Rhein-Neckar. Die Gewinner der beiden Kategorien werden am 15. November 2021 beim Sport-Award Rhein-Neckar für ihr beispielhaftes Wirken in der Corona-Pandemie feierlich geehrt.

Info: Alle Informationen zur Bewerbung findet man auf der Website des SportAward Rhein-Neckar unter: https://sportawardrheinneckar.de