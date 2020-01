Von Christopher Benz

Ketsch. Eigentlich betreut Andreas Kocher, der U23-Trainer des FC-Astoria Walldorf, die Mannschaft beim SparkassenCup in Ketsch. Am Freitag stand "James" auch an der Bande, am Samstag allerdings nicht. Kurioserweise genau wie im vergangenen Jahr beim Finale. Ohne den Trainer gewann die aus Regionalliga- und Oberliga-Spielern gemischte Mannschaft zum zweiten Mal in Folge das prestigeträchtige Hallenfußball-Turnier.

"James hat von seiner Frau einen Wellness-Tag geschenkt bekommen, deshalb habe ich die Jungs heute betreut", konnte sich Christian Biebl, Torwarttrainer beim FCA, ein Grinsen nicht verkneifen. Der frühere Klasse-Torhüter, der unter anderem beim SV Sandhausen zu Oberliga-Zeiten zwischen den Pfosten stand, zeigte sich aber versöhnlich und erwähnte mit einem Augenzwinkern, "dass James nächstes Jahr natürlich wieder die Mannschaft beim Hallenturnier übernehmen darf."

Hintergrund > Jan Dahlke (VfR Wormatia Worms, Torschützenkönig mit acht Treffern): "Ich habe mich sehr auf das Turnier gefreut, obwohl ich seit der Jugend nicht mehr in der Halle gespielt habe. Für mich persönlich lief es natürlich super mit der Torjägerkanone. Insgesamt ist der dritte Platz für uns [+] Lesen Sie mehr > Jan Dahlke (VfR Wormatia Worms, Torschützenkönig mit acht Treffern): "Ich habe mich sehr auf das Turnier gefreut, obwohl ich seit der Jugend nicht mehr in der Halle gespielt habe. Für mich persönlich lief es natürlich super mit der Torjägerkanone. Insgesamt ist der dritte Platz für uns in Ordnung, auch wenn wir gerne das Endspiel erreicht hätten. Das Preisgeld für den dritten Platz geht jetzt hoffentlich in die Mannschaftskasse." > Can Coskun (Sportlicher SGK Heidelberg): "Ich bin das erste Mal hier beim SparkassenCup und muss sagen, dass alles top organisiert ist. Alles läuft wie geplant ab und die Stimmung auf den Rängen ist auch sehr gut. Für uns lief es sportlich leider etwas enttäuschend, was aber auch der Jugend geschuldet ist, schließlich haben viele von unseren Spielern noch nie vor solch einer großen Kulisse gespielt. Wir haben unser Ausscheiden aber schnell abgehakt und freuen uns auf zwei, drei weitere Wochen Winterpause, bevor die Vorbereitung startet." > Mohamed Gouaida (SV Waldhof, bester Spieler des Turniers): "Für mich ist es eine super Sache, in der Halle spielen zu dürfen. Hier hast du ständig Eins-gegen-Eins-Situationen, die du im Dribbling lösen musst. Das kommt mir sehr entgegen und das liebe ich, da ich ein Straßenfußballer bin. Leider sind wir aber bereits im Viertelfinale ausgeschieden, da wir ein paar Fehler zu viel gemacht haben." > Sükrü Cansiz (2. Vorsitzender SC United Weinheim): "Wenn man bedenkt, dass in unserer Gruppe jeder Gegner mindestens drei Klassen höher spielt, ist das eine wertvolle Erfahrung für uns, die wir gerne mitnehmen. Die Chance, sich mit solchen Mannschaften zu messen, bekommt man nicht oft, deshalb werden wir auch in der kommenden Saison Gas geben und wieder dabei sein." > Rick Wulle (SV Sandhausen, bester Torhüter des Turniers): "Eigentlich haben wir bei den Profis noch ein paar Tage Urlaub, aber als ich gefragt wurde, ob ich mitspielen möchte, habe ich sofort zugesagt. Den Urlaub habe ich ohnehin zuhause verbracht, von daher war es kein Problem. Das Neunmeterschießen im Halbfinale gegen Bammental konnte ich optimal nutzen, um mich auszuzeichnen. Aber leider haben wir das Turnier mit einer Niederlage beenden müssen." bz

[-] Weniger anzeigen

Auf dem Weg zur Titelverteidigung hat Nico Hillenbrand sein Ritual aus dem Vorjahr wiederholt und sich nach dem Halbfinale mit Schnitzel und Spätzle gestärkt. "Mit einem leeren Bauch gewinnt man keine Titel", scherzte Hillenbrand nach dem abschließenden 3:1 im Endspiel gegen die U23 des SV Sandhausen. Es war der sechste Sieg im sechsten Turnierspiel für die Astorstädter, die sich die Trophäe damit redlich verdient hatten. Entscheidender Mann im Finale war Luca Stellwagen, der in der Regionalliga meistens als Linksverteidiger aufläuft. "Luca hat überragend gespielt und zweifellos den Unterschied ausgemacht", lobte Hillenbrand seinen Kollegen.

Im Finale führten die Walldorfer bereits nach acht Minuten mit 3:0 und gewannen schließlich souverän. Nervenaufreibender hatte sich dagegen das Halbfinale gegen den VfR Wormatia Worms gestaltet, als es zwei Mal je eine Zeitstrafe für beide Teams gab – es ging hitzig zu. Vor allem die Schlussminuten hatten es in sich, als Walldorf seine knappe 3:2-Führung über die Zeit rettete und die Akteure beider Seiten gleich mehrmals angeregt miteinander diskutierten.

Später holte sich Worms dank eines 4:3-Erfolgs über den FC Bammental den dritten Platz und stellte neben der mit Abstand besten Offensive (31 Tore) auch den Torschützenkönig in Person von Jan Dahlke (8). "Das Turnier ist für uns eine willkommene Abwechslung gewesen und wir haben das auf freiwilliger Basis für die Jungs ausgerufen", verriet Worms-Trainer Kristjan Glibo, der vergangene Runde noch die U23 aus Sandhausen coachte: "Daraufhin haben sich sofort zwölf Spieler gemeldet, die richtig Bock auf die Halle haben und ich denke, dass hat man an unseren vielen geschossenen Toren gesehen."

Neben Dahlke erhielten Rick Wulle vom SV Sandhausen und Mohamed Gouaida vom SV Waldhof Mannheim individuelle Auszeichnungen zum besten Torhüter (Wulle) sowie zum besten Spieler (Gouaida). Wulle rechtfertigte diese spätestens mit seinem beeindruckenden Auftritt im Halbfinale gegen Bammental, als er im Neunmeterschießen gleich drei Schüsse in Serie entschärfte. Trotz der knappen Niederlage im Semifinale und dem folgenden vierten Rang, durften sich die Bammentaler als heimlicher Sieger fühlen, da sie das Turnier als bester der neun Landesligisten abschlossen. Auf dem Weg dorthin warf der FCB im Viertelfinale den SV Waldhof trotz eins zwischenzeitlichen 0:2-Rückstands nach Neunmeterschießen aus dem Wettbewerb.

Hintergrund Sparkassen Cup 2020 - Ergebnisse Gruppe A:

SV Sandhausen – SGK Heidelberg 3:2

FV Brühl – SpVgg Ketsch 4:3

Sandhausen – Brühl 3:0

SGK Heidelberg – Ketsch 1:2

Ketsch – Sandhausen 0:4

SGK Heidelberg – Brühl 2:4 Tabelle:

1. Sandhausen 9 Punkte/10:2 Tore

2. Brühl 6/8:8

3. Ketsch [+] Lesen Sie mehr Sparkassen Cup 2020 - Ergebnisse Gruppe A:

SV Sandhausen – SGK Heidelberg 3:2

FV Brühl – SpVgg Ketsch 4:3

Sandhausen – Brühl 3:0

SGK Heidelberg – Ketsch 1:2

Ketsch – Sandhausen 0:4

SGK Heidelberg – Brühl 2:4 Tabelle:

1. Sandhausen 9 Punkte/10:2 Tore

2. Brühl 6/8:8

3. Ketsch 3/5:9

4. SGK Heidelberg 0/5:9. Gruppe B:

SV Waldhof – VfR Mannheim 3:3

ASC Neuenheim – SV Enosis Mannheim 0:4

Waldhof – Neuenheim 4:1

VfR Mannheim – Enosis 5:2

Enosis – Waldhof 0:4

VfR Mannheim – Neuenheim 4:3 Tabelle: 1. SV Waldhof 7/11:4

2. VfR Mannheim 7/12:8

3. Enosis 3/6:9 4. Neuenheim 0/4:12 Gruppe C:

FC-Astoria Walldorf – VfB St.Leon 2:1

ASV/DJK Eppelheim – SC United Weinheim 4:0

Walldorf – Eppelheim 3:2

St. Leon – Weinheim 4:2

Weinheim – Walldorf 0:8

St. Leon – Eppelheim 0:3 Tabelle:

1. Walldorf 9/13:3

2. Eppelheim 6/9:3

3. St. Leon 3/5:7

4. Weinheim 0/2:16 Gruppe D:

VfR Wormatia Worms – FC Bammental 3:2

SV 98 Schwetzingen – FT Kirchheim 1:2

Worms – Schwetzingen 11:3

Bammental – Kirchheim 4:3

Kirchheim – Worms 2:6

Bammental – Schwetzingen 3:0 Tabelle:

1. Worms 9/20:7

2. Bammental 6/9:6

3. Kirchheim 3/7:11

4. Schwetzingen 0/4:16 Viertelfinale:

Sandhausen – Eppelheim 4:2

Waldhof – Bammental 5:6 n.N.

Walldorf – Brühl 3:1

Worms – VfR Mannheim 5:1 Halbfinale:

Sandhausen – Bammental 4:3 n.N.

Walldorf – Worms 3:2 Spiel um den dritten Platz:

Bammental – Worms 3:4. Finale:

Sandhausen – Walldorf 1:3 (Holderer – Stellwagen 2, Marton) Bester Spieler: Mohamed Gouaida (SV Waldhof). Bester Torwart: Rick Wulle (Sandhausen). Torschützenkönig: Jan Dahlke (8 Tore/Worms). Beste Fans:

1. Waldhof (Pokal und 100 Liter Freibier)

2. Worms (50 Liter Freibier)

3. Sandhausen

4. Walldorf (je 25 Liter Freibier) Siggi Müller Fairnesspreis:

Sandhausen Offensivste Mannschaft:

Worms (31 Tore) bz

[-] Weniger anzeigen

Der Preis für die besten Fans – 100 Liter Freibier – ging dafür wie erwartet an die Anhänger des Waldhofs, gefolgt von Worms, Sandhausen und Walldorf. Der SVS erhielt darüber hinaus den Siggi Müller Preis als fairste Mannschaft des Turniers. Um jene zu ermitteln, notierten sich die aufmerksamen Helfer der Turnierleitung jede Zeitstrafe und jedes Foul der insgesamt 32 Partien.

Selbst die sportlich weniger erfolgreichen Teilnehmer verweilten bis zum Schluss in der Halle. Der Mannheimer B-Ligist SC United Weinheim, der sich in Bammental sensationell für Ketsch qualifiziert hatte, feuerte nach seinem Ausscheiden eben jene Bammentaler an. Neben den Weinheimern blieben der SV 98 Schwetzingen, der ASC Neuenheim sowie die SGK Heidelberg ohne Punkte in ihren drei Gruppenspielen. Jeder konnte es zügig verschmerzen, schließlich blieben schwerwiegende Verletzungen aus, die weiteren Turnierspiele boten jede Menge Spannung – und mit dem FCA Walldorf fand sich ein würdiger Sieger.