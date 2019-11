Von Nikolas Beck

Heidelberg. Anfang November war Pelle Gianotti an der Freiwurflinie gestanden. Die MLP Academics hatten mal wieder „Damenbesuch“ – und die US-Amerikanerin versuchte sich beim Halbzeitspiel im Duell mit zwei weiteren Zuschauern. Obwohl Gianotti Basketball-Profi ist, ein Treffer wollte ihr trotz zahlreicher Versuche mit dem zugegeben ungewöhnlichen Spielgerät nicht gelingen. Ihre Kolleginnen der SNP BasCats grölten und feixten auf der Tribüne. Und auch die 23-Jährige nahm die Fahrkarten mit Humor.

Am Samstagabend stand Gianotti abermals an der „Foul-Linie“. Nur die Rahmenbedingungen hatten sich entscheidend geändert: Es liefen die letzten Minuten eines engen Bundesligaduells zwischen den Heidelbergerinnen und den Angels aus Nördlingen. 81:84 stand auf der Anzeigetafel, Gianotti, die 80 Prozent ihrer Freiwürfe trifft, hätte ihr Team also mit zwei Treffern wieder auf einen Zähler heranbringen können – und vergab erneut.

Untröstlich war die sympathische Flügelspielerin hernach, nahm die Schuld an der 81:85 (52:49)-Niederlage auf sich, weil ihr im Schlussabschnitt auch der eine oder andere Ballverlust unterlaufen war. „Das darf mir nicht passieren“, ärgerte sich Heidelbergs Nummer 11: „In den entscheidenden Phasen waren wir zu hektisch.“ Es passte ins Bild dieses Abends, dass nicht nur Gianotti die Hand zitterte, als es drauf ankam, sondern auch Rachel Arthur in den Schlusssekunden noch mal einen ganz freien Dreier zum Ausgleich werfen durfte, aber nicht traf.

„Es hängt natürlich nicht an einem Wurf“, sagte BasCats-Spielführerin Anna Meusel, die ihre Kolleginnen unmittelbar nach der Partie im Mittelkreis noch einmal versammelt hatte. „Wir waren im vierten Viertel, eigentlich in der ganzen zweiten Halbzeit, nicht mehr so fokussiert, haben den Kopf hängen lassen und nicht mehr zusammengespielt.“ Das habe sie nach Spielende auch noch einmal thematisiert. „Auch wenn Turnover passieren, wenn man einen Fehlpass spielt, dann muss man trotzdem eine Einheit bleiben, auf dem Feld und auf der Bank, und sich gegenseitig puschen. Das hat heute ein bisschen gefehlt.“

Dabei hatte der Abend vor rund 250 Zuschauern im Sportinstitut so gut begonnen. Ein offensives Feuerwerk brannten beide Teams im ersten Durchgang ab, vor allem am Brett punkteten die BasCats-Centerinnen Victoria Harris und Olivia Nash nach Belieben, fanden ihrerseits aber auch kein Mittel gegen Nördlingens Nationalspielerin Luisa Geiselsöder. „Dass wir die Trefferquote der ersten Halbzeit nicht über das gesamte Spiel halten können, war klar“, sagte BasCats-Coach Dennis Czygan. Knapp 60 Prozent aus dem Feld, über 90 Prozent von der Freiwurflinie – viel besser geht‘s nicht. Gar nicht einverstanden war Czygan allerdings mit der Verteidigung. „Das war einfach schlecht von uns heute“, haderte der Trainer, zumal er unter der Woche im Training stets anderes beobachtet: „Da dauert es ewig, bis mal eine punktet.“

Nach der siebten Niederlage im neunten Spiel stehen die BasCats aktuell auf einem Abstiegsplatz. Vom Saisonziel, um die Playoffs mitzuspielen, will man dennoch nicht abrücken. Zumal es der Spielplan mit sechs Auswärtsspielen zu Beginn nicht unbedingt gut gemeint hatte mit den BasCats. „Dementsprechend kommen auch noch viele Heimspiele“, weiß Meusel, „Nördlingen war heute aber auch ein richtig starker Gegner.“

Und zur Wahrheit gehört nun mal auch, dass Rachel Arthur mit ein bisschen mehr Wurfglück das Duell mit dem Tabellenvierten in die Verlängerung geschickt hätte. „Verdammt – das war eine gute Chance“, ärgerte sich Academics-Spielmacher Zamal Nixon, der mit seinen Teamkollegen diesmal bei den Damen vorbeigeschaut hatte, bereits zum Jubeln aufgesprungen war – und sich wieder setzen musste.

Heidelberg: Nash 19 (3 Dreier), Harris 16, Arthur 12 (2), Gianotti 11 (1), Daub 9 (1), Zipser 8, van Veen 6 (2), Palenickova, Meusel.

Nördlingen: McCray 25, Geiselsöder 21, Vorpahl 15 (2), Hill 10 (2), Förner 10, Obanor 4, Meynadier, Äijänen.

Stenogramm: 12:11 (5.), 28:32 (1. Viertel), 38:35 (15.), 52:49 (Halbzeit), 59:55 (25.), 69:65 (3. Viertel), 72:78 (35.), 79:84 (38.), 81:85 (Endstand).