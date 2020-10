Von Christopher Benz

Sinsheim. Kurz nach 11 Uhr Donnerstagvormittag informierte der Badische Fußballverband (bfv) seine Vereine in einer Pressemitteilung. "Weil jeder Tag zählt! Schweren Herzens haben die Fußballverbände in Baden-Württemberg die sofortige Einstellung des gesamten Spielbetriebs beschlossen. Das bedeutet auch, dass ab heute bis zum 30. November 2020 kein Training stattfinden darf, alle Spiele werden abgesetzt", steht darin geschrieben.

Die Auswirkung davon ist bereits am Freitag zu spüren. Das für 19 Uhr angesetzte Kreispokalfinale fällt ebenso aus wie der komplette Wochenendspieltag von der Verbandsliga abwärts bis zu den beiden Kreisklassen B. Damit zieht der bfv die Unterbrechung vor, die laut bundesweiter Corona-Verordnung erst am Montag in Kraft hätte treten müssen. Von den Beteiligten ist dafür viel Verständnis zu vernehmen.

"Wenn so ein Finale abgesagt wird, ist das natürlich schade und bitter für den Ausrichter und die beiden Finalisten", sagt Markus Stumpf, der Vorsitzende der SG Waibstadt, die heute Abend das Endspiel zwischen dem Landesligisten TSV Steinsfurt und dem Kreisligisten FC Zuzenhausen II ausgetragen hätte. "Aufgrund der Umstände ist diese Absage allerdings alternativlos. So ein Finale hat im Fußballkreis einfach 1000 Zuschauer verdient", führt Stumpf weiter aus, für den aufgeschoben nicht aufgehoben bedeutet: "Wir stehen als Ausrichter auch im nächsten Jahr zur Verfügung."

Marcel Groß, der den FC Zuzenhausen II zusammen mit Steffen Schieck und Reiner Bähr heute Abend gerne als Trainer betreut hätte, hatte bereits eine Vorahnung. "Ich habe mir das am Mittwoch schon fast gedacht, als die Bundesregierung die neuen Beschränkungen veröffentlicht hat", erläutert der 34-Jährige. "Wenn auf der einen Seite das gesellschaftliche Leben in so einem Ausmaß eingeschränkt wird, ist es nicht zu verantworten, gleichzeitig ein Finale mit 250 Zuschauern zu bestreiten."

Die Steinsfurter hätten sehr gerne gespielt. "Im ersten Moment ist es schon etwas unverständlich für mich, da der Fußball ja gemeinhin nicht als Hotspot gilt und bis Sonntag die Regelungen noch nicht gelten", sagt Steinsfurts Spielertrainer Julian Keitel. Nun glaubt er, dass der Amateurfußball in der Winterpause ist. "Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass wir im Dezember nochmal spielen."

In der Verbandsliga fällt ein mit Spannung erwartetes Duell ins Wasser. Der VfB Eppingen hätte am Samstagnachmittag den schwächelnden VfR Mannheim empfangen. "Wenn wir gewinnen, bleiben wir längere Zeit vor dem VfR, das sollte Motivation genug sein", hatte VfB-Trainer David Pfeiffer für die Spieltagsvorschau gesagt, die nun nicht mehr aktuell ist. Seine Mannschaft war auf dem besten Weg in Richtung Spitzengruppe und hätte sich mit einem Erfolg über den VfR nächste Woche das Topspiel gegen den ATSV Mutschelbach erarbeiten können. Der FC Zuzenhausen hätte bei einem Heimsieg gegen die TSG Weinheim ebenfalls einen großen Schritt nach vorne machen können.

"Ab gestern hätten wir wieder trainieren dürfen", berichtet Andreas Macelski, der Trainer des Landesligisten TSV Kürnbach, der sich mit seinen Kickern wegen eines positiven Corona-Falls in Quarantäne befand, die am Donnerstag aufgehoben wurde. Der TSV Neckarbischofsheim wollte bei der FT Kirchheim endlich den ersten Sieg auf Kunstrasen in der Landesliga einfahren. Dieses erhoffte Erfolgserlebnis wird unfreiwillig noch lange auf sich warten lassen müssen.

Mit einer Brise schwarzem Humor verabschiedeten sich die Fußballer des SV Rohrbach am Dienstagabend nach dem Training. "Wir haben uns gegenseitig vorsichtshalber schon einmal ,Frohe Weihnachten’ gewünscht", verrät SV-Trainer Joachim Heger, den die Absage besonders hart trifft. Schließlich hat er mit seiner beinahe runderneuerten Mannschaft die Kreisliga gehörig aufgemischt und liegt aktuell acht Zähler vor dem ärgsten Verfolger, dem TSV Ittlingen, auf Rang eins. "Daher tut die Unterbrechung gleich doppelt weh", so Heger weiter. "Wir können aber leider nichts daran ändern und müssen es so hinnehmen." An eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Dezember glaubt er nicht: "Das kann ich mir nicht vorstellen."

Spielen möchte jeder, die kurzfristige Absage für Sonntag kommt dem SV Tiefenbach jedoch gar nicht so ungelegen. "Wir hätten aufgrund unseres großen Verletzungspechs gerade so elf Leute zusammenbekommen", sagt Tiefenbachs Spielertrainer Muti Brim. Generell hat es der letztjährige Tabellendritte diese Runde nicht wirklich leicht. Personell gesehen gehen die Gelb-Schwarzen seit Wochen auf dem Zahnfleisch. "Ich hoffe, dass die Langzeitverletzten nach der Pause wieder voll einsteigen können", so Brim, der zum geplanten Rückrundenstart Ende Februar 2021 mit dem Wiederbeginn rechnet.

Umgehend nach der Absage begann Adalbert Kuczynski mit den Überlegungen, wie er seine Spieler über die trainingsfreie Zeit in Form behält. "Vielleicht können wir an den Wochenenden Laufgruppen mit jeweils wenigen Teilnehmern losschicken", hat er eine erste Idee. Als Dritter mit 15 Punkten nach sieben Spielen steht sein SV Hilsbach mehr als ordentlich da. Laut Spielplan stehen für den SV noch 23 Punktspiele an. Wie diese bis Juni durchgezogen werden sollen, ist die große Frage, die die Beteiligten in den nächsten Wochen beschäftigen wird. Eine komplette Runde mit Hin- und Rückspiel ist nun unwahrscheinlicher denn je.