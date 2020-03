Von Christopher Benz

Sinsheim. Obwohl man sich ganz selten bis nie näher als zwei Meter kommt, ist derzeit auch das Tennisspielen verboten. Wer gerne der gelben Filzkugel auf den roten Ascheplätzen hinterherrennt, muss in den kommenden Wochen eine sehr schmerzvolle, weil entbehrungsvolle Zeit überstehen. Anfang, Mitte April eröffnen traditionell die Plätze unter freiem Himmel, die Hallensaison, die ohnehin nur etwas für die extrem Süchtigen und Serve-and-Volley-Artisten ist, gehört dann der Vergangenheit an.

Jeden Freizeit- und Mannschaftsspieler trifft die aktuelle Verordnung des Badischen Tennisverbands (BTV). Der geplante Rundenstart im Mai ist abgesagt, vor Juni finden definitiv keine Medenspiele statt. Am 9. April kommt die Verbandsspitze zusammen, um über einen neuen Rahmenspielplan zu sprechen. Ob die Saison ganz oder nur verkürzt stattfindet, ist derzeit noch offen. Im schlimmsten Fall würde sie komplett ausfallen.

Seit Dienstag liegen die drei Plätze bei der TG Dühren einwandfrei und spielbereit da. Eine Firma hat den Ziegelmehl-Untergrund für den Sommer 2020 auf Vordermann gebracht. Die Dührener warten somit wie viele andere auch auf die Genehmigung, loslegen zu dürfen. "Die Mitgliederversammlung und die großen Arbeitseinsätze wurden abgesagt", berichtet Alexander Flach, Mannschaftsführer der Herren-Vierer-Mannschaft der TG. "Einzelne Arbeitseinsätze, bei denen eine oder maximal zwei Personen gleichzeitig auf der Anlage sind, sind zumindest in der Planung."

Doch nicht überall richten spezielle Firmen die Tennisplätze her. Beim TC Waibstadt ist man zum Warten gezwungen. "Wir haben die Steinschichten über den Linien abgeräumt, allerdings mussten wir dann unsere Tätigkeiten einstellen", berichtet Uwe Link, der Vorsitzende des TC Waibstadt. Die Kontaktbeschränkungen, die die Bundesregierung erlassen hat, machen es dem TC unmöglich, die benötigten Arbeitsschritte durchzuführen.

Seit vielen Jahren kümmert sich der Verein in Eigenregie um die Präparierung der Plätze. "Wir benutzen nicht das klassische Ziegelmehl, was die Pflege einfacher macht, da nicht so viel Material von den Plätzen heruntergenommen werden muss", erläutert Link die Technik, die dahintersteckt. "Wir rauen die Plätze an und fegen das übrige Material weg, danach wird viel gewalzt."

75 Mitglieder zählt der TC in Waibstadt, aktiv spielen aber nur um die 20, mit der Vierer-Mannschaft bei den Herren 50 hat der Club lediglich eine Mannschaft in Konkurrenz gemeldet. "Wir sind ohnehin ein Verein, der ums Überleben kämpft", berichtet Link, der trotz der schwierigen Zeit Hoffnung hegt: "Wir wünschen uns natürlich, wieder Zuwachs zu bekommen."

Die Situation in Waibstadt ist nahezu deckungsgleich mit anderen deutschen Tennisclubs. Der Boom der Graf- und Becker-Jahre ist längst abgeebbt, selbst die früher beliebten Grümpelturniere haben mit sinkenden Teilnehmerzahlen zu kämpfen – oder sie gibt es wie beispielsweise in Waibstadt schon länger nicht mehr.

In Neidenstein wartet man in diesen Tagen auf die bestellte Firma, die sich um die beiden Plätze des TC 80 kümmert. In Kürze soll alles erledigt sein. "Wir haben viele Jugendliche, die es kaum erwarten können, bis das Jugendtraining wieder startet", sagt der 1. Vorsitzende Max Harzendorf. Er hegt die Hoffnung, dass zumindest Verabredungen zum Spielen bald wieder möglich sind, auch wenn die offiziellen Spieltage aufgrund der Vielzahl an Personen, die dann auf dem Gelände zugegen wären, momentan nicht möglich sind.

Das wäre ein erster Schritt zurück zur Normalität. Vielleicht ist das beim Tennis etwas früher möglich, schließlich ist der Sicherheitsabstand von zwei Metern hier am unproblematischsten einzuhalten. Und Bewegung an der frischen Luft stärkt bekanntlich das so sehr geforderte Immunsystem.

Info: Die Ausbreitung des Coronavirus hat immer weitreichendere Auswirkungen auf den Tennissport – auch international. Die Veranstalter der French Open in Paris haben beschlossen, das Grand-Slam-Event in den Herbst zu verschieben. Roland Garros 2020 findet nun vom 20. September bis zum 4. Oktober statt. Die Veranstalter der US Open denken über eine Terminverschiebung nach, noch ist dies allerdings nicht erfolgt. Wimbledon wird nach derzeitigem Stand wie geplant ausgetragen. Die ATP-Rankings und das Weltranglisten-Punktesystem werden auf unbestimmte Zeit eingefroren. Alle Turniere der ATP World Tour und ATP Challenger Tour bis zum 7. Juni sind gestrichen.