Sinsheim. (hmi) Strömender Regen konnte die Leichtathleten vom Läuferabend und Dreikampf beim Sinsheim Cup im Helmut-Gmelin-Stadion nicht abhalten. Auch die Ergebnisse litten nicht unter den Bedingungen, wie man vielleicht hätte annehmen können.

13 Vereine mit etwas über 100 Teilnehmern gingen an den Start. Die Kleinen, das heißt Mädchen und Jungen im Alter von elf Jahren und jünger, hatten einen Dreikampf mit 50 Metern, Weitsprung und Schlagballwerfen zu absolvieren. Rund 60 Kinder wollten ihre Winterarbeit überprüfen und konnten dies sehr ansprechend tun. Sieger der jeweiligen Altersklassen wurden Adelaide Craviolo (W7, TV Eberbach: 389 Punkte), Jana Hecker (W8, TSG Kronau: 789), Jasmin Acs (W9, TV Sinsheim: 723), Dunja Vurnik (W10, TSG Kronau, 1011) sowie Sophie Hagmaier (W11, TV Sinsheim: 1170), Aiden Jentsch (M8, TV Eberbach: 502), Sebastiano Craviolo (M9, TV Eberbach: 620), Hendrik Weiß (M10, TV Eppingen 794) und Enrico Rignanese (M11, TV Eberbach: 900).

Mit Tagesbestleistungen warteten bei den Mädchen die Sinsheimerin Sophie Hagmaier mit 7,95 Sekunden über 50 Meter und 27,50 Metern im Schlagballwerfen sowie Darja Tertentjeva vom TV Eberbach mit 3,77 Metern im Weitsprung auf. Bei den Jungen war der Eberbacher Enrico Rignanese über 50 Meter in 8,25 Sekunden der Schnellste und mit 4,07 Metern der beste Weitspringer. Sein Vereinskamerad Arthur Lange warf mit 27,0 Metern am weitesten.

Die besten Mannschaften stellten in der W 7 der TV Eppingen mit 1828 Punkten (Lea Scherer, Stacy Schlegel, Aileen Godi), in der W10 ebenfalls der TVE mit 2378 Punkten (Sophia Henrich, Lea Anderer, Franziska Ebert), in der W11 der TV Sinsheim mit 2620 Punkten (Sophia Hagmaier, Emily Enders, Chantal Gamlich) vor dem TSV Baden Östringen mit 2444 Punkten und dem TV Eberbach mit 2400 Punkten. In der M11 erzielte der TV Eberbach 2402 Punkte (Enrico Rignanese, Samuel Behlau, Phillip Ehls).

Beim Läuferabend erreichte Mia Klara Stumpf (W9 , TV Sinsheim) nach 2:25,49 Minuten und Sebastiano Craviolo (M9, TV Eberbach) nach 2:05,77 Minuten jeweils als Beste bzw. Bester das Ziel. Die äußerst selten gelaufene "1 Meile" entschied Marco Imbsweiler von der TSG 78 Heidelberg in 4:59,86 Minuten für sich, während der älteste Teilnehmer, der in der M75 startende Werner Broß vom Ausrichter TV Sinsheim, mit 7:41,51 Minuten eine starke Zeit hinlegte. Über 800 Meter unterbot Annika Sperl (W 14, TV Sinsheim) die Drei-Minuten-Grenze und kam nach 2:59,61 Minuten in Ziel.

Philipp Baron (M 15, LC Hassloch) lief in 2:11,94 Minuten die beste 800-Meter-Zeit, verpasste es allerdings, seine Bestzeit zu steigern. Dies gelang stattdessen Philip Spähr vom TV Sinsheim (MJU 18), der die 1500 Meter in 5:11,57 Minuten lief. Über 3000 Meter schrammte die siegreiche, 15 jährige Melissa Yilmaz vom TV Gimmeldingen im wahrsten Sinne des Wortes an der Qualifikation für die deutschen Meisterschaften vorbei. 11:30,55 Minuten leuchteten am Ende auf - die DM verpasste sie nur ganz, ganz knapp.

Die beste Zeit über 3000 Meter erzielte Falk Uhlig vom Tri Team Heuchelberg in 11:09,56 Minuten, hier schaffte der Gemminger Werner Broß (M 75) vorzügliche 14:33,36 Minuten. Und über 5000 Meter hatte Micaela Marangon (W 40, TV Eberbach) in 22:28,81 Minuten die Nase vorn, ihr Vereinskamerad Uli Schöpwinkel (M 45) rannte in 20:35,99 Minuten zur besten Zeit.

Was den TV Sulzfeld betrifft, so war er vor allem auf Silas Lindenau stolz. Auf der blauen Kunststoffbahn ließ er der Konkurrenz im 800-Meter-Lauf nicht den Hauch einer Chance. In 2:39,46 Minuten hatte er im Ziel fast eine halbe Runde Vorsprung vor den Verfolgern. Allerdings konnte er seinen Plan, eine neue Bestzeit aufzustellen, nicht in die Tat umsetzen. Trotzdem baute er mit nunmehr drei Siegen und einem zweiten Platz nach der Hälfte der vier Wettkämpfe seine Führung in der Cupwertung weiter aus und ist erster Anwärter auf den Pokalsieg.