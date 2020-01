Von Nikolas Beck

Heidelberg. Branislav Ignjatovic schwante Böses. Wenige Tage vor der Gala seiner MLP Academics gegen Nürnberg hatte der Basketball-Trainer im Gespräch mit der RNZ schon einmal sein Horrorszenario skizziert. Dass die Falcons am Sonntag mit Jackson Kent im Olympiastützpunkt aufschlugen, also mit jenem US-Amerikaner, den die Heidelberger zu Beginn des Jahres gerne selbst verpflichtet hätten, bereitete Ignjatovic Bauchschmerzen. "Er hat sein Leistungsvermögen bislang noch nicht gezeigt", sagte der Serbe über Kent, der den Heidelbergern im Playoff-Halbfinale gegen Nürnberg im vergangenen April das Leben schwer gemacht hatte. Wegen einer Handgelenksverletzung hatte der 26-Jährige anschließend die Hinrunde verpasst und sollte bei den Academics Shy Ely ersetzen – entschied sich aber für eine Rückkehr in die Noris. "Er wird ausgerechnet gegen uns wohl wieder ,explodieren‘", fürchtete Ignjatovic.

Ein angenehmer Irrtum. Kent war mit sieben Punkten und schwacher Trefferquote am Sonntagabend nur eine Randerscheinung. Und wer weiß: Vielleicht entwickelt sich Kents Absage auch noch zur positivsten Fügung der Heidelberger Saison. Schließlich kam stattdessen Davonte Lacy ins Neuenheimer Feld. Und der hat in seinen ersten drei Auftritten restlos überzeugt. Wenngleich er gegen Nürnberg anderen "Akademikern" das Rampenlicht überließ. Zamal Nixon sprach nach seinem wohl besten Spiel der Saison davon, zumindest ein bisschen ein "heißes Händchen" gehabt zu haben – und untertrieb damit maßlos. Mit nur 13 Würfen kam der 31-Jährige auf 31 Punkte.

Sein Trainer staunte nicht schlecht. Schließlich war Nixon in den vergangenen neun Spielen, von denen sieben verloren gegangen waren, genauso wenig gelungen wie den meisten seiner Kollegen. "Vor einer Woche macht er hier noch drei Punkte und heute zeigt er, welche Qualitäten in ihm stecken und trägt uns zum Sieg", so Ignjatovic, der für solch eine Steigerung keine Erklärung fand.

Matthias Lautenschläger versuchte es mit einem Augenzwinkern: "Zamal hat mal gesagt, dass ihm ohne Shy sein Batman fehle, er selbst sich aber eher als Robin fühle", schmunzelte der Academics-Manager, "vielleicht hat er mit Davonte Lacy jetzt wieder den Batman an seiner Seite, den er braucht." Die Psyche eines Profisportlers ist bisweilen eben ein ganz sensibles Gebilde.

Sei’s drum. Den Fans der Academics soll es recht sein, wenn Nixon künftig zumindest annähernd an die Leistung gegen Nürnberg anknüpfen kann. Denn von der Intensität, mit der er von Beginn an zu Werke ging, ließen sich seine Kameraden anstecken. "Wir hatten eine gute Energie, jeder hat in der Defensive alles gegeben und sich den Bällen hinterhergeworfen, das hat zu leichten Körben im Angriff geführt", sagte noch so einer, der sein Leistungstief zumindest für ein Spiel überwinden konnte: Adam Eberhard.

Gegen die Falcons hat endlich wieder einmal alles gepasst. "Auch die Halle war gut gefüllt", freute sich Manager Lautenschläger über knapp 1000 Zuschauer, "damit war nach zuvor vier Niederlagen auch nicht unbedingt zu rechnen."

Apropos Zuschauer: Für einen Schreckmoment sorgte nach Spielende ein Academics-Fan, der beim Verlassen der Tribüne schwer gestürzt war. Gestern Mittag konnte Lautenschläger glücklicherweise Entwarnung geben. Der Gestürzte sei operiert worden und habe sich aus dem Krankenhaus bereits bei ihm gemeldet.