Malaga/Heidelberg. (momo) Nach einer "Achterbahnfahrt" – wie es Trainer Damian McGrath bezeichnete – fuhr das "Wolfpack" den geteilten elften Platz beim World Series Turnier im spanischen Malaga ein. Gute, bisweilen sehr gute Leistungen wechselten sich bei der Siebenerrugby-Nationalmannschaft mit zwei weniger konzentrierten Auftritten ab, die reichten, um das deutsche Team in die zweite Turnierhälfte zu befördern. Über die drei Tage gesehen fehlte die Konstanz, dann ist auch bessere Platzierung schon beim Turnier in Sevilla drin.

Der Turnierauftakt geriet gleich zum Ausrufezeichen an die Konkurrenten. Gegen das Core-Team Australien (mit dauerhaftem Platz in der Serie) gelang mit der letzten Aktion ein mehr als respektables 12:12-Unentschieden. Nach einer punktlosen ersten Hälfte konnte Deutschland durch Jack Hunt und Tim Lichtenberg zweimal ausgleichen, Fabian Heimpel behielt bei der nicht ganz leichten Erhöhung nach Klang der Sirene die Nerven. Im zweiten Spiel gegen Irland leistete sich das "Wolfpack" zu viele Vorwürfe, die das starke Team in Grün zu drei Konterversuchen nutzte. Der etwas hoch ausgefallene Endstand: 7:24 aus deutscher Sicht.

Am Samstag zeigten die "Wölfe", was in ihnen steckt. Das letzten Gruppenspiel gegen Japan (29:0), ebenfalls ein Core-Team, war eine unerwartet klare Angelegenheit. Mit dem unüberwindbaren John Dawe in der Defensive und den blitzschnellen Finishern Lichtenberg und Hunt konnten die Japaner zu keinem Zeitpunkt mithalten. Besonders das schnelle Zupacken an den Kontaktsituationen zeigten die Deutschen auf absolutem Spitzenniveau. Lediglich das knapp schlechtere Punkteverhältnis bescherte Australien den Platz im Cup-Viertelfinale, während Deutschland sich fortan mit der zweiten Platzierungshälfte (ab Platz 9) zufrieden geben musste.

Dort wiederholten McGraths Schützlinge allerdings den starken Auftritt und ließen sonntags auch Jamaika keine Siegchance. Mit acht Versuchen wurden die Widersacher aus der Karibik in die Schranken verwiesen, das 48:0 glich einer Machtdemonstration.

Dass der dritte Turniertag nach dem Halbfinale mit einem ärgerlichen 19:27 gegen Wales schnell beendet war, trübte den Eindruck ein wenig, aber zeigte auch klar: Kleinigkeiten entscheiden auf diesem Niveau – und die Spielpraxis ist durch nichts zu ersetzen. Die kann das "Wolfpack" in einer knappen Woche in Sevilla sammeln. "Wir haben als Einladungsteam wieder auf uns aufmerksam machen können", war McGrath zufrieden.