Heidelberg. (CPB) Wenn am Samstag um 9 Uhr im Heidelberger Fritz-Grunebaum-Sportpark die Eröffnungsfeier der Siebenerrugby-Europameisterschaft der U18-Junioren beginnt, ist das für sechs Talente aus dem Spitzensportland Baden-Württemberg der erste große Höhepunkt in ihrer Sportlerlaufbahn. Denn die beiden Nationaltrainer Jan Ceselka (34/Heidelberg, auch Landestrainer in Baden-Württemberg) und Max Pietrek (28/Heusenstamm, auch Siebenerrugbytrainer am Olympiastützpunkt Rhein-Neckar) haben sechs Akteure aus dem gastgebenden Bundesland in ihrem 16-köpfigen EM-Kader, den sie freilich bis Freitagabend auf zwölf Spieler reduzieren müssen.

Neben dem Schwarzwälder Vincent Holpp vom Rugby-Club Rottweil wurden Wolfram Hacker und Simon Rosbach von der Rudergesellschaft Heidelberg sowie Florian Kübe, Benedikt Müssig und Emil Schäfer vom TSV Handschuhsheim ins EM-Team berufen, und alle nennen einmütig das Erreichen des Viertelfinals im Cup-Wettbewerb als persönliches Ziel.

Vincent Holpp, dessen Schwester seit Jahren beim SC Neuenheim spielt und in diesem Jahr deutscher Meister wurde, ist ein 17-jähriger Soldat der Bundeswehr-Sportfördergruppe und begeisterter Hobbykoch. Der Modellathlet wurde im Nachwuchsleistungszentrum in Rottweil entdeckt und so gezielt gefördert, dass er mit den U16- und 18-Auswahlen des Rugby-Verbandes Baden-Württemberg (RBW) die deutschen Meisterschaften 2015 bis 2017 gewonnen und auch den Sprung in die Nationalmannschaft des traditionellen Fünfzehnerrugbys geschafft hat. Bei der EM in der Bretagne war er einer der besten Spieler.

Dort hat sich auch der vor 17 Jahren im südhessischen Seeheim-Jugenheim geborene Wolfram Hacker bewährt, zum Beispiel ist ihm im Spiel gegen Rumänien ein toller Versuch gelungen. Wolfram, ein Enkel des Heidelbergers Günter Augspurger (†), ist ein pfeilschneller Sprinter und Serienmeister mit Baden-Württemberg. Das trifft auch auf den gebürtigen Heidelberger Simon Rosbach (17) zu, der sein Rugby beim Heidelberger Turnverein gelernt hat.

Einer der besten Punktesammler des deutschen Nachwuchsrugbys ist Benedikt Müssig, der seine Kickqualitäten hoffentlich auch bei der EM beweisen kann. Auch der Hobbytaucher war bei der EM in der Bretagne ein Leistungsträger des deutschen Teams. Ein ganz erfahrener Spielmacher ist der schon 18-jährige Emil Schäfer, der leider zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen hatte, aber rechtzeitig zur EM fit wurde. Dass die Tür ins EM-Team bis zuletzt offen war, hat Florian Kübe genutzt. Der Hobby-Boxer ging aus dem SCN hervor und hat vor zehn Tagen beim Olympic Hope Turnier in Krakau im Adler-Trikot debütiert.