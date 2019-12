Von Tillmann Bauer

Leutershausen. Kurz vor Schluss riss es sogar diejenigen von ihren Sitzen, die aktuell nur noch schwerfällig in die Senkrechte kommen. Weil die Handballer der SG Leutershausen das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer vom TV Großwallstadt mit 30:24 gewannen – und den Traditionsverein teilweise an die Wand spielten – erhoben sich, neben den knapp 900 Zuschauern in der fast ausverkauften Heinrich-Beck-Halle, auch einige der Legenden, die 1968 deutscher Hallen- und ein Jahr später Feldhandball-Meister geworden waren, von ihren Plätzen. Die Begeisterung war zu groß, die Sitzbänke in diesem Moment überflüssig. Vor 50 Jahren machten sie sich in der großen Historie der Roten Teufel unsterblich – am Samstagabend waren sie wieder einmal willkommene Gäste. Sie hatten einen guten Zeitpunkt gewählt.

"Wir haben mit sehr viel Leidenschaft gespielt", sagte Frank Schmitt. Der Übungsleiter strahlte wie ein Honigkuchenpferd: "Insgesamt kann ich sehr stolz und sehr glücklich sein – das war eine ganz starke Leistung." Mit Mut, Einsatz und Disziplin schafften es die Roten Teufel die personalgeschwächten Gäste aus Großwallstadt vor allem mit einer starken Defensive unter Druck zu setzen.

Hinter der Abwehr stand eine Person im grünen Trikot, die wieder einmal alle überragte. "Hübe, Hübe, Hübe", skandierten die euphorischen Zuschauer kurz nach dem Ende der Begegnung. Sie wussten, dass Schlussmann Alexander Hübe, der unzählige freie Chancen vereitelte, großen Anteil an diesem überraschenden Erfolg hatte. Der 36-Jährige hielt und hielt – es war eine Hübe-Show.

Doch nein, es war nicht nur er allein, der für den Erfolg verantwortlich war. Bei den Teufeln gab es einige Spieler, die ebenfalls einen Sahnetag erwischten. Es glänzte auch Hendrik Wagner (9 Tore), der von seine Kollegen aufgrund seines Zweitspielrechts in der Bundesliga in Ludwigshafen nur liebevoll "Eulen-Henni" genannt wird, bei seinem Comeback. Auf der anderen Rückraum-Seite war das Selbstvertrauen, das sich Lucas Gerdon in den vergangenen Begegnungen erspielt hatte, zu spüren. Er warf und warf – und traf und traf (5 Tore).

Nach dem Seitenwechsel war es um die Blauen dann endgültig geschehen. Die Roten eroberten in der Defensive viele Bälle, machten ordentlich Tempo und gingen voller Entschlossenheit in die Zweikämpfe. Nach dem 23:13 (41.) durch den unermüdlichen Gerdon sah es nach einer richtigen Packung aus. Der hochgelobte Zweitliga-Absteiger schaffte es in den letzten Spielminuten lediglich, Ergebniskosmetik zu betreiben.

"Das war ein völlig souveräner und verdienter Sieg für Leutershausen. Mindestens auch in dieser Höhe", sagte Ralf Bader, der Trainer des TV Großwallstadt: "Wir haben fast über das ganze Spiel keine guten Lösungen gefunden." Er gratulierte recht freundlich, nahm das Gastgeschenk in Form eines selbstgebrannten Obstlers dankend an und erhob sich von seinem Stuhl. Bei ihm war es nicht die Aufregung, vielmehr der Frust, der ihn aus dem Sitz riss.

Leutershausen: Hübe, Döding – Schreiber 1, Bernhardt, Schwarz, Muth, Rolka 1, Stippel 2, Ruß 1, Cirac 5, Schmitt, Wagner 9, Seganfreddo 3, Mantek, Gerdon 5, Pauli 3/2.