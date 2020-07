Von Claus Weber

Heidelberg. Alexander Kreisel verstärkt seit 1. Juli das Trainerteam am Bundesstützpunkt in Heidelberg. Der 50-Jährige aus Roßdorf hat sich in der Schwimm-Szene einen Namen erworben. Er hat Marco Koch zum Welt- und Europameister gemacht und formte die EM-Medaillengewinner Yannick Lebherz und Reva Foos. Am Olympiastützpunkt im Neuenheimer Feld soll er Talente wie die beiden Junioren-Europameister Artem Selin und Zoe Vogelmann an die internationale Spitze bringen. Mit der RNZ sprach der sympathische Hesse über seine bisherige und künftige Arbeit, seine Ziele und den Schwimmsport in Zeiten von Corona.

Alexander Kreisel, Sie waren in Darmstadt sehr erfolgreich, warum der Wechsel nach Heidelberg?

Nach 18 Jahren wollte ich einen Tapetenwechsel, habe überlegt, als Lehrer zu arbeiten oder ins Ausland zu gehen. Dann hatte ich dieses sehr positive Gespräch mit Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen vom Deutschen Schwimm-Verband und Daniel Strigel vom Olympiastützpunkt Heidelberg. Beide sagten mir, dass sie mich sehr gerne hier haben möchten. Ich kenne die Situation in Heidelberg, die Bedingungen sind fast ideal.

Alexander Kreisel (50) ist in Roßdorf bei Darmstadt aufgewachsen. In seiner Jugend war er passabler Schwimmer und guter Leichtathlet mit einer Bestmarke von 2,12 m im Hochsprung. Kreisel ist zweifacher Vater, die beiden Söhne spielen Basketball. Während des Sportstudiums kehrte er zum Schwimmsport zurück, trainierte die DJK Budenheim und war Mitbegründer der SG Rheinhessen. Zwischen 1998 und 2002 war er Nachwuchs-Coach in Heidelberg und begleitete eine halbe Stelle als Landestrainer. Als Vereinscoach des DSW Darmstadt formte er Weltmeister Marco Koch und die EM-Medaillengewinner Yannick Lebherz und Reva Foos. Kreisel war 2009 erfolgreichster deutscher Junioren-Schwimmtrainer, 2014 und 2015 deutscher Schwimmtrainer des Jahres und 2014 auch – sportartübergreifend – bester Trainer in Hessen. Zum 1. Juli übernahm er die Stelle des Bundesstützpunkttrainers in Heidelberg, soll sich hier vor allem um die Talente im Junioren-Alter kümmern und sie an die nationale und internationale Spitze heranführen.

Inwiefern?

Ich bin hier kein Einzelkämpfer mehr, sondern kann in einem Team arbeiten. Vor allem in der Nachwuchsarbeit kann man viel bewegen wegen des Olympiastützpunktes mit seinem Sportinternat und den attraktiven Studienplätzen in Heidelberg. Die Trainingsmöglichkeiten sind hervorragend. Das Einzige, was noch fehlt, sind ein Strömungs- und ein Ausschwimmbecken (lacht).

Wie wird Ihre Arbeit aussehen?

Ich soll mich vor allem um junge Sprint-Talente wie Artem Selin und Sirintana Beune kümmern, auch Nina Kost, die mit mir von Darmstadt nach Heidelberg zurückkehrt, möchte ich weiter fördern. Zudem werde ich leistungsstarke Sportler aus der Nachwuchsgruppe übernehmen, die vom Alter her in die offene Klasse rücken, wie z.B. Zoe Vogelmann. Diesen Monat möchte ich zunächst die Sportler und ihren Hintergrund kennenlernen, zeitgleich eine kleinere Trainingsgruppe betreuen und schließlich immer mehr Aufgaben übernehmen. Ich will die Talente mitaufbauen und sie zu Olympia führen, ohne dass sie gleich den Trainer wechseln müssen. Wir möchten damit auch einen langsamen Übergang einleiten und einen plötzlichen Cut vermeiden.

Dann geht es also auch darum, Dr. Michael Spikermann, der seit Jahren die Eliteschwimmer trainiert, zu beerben?

Ja, irgendwann, über einen längeren Zeitraum. Wir wollen als Team arbeiten, ich möchte vor allem seine Erfahrungen aus den Höhentrainingslagern kennenlernen und viel mit ihm arbeiten und besprechen.

Verfolgen Sie andere Trainingskonzepte?

Ich möchte mich mehr um die Sprinter kümmern. Wir produzieren in Deutschland vor allem Mittel- und Langstreckler. Sprinter müssen anders trainieren, müssen weniger oft in die Höhe, dafür aber noch mehr Wert auf Kraft und Athletik legen. Australier und Niederländer beispielsweise gehen anders an die Sache ran als wir das bisher gemacht haben. Ich habe in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen mit meinen "Sprintern" in Darmstadt gemacht, auch bei Nina Kost hat das spezifische Sprinttraining noch mal einen Leistungs- und Motivationsschub gebracht.

Sie haben schon früher mit Michael Spikermann zusammengearbeitet.

Damals war ich hier ein kleines Licht, habe eine Nachwuchsgruppe betreut und Michael bei der A-Mannschaft begleitet und manchmal vertreten. Es war eine sehr positive Zeit, ich habe viel von ihm gelernt, allerdings auch von anderen. Beispielsweise von Norbert Warnatzsch, der Franzi van Almsick und Britta Steffen trainiert hat, oder Bernd Henneberg aus Magdeburg, Trainer unter anderem von Olympiasiegerin Dagmar Hase. Diese Trainer habe ich bei Trainingslagern kennen- und schätzen gelernt.

Wie würden Sie sich selbst charakterisieren?

Ich bin schon ein Kumpel-Typ, kann aber auch laut werden, wenn es sein muss. Ich gehe locker an die Sachen ran, fordere aber auch Disziplin, das muss im Schwimmen sein. Ich möchte, dass die Athleten bei diesem trainingsintensiven und harten Sport immer auch ihren Spaß haben. Ich will die Menschen kennenlernen und das Beste aus ihnen herausholen.

Sie haben Marco Koch zum Welt- und Europameister gemacht. Wie viel von Ihnen steckt in dessen Erfolgen?

Ich habe Marco mit zwölf Jahren übernommen, wir sind miteinander gewachsen. Er ist sehr konsequent an die Dinge rangegangen, war immer sehr zielorientiert. Und er hatte das Glück, dass seine Mutter ihn sehr unterstützt, bekocht, gefördert und begleitet hat. Da sind viele positive Dinge zusammengekommen.

Ihr Start könnte besser sein. Die Corona-Pandemie setzt auch den Schwimmern zu.

In Heidelberg hatte man noch Glück. Die Kaderathleten konnten recht bald wieder ins Becken. In Darmstadt war es heftig. Wir hatten nur drei Nationalkader-Schwimmer, alle übrigen haben zehn Wochen kein Wasser gesehen. Vier Wochen Landtraining sind noch machbar, aber dann scharren die Leute mit den Hufen. Es fehlten auch plötzlich die Ziele, weil die Wettkämpfe weggefallen sind. Aber jetzt ist ja wieder ein fast normaler Trainingsbetrieb möglich.

Wann geht es mit Wettkämpfen weiter? Und glauben Sie, dass die Olympischen Spiele 2021 in Tokio stattfinden können?

Wir können hoffentlich Ende Oktober wieder mit Wettkämpfen starten. Dann sollen die deutschen Meisterschaften – allerdings ohne Zuschauer – stattfinden. Und ja, ich bin Optimist und gehe davon aus, dass die Spiele ausgetragen werden.