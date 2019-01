Von Wolfgang Brück

Rauenberg. Was ist der Unterschied zwischen Männerfußball und Frauenfußball? Die Antwort ist verblüffend einfach. "Bei den Frauen riecht es in der Kabine besser", stellt Siegfried Becker fest. Der 47-jährige Service-Techniker bei der Volksbank trainiert die U 20-Mädchen der TSG Hoffenheim. Sie stahlen am Sonntagabend beim SAP FußballCup in Rauenberg dem eigenen Bundesliga-Team die Schau. "Hoffe zwo" wurde Vierter. Die Erste schied bereits in der Vorrunde aus. Der SC Sand, "das Dorf mit der geilsten Mannschaft der Welt" (so die Eigenwerbung) gewann das Turnier.

Es gibt noch mehr, was für die Frauen spricht. "Sie haben deutlich mehr Sozialkompetenz", findet Rüdiger Heiß. Der Vizepräsident des badischen Fußballverbandes aus Reichartshausen hat während der dreitägigen Turnierserie in der Mannaberghalle beobachten können: "Es kommen weniger Fouls vor. Vor allem aber wird nicht so viel gemotzt."

"Hoffe zwo" stahl als Vierter der eigenen Bundesliga-Mannschaft die Schau. Fotos: Jan A. Pfeifer

Über tausend Zuschauer konnten sich in Rauenberg davon überzeugen, dass nicht ganz so viel Testosteron den Unterhaltungswert nicht schmälert. Spielwitz, Eleganz und Schnelligkeit zeichnen Chantal Hagel aus. Dem 1,72 Meter großen und knapp über 60 Kilo leichten Schwarzwald-Mädel, das in der Mannaberghalle auf sich aufmerksam machte, traut Siegfried Becker über kurz oder lang den Sprung in die Bundesliga zu. "Schon als ich mit meinem Papa zu den Spielen beim TSV Wildberg ging, war die Bundesliga mein Traum", verrät die 20-jährige angehende Grundschullehrerin, die jetzt in St. Leon zu Hause ist.

Bemerkenswert: Ihr sportliches Vorbild ist ein Mann: Weltmeister Toni Kroos. Kontakt zu ihren prominenten Vereins-Kollegen wie Kerem Demirbay, Andrej Kramaric oder Nico Schulz gibt es wenig. Hin und wieder sehe man sich in der Reha. Immerhin, am Dienstagabend begegnen sich die Hoffenheimer Frauen und Männer bei der gemeinsamen Winterfeier im Mannheimer Palazzo.

Als Sieger beim Sodexo-Cup am Freitag hatten sich Chantal Hagel und ihre Kolleginnen für das Hauptturnier qualifizieren können. Zum guten Duft kam eine weiße Weste. In allen Spielen stand die Null. Jennifer Klein erzielte die meisten Tore. Neben der siebenmaligen Vollstreckerin und Chantal Hagel, die es an den beiden Tagen auf acht Treffer brachte, sind auch Fatma Sakar, Paulina Krumbiegel und Laura Wienroither nicht mehr weit weg von der Bundesliga. Meint jedenfalls Cheftrainer Jürgen Ehrmann.

Den Nachweis lieferten sie gestern mit einem 3:1-Sieg im Gruppenspiel über den Erstligisten 1. FFC Frankfurt. Es war die Überraschung. Schluss war erst im Halbfinale mit 1:5 gegen den späteren Sieger.

Der gelösten Stimmung in der Mannaberghalle schadete es ebenso wenig wie das frühzeitige Aus der Lokalmatadorinnen, die erstmals seit Jahren das Halbfinale verpassten. "Das Turnier wird Jahr für Jahr besser, schöner und größer", lobte Sportkreis-Vorsitzender Gerhard Schäfer. Die Dossenheimern Stephanie Wirth wertete in ihrer Funktion als Geschäftsführerin der Sportregion die Veranstaltung als weiteren Beweis für vielseitigen und hochklassigen Sport in der Metropolregion.

An Rhein und Neckar sind über 50 Bundesligisten daheim. Die Hoffenheimer Frauen sind dabei schon in ihrer sechsten Erstliga-Saison. Der gegenwärtige fünfte Rang ist eine respektable Platzierung, obwohl zum Führungs-Duo Wolfsburg und Bayern München ein gewaltiger Abstand von 15 und zwölf Punkten klafft.

Auch wenn der Etat der Giganten um ein Vielfaches höher ist, hält es Jürgen Ehrmann für nicht ganz ausgeschlossen, sich irgendwann anzunähern. An Geduld mangelt es nicht. Der 57-jährige Berufsschullehrer aus Karlsruhe ist seit elf Jahren Cheftrainer bei den Hoffenheimer Fußballfrauen. Nichts spricht gegen eine Verlängerung. Nur ein Rekord bleibt wohl für immer unerreicht. Bernd Schröder trainierte den Frauen-Bundesligisten Potsdam - 43 Jahre lang.