Von Wolfgang Brück

Regensburg. Das Elend geht weiter. Der SV Sandhausen fährt in ein fremdes Stadion – und verliert. In 16 von 17 Auswärtsspielen war das letzte Runde der Fall. Am Samstag setzte sich die schwarze Serie fort. Ein 0:3 in Regensburg. Mit null Punkten und 0:5-Toren ist der Start in die Jubiläums-Saison misslungen.

Die Sorgen, dass die zehnte Zweitliga-Runde die vorerst letzte sein könnte, sind berechtigt. In Regensburg war einer der wenigen guten Aspekte, dass Sandhausen zwar krass unterlegen war, bis 20 Minuten vor dem Ende aber nur mit 0:1 zurück lag. Carlo Boukhalfa hatte eine der zahlreichen Chancen genutzt (34.). In der Schlussphase sorgten Scott Kennedy (70.) und Joel Zwarts (81.) dafür, dass das Ergebnis dem Spielverlauf entsprach.

Erfreulich ist auch, dass Torwart Patrick Drewes offenbar ein würdiger Nachfolger von Stefanos Kapino ist. Der ehemalige Ersatz-Torwart von Bundesliga-Aufsteiger Bochum war der beste Sandhäuser. Das sagt viel über die Qualität seiner Mitspieler. Drewes verhinderte mit tollen Reaktionen ein Debakel. "Weltklasse", kommentierte der kicker.

Sicher, Sandhausen hat – bei 16 Abgängen und elf Zugängen – eine völlig neue Mannschaft. Es war klar, dass es dauern würde, bis die Rädchen ineinander greifen. Zu sehr darf man das Argument aber nicht strapazieren. Schon gar nicht sollte man es als Alibi nutzen. Der Profi-Fußball ist gnadenlos. Welpenschutz kennt er nicht. Es zählen die Punkte und nicht, ob eine Mannschaft eingespielt ist oder viele Neue erst zueinander finden müssen.

Probleme in der Abstimmung für die 13. Auswärts-Niederlage in Folge verantwortlich zu machen, hieße ohnehin, das Thema zu verfehlen. Die Einstellung war Schuld. Das Engagement ließ zu wünschen übrig. Bisher haben die Veränderungen keine Wirkung gezeigt. Im Gegenteil. Das Zwischenergebnis nach dem 0:2 gegen Düsseldorf und dem 0:3 in Regensburg ist ernüchternd. Die Kampfkraft ist eher geschwunden, als dass sie zugenommen hat.

In der Führungs-Etage redete man nicht um den heißen Brei herum. Boss Jürgen Machmeier beklagte, dass man sich den Schneid habe abkaufen lassen. Eine Einschätzung, zu der Geschäftsführer Volker Piegsa bereits nach dem Düsseldorf-Spiel gekommen war. Mikayil Kabaca fand die deutlichsten Worte: "Wir können froh sein, dass wir heute kein Debakel, ein 0:5 oder 0:6, erlebt haben. Unsere Leistung war eine Blamage."

Es gibt reichlich Baustellen. Königstransfer Pascal Testroet fehlte wegen Achillessehnen-Beschwerden. Kabaca will sich nicht festlegen, wann der Torjäger zurückkommt. Gianluca Gaudino meldete sich kurz vorher ab, er fühle sich nicht wohl. Schon im Düsseldorf-Spiel hatte er über "schwindende Kräfte" geklagt. Mit der Kondition habe das nichts zu tun, beteuerte Kabaca.

Doch: In beiden Spielen ging den Sandhäusern nach der Pause die Puste aus. Regensburg war in der zweiten Halbzeit drückend überlegen. Es wurde auch nicht besser, als Kapitän Dennis Diekmeier und Julius Biada nach langer Verletzung erste Gehversuche machten.

Die wenigen Chancen bei den seltenen Gegenangriffen ließen Cebio Soukou (17.) und Daniel Keita-Ruel (36.) ungenutzt. Zu Recht ärgerte sich Trainer Gerhard Kleppinger, dass zwei Gegentoren eigene Einwürfe vorausgingen. Oumar Diakhite, der gegen Düsseldorf einen unnötigen Strafstoß verursachte hatte, wurde diesmal mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Die zweite Verwarnung war allerdings zu hart. Im Netz trösteten sich die frustrierten Fans mit Galgenhumor: "Im Gegensatz zu den anderen tut er wenigsten was." Am Samstag kommt zum Pokalspiel Champions League-Teilnehmer RB Leipzig, danach im Derby der mit zwei Siegen gestartete Karlsruher SC. Zwei Spiele wie gemalt.

Es kann nur besser werden.

Regensburg: Meyer - Saller, Breitkreuz, Kennedy, Wekesser (90. Elvedi) - Boukhalfa (85. Beste), Gimber - Faber, Singh (85. Moritz) - Otto (80. Zwarts), Albers (90. Caliskaner).

Sandhausen: Drewes - Diakhite, Höhn, Zhirov - Ajdini (62. Diekmeier), Bachmann (80. Gaudino), Zenga (76. Sickinger), Okoroji (81. Sicker) - Soukou, Esswein (62. Biada) - Keita-Ruel.

Schiedsrichter: Alt (Heusweiler); Zuschauer: 5018; Tore: 1:0 Boukhalfa (34.), 2:0 Kennedy (70.), 3:0 Zwarts (81.), Gelb-Rot: Diakhite (75. wiederholtes Foulspiel).