Hannover. "Bring uns den echten SV Sandhausen zurück", flehte im Fanforum Don Jorge. Der Wunsch war Alois Schwartz Befehl. Mit dem 2:1 (0:0)-Sieg bei Hannover 96 hatte der neue alte Trainer einen Traum-Start. Der 2:0-Führung durch Immanuel Höhn und Daniel Keita-Ruel (73. und 78.) konnte der Ex-Hoffenheimers Dominik Kaiser (82.) nur noch das Anschlusstor entgegen setzen.

Leidenschaft, Wille und die Fähigkeit, nach Rückschlägen wieder aufzustehen, sind die Tugenden, mit denen Schwartz in seiner ersten Amtszeit den SV Sandhausen stark gemacht hat. Dann kam Kenan Kocak. Im Bemühen um spielerische Verbesserung tauschte er aufrechte Kämpfer gegen fußballerisch begabtere Profis aus. Sein Nachfolger Uwe Koschinat ging einen Schritt weiter. Er holte mit Diego Contento einen Champions League-Sieger.

Der Markenkern ging verloren.

Nur eine kleine Notiz, aber bezeichnend: Tim Kister, mittlerweile 34 und der einzige Überlebende aus der damaligen Schwartz-Elf, half gestern in der Schlussphase mit, den Vorsprung über die Zeit zu retten. Was zuletzt häufig schief gegangen war: Es gelang diesmal.

Nur vier Tage hatte der "Neue" Zeit. Er nutzte sie optimal. Er drehte an den richtigen Schrauben. Links hinten verteidigte der kampf- und laufstarke Arne Sicker. Vor der Abwehr bildeten Marcel Ritzmaier und Janik Bachmann ein zusätzliches Bollwerk. Seinem ärgsten Feind würde man nicht wünschen, gegen diese Kanten spielen zu müssen.

Ritzmaier sei eine moderne Version von Stefan Kulovits. Einer, der an die Grenze des Erlaubten und manchmal auch darüber geht, sagt Don Jorge. Hinter dem Synonym verbirgt sich der 46-jährige Lehrer Jörg Lawrenz. Kulo musste Dienstag gehen. Landsmann Ritzmaier zu verpflichten, war eine der besseren Entscheidungen des Österreichers.

Die eigentliche Überraschung aber war Anas Ouahim. Schwartz zauberte den blondierten Deutsch-Marokkaner als Spielmacher aus dem Hut. Der 24-Jährige stand zum Verkauf an, sollte der 20. (!) Abgang der Transferperiode werden.

Es spricht Bände, dass Kapitän Aleksandr Zhirov sagte, es habe eine "richtige Mannschaft" auf dem Platz gestanden. Was war in den sieben Spieltagen zuvor? Es bleibt eine große Herausforderung, aus dem zusammengewürfelten Haufen ein Team zusammenzuschweißen, das dauerhaft Erfolg hat.

In der Offensive, die schon am Sonntag im Derby gegen Darmstadt mehr auf dem Prüfstand stehen wird als bei der Abwehrarbeit in Hannover, muss Schwartz unter zwei Handvoll von Angreifern die richtige Wahl treffen.

Symptomatisch, dass am Führungstreffer mit Höhn und Vorbereiter Sicker zwei Abwehrspieler beteiligt waren. Der Torschütze bedankte sich danach beim Torwarttrainer. Daniel Ischdonat habe ihm empfohlen, in den gegnerischen Strafraum zu gehen.

Symptomatisch auch, dass zuvor mit Ritzmaier einer der Sechser die beste Chance für den SV Sandhausen hatte. Der feiner Heber ging an die Oberkante der Latte (30.). Auch bei einem tückischen Aufsetzer von Sebastian Ernst verhinderte Aluminium ein Tor (34.). Hannover hatte zwei Drittel Ballbesitz und auch die größere Anzahl an Möglichkeiten.

Match-Glück gehört eben auch dazu.

Bemerkenswert: Schwartz ist eher als Spätstarter bekannt. Weder bei der U 23 des 1. FC Kaiserslautern, noch in Erfurt und Karlsruhe und auch nicht während seiner ersten Ära in Sandhausen von 2013 bis 2016 gewann er ein Auftaktspiel. Die Erfolge stellten sich erst später ein.

Seine Fähigkeit, eine Abwehr zu stabilisieren, sind hinlänglich bekannt. Zu Unrecht, sagt der Trainer, werde er nur auf das Verhindern von Toren reduziert.

Stimmt. Das 6:0 in Paderborn war der höchste Sieg in der Zweitliga-Geschichte des SV Sandhausen, dem amtierenden Deutschen Vizemeister RB Leipzig schenkten die Kurpfälzer vier Tore ein, unvergessen sind die 4:3-Spektakel gegen den 1. FC Nürnberg und Union Berlin.

Jörg Lawrenz hat neuen Mut gefasst. "Die Luft war irgendwie raus. Gestern aber haben wir Fans zum ersten Mal wieder richtig mitgefiebert. Ich bin froh, dass Alois Schwartz wieder da ist."

Hannover: Zieler - Dehm, Franke, Börner, Hult - Ondoua (76. Kaiser) - Ernst (84. Muslija), Kerk (76. Weydandt) - Beier (76. Stolze), Maina - Hinterseer

Sandhausen: Drewes - Ajdini, Höhn, Zhirov, Sicker - Bachmann, Ritzmaier (90.+4 Kister) - Esswein (61. Soukou), Benschop, Ouahim (61. Okoroji) - Keita-Ruel (89. Zenga)

Schiedsrichter: Alt (Heusweiler)

Zuschauer: 10.900

Tore: 0:1 Höhn (73.), 0:2 Keita-Ruel (78.), 1:2 Kaiser (82.)

Update: Sonntag, 26. September 2021, 19.45 Uhr

