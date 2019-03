Heidelberg. (bee) Die Saison 2019 der Rugby-Europameisterschaft hat bislang noch nicht die Ergebnisse gebracht, die sich die deutsche Nationalmannschaft vorgestellt hatte. Doch Kapitän Sebastian Ferreira (25) und seine Teamkameraden wissen durchaus, woran es gelegen hat und woran die Mannschaft arbeiten muss, um im ersten von zwei Heimspielen am heutigen Samstag um 15 Uhr im Fritz-Grunebaum-Sportpark in Heidelberg-Kirchheim gegen Russland bestehen zu können.

Herr Ferreira, man merkt, dass ihr Team mit dem bisherigen EM-Verlauf nicht zufrieden ist.

Das stimmt, wir können mit den ersten beiden Spielen nicht zufrieden sein. Wir haben vor allem zu viele Fehler in unserer eigenen Hälfte gemacht und den Ball den Gegnern in für uns gefährlichen Bereichen überlassen und ihnen so gute Möglichkeiten geboten. Was allerdings absolut gestimmt hat, war der Kampfgeist. Wie sich die Jungs immer wieder hineinwerfen und bis zum Schluss alles für diese Mannschaft und für Deutschland geben, das ist top. Aber insgesamt war in den beiden ersten Spielen - auch auswärts - sicher mehr drin als der eine Punkt, den wir bislang für das Ranking geholt haben.

Man hat den Eindruck, dass die Gegner in der EM ein anderes Kaliber sind als zuletzt im WM-Qualifikationsturnier in Marseille. Ist das so?

Das ist schwer zu vergleichen. Im Grunde sind das gänzlich andere Gegner. Im Repechage-Turnier wurde vielleicht etwas schneller gespielt, da ging es nicht so direkt in den Kontakt. Die Teams in der Europameisterschaft sind sicher etwas größer und kräftiger. Wir haben es mit einigen der besten Sturmreihen der Welt zu tun, wenn wir nur mal an Georgien denken. Das ist schon ein Unterschied. Wir sind auch nicht so weit weg von den Topteams dieser EM. Den Unterschied machen zumeist Kleinigkeiten aus, an denen man in der Vorbereitung intensiv arbeiten muss.

Heute steht gegen Russland das erste Heimspiel an. Was muss besser laufen, um bestehen zu können?

Sehr hilfreich wäre es, wenn wir es schaffen könnten, mehr Zeit gemeinsam am dem Platz zu verbringen. Eine gewissenhafte und intensive Vorbereitung ist gerade für die Spieler, die einem geregelten Job nachgehen oder die studieren, eine gewaltige Herausforderung. Denn am Ende geht es in den Spielen in den meisten Fällen gegen Profis. Aber unser Trainerteam hat hart gearbeitet, um viele Spieler so oft wie möglich gemeinsam auf dem Platz zu haben und an den Dingen zu arbeiten, die zuletzt nicht so gut funktioniert haben. Wir müssen zum Beispiel besser steuern, wo auf dem Feld wir spielen. Wir müssen den Ball besser verteidigen und ihn länger in den eigenen Reihen halten, um so Chancen für uns zu kreieren. Dazu dürfen wir uns natürlich auch nicht solche Undiszipliniertheiten erlauben wie in Rumänien, als wir phasenweise nur mit zwölf Mann auf dem Platz standen.

Wie stark schätzen Sie die Russen ein, die sich mit diesem EM-Turnier auf die WM 2019 in Japan vorbereiten?

Wir haben schon einiges von den Russen sehen und deren Spiel analysieren können. Sie spielen beinahe militärisch korrekt, wenn auch nicht ganz so direkt wie Rumänien. Aber insgesamt sind sie etwas schneller als die letzten beiden Gegner. Es wird auf eine aufmerksame Verteidigung und gute Gassen ankommen. Und wir wissen genau, an welchen Punkten wir uns verbessern müssen. Wenn wir es schaffen, unseren Kampfgeist an einem Tag zu kombinieren mit gutem und klugem Kickspiel, sicheren Standardsituationen, starken Gedrängen und Paketen sowie einer agilen Hintermannschaft, dann sind auch wir sehr schwer zu schlagen. Es wird sicher ein harter Kampf gegen die Russen, aber wenn wir in Heidelberg auflaufen, werden wir bereit sein.

Wie viel kann der Heimvorteil ausmachen?

Wir haben zuletzt in Belgien eindrucksvoll gesehen, was der ausmachen kann. Das war eine beeindruckende Stimmung. Wir freuen uns sehr auf unsere Fans und hoffen, dass sie zahlreich und lautstark vertreten sein und uns als der sprichwörtliche 16. Mann unterstützen werden.