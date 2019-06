Von Moritz Bayer

Frankfurt. Es zeugte vom positiven Geist des Rugbysports, dass die beiden Manager der Finalteilnehmer zuerst von den Leistungen des Gegners sprachen, als sie zu ihrer Einschätzung zum 22:12 befragt wurden. Das bessere Ende konnte Uli Byszio vom SC Frankfurt 1880 bejubeln: Der siebte Titel im Herrenbereich war das Sahnehäubchen auf einer grandiose Saison der Hessen, die nicht nur sämtliche Titel im Jugendbereich holten, sondern sich nun auch bei den Erwachsenen zur besten Mannschaft der Saison krönten.

Dennoch begann Byszio sein Statement mit einem Lob für den Finalgegner TSV Handschuhsheim. "Ich habe in der Halbzeit gesagt ’Wer die Löwen unterschätzt, hat schon verloren.’ Ein großartiger Verein, bei dem ich mir einiges abgeschaut habe", sagte Byszio, "heute haben wir das dritte Aufeinandertreffen der Saison gewonnen und trotzdem sind wir als befreundete Vereine näher zusammengerückt." Dass der Frankfurter Meistermacher diesen Erfolg feiern konnte, schien bereits zur Halbzeit klar, da führte der SC 1880 mit 22:0 - und doch blieb es bis zum Schluss spannend.

Auf dem Weg zum Titel wurden Marcel Coetzee (l.o.), Paul Schüle (r.) und ihr TSV Handschuhsheim gestoppt. Trainer Gordon Hanlon (l.u.) war dennoch stolz auf sein Team. Foto: Keßler

Nach nicht einmal drei Minuten hatten die stark beginnenden Frankfurter schon einen Versuch durch den famos kämpfenden Marcel Becker gelegt, Ray Parkinson zudem eine Erhöhung und einen Strafkick beigesteuert. Der TSV wirkte zwar nicht schläfrig, aber etwas zu fahrig in seinen Aktionen. Das Übrige tat die vorerst unüberwindbare Defensive der Gastgeber, die jegliche Bemühungen der Handschuhsheimer zunichte machte. Nach etwas mehr als 20 Minuten brachten sich die "Löwen" durch einen Fehler selbst in Bedrängnis und erneut war Frankfurt zur Stelle: Mehrere druckvolle Angriffe konnte der TSV abwehren, aber nach Beckers Pass tankte sich Mark Sztyndera über die Linie. Der TSV riskierte nun mehr in den Angriffen - und lief in einen Konter. Frankfurts Kapitän Hassan Rayan vollendete mit einem kraftvollen Angriff und Parkinson stellte mit dem Fuß auf 22:0.

Dass Byszio mit seiner Prognose nicht Unrecht zu haben schien, bewiesen die "Löwen" nach der Pause. Angepeitscht vom sagenhaften Anhang, der seinen Teil dazu beitrug, dass das Endspiel ein wahres Rugbyfest in blau-weiß und rot-schwarz war, bissen die Handschuhsheimer sich nun ins Spiel. Wieder einmal war es Flanker Jaco Otto, der die letzten Meter ins Malfeld stürmte und den Bann brach. Zudem machten die eingewechselten TSV-Spieler mächtig Dampf. Felix Bayer und Marcus Bender dominierten nach ihren Einwechslungen das Gedränge, der junge Gedrängehalb Emil Schäfer brachte schnell Pässe und dirigierte die starken Acht Handschuhsheims nach vorne.

Vincent Spies tat mit seiner aggressiven Spielweise das Übrige - der TSV durfte an die Wende glaube. Nach 65 Minuten sorgte erneut Otto für den nächsten TSV-Versuch. Die Löwenmeute an der Seitenlinie flippte aus und Frankfurt war klar: Das ist noch nicht vorbei! Es ging hin und her, der TSV war überlegen im offenen Spiel, aber Frankfurt stark an der Gasse und im Kickspiel unbezwingbar. Die Gasse erwies sich abermals als Schwachpunkt beim TSV. Hätte Marcel Coetzees Strafkick (75.) sein Ziel gefunden, hätte die Möglichkeit, mit einem Versuch das Unentschieden und somit die Verlängerung zu erzwingen, wohl noch für zusätzliche Kräfte gesorgt.

So aber gelang es dem SC 1880, den Vorsprung über die Zeit zu retten. Trotz großer Enttäuschung auf Handschuhsheimer Seite war der Sieg über die ganze Spielzeit gesehen verdient, Frankfurt machte weniger Fehler. Und so konnte Handschuhsheims Manager Michael Reinhard auch nach der Heimkehr nach Heidelberg zugeben: "Die Löwen waren heute klasse, Frankfurt war extraklasse. Das hat den Ausschlag gegeben, dazu herzlichen Glückwunsch! Heute ist es sicher nicht leicht für uns, aber dank der Fans, die uns einen Wahnsinns-Empfang bereite haben, ist der Himmel bald wieder blau-weiß!"

SC Frankfurt 1880 - TSV Handschuhsheim 22:12 (22:0), Handschuhsheim: Müssig - Kößler, Coetzee, Syme, Katoa - Klewinghaus, Korn (47. Schäfer) - Otto, Hug, Hartmann (58. Spies) - Klein (60. Rosenthal), May - Schüle (58. Bayer), Wetzel, Martel (58. Bender).

Schiedsrichter: O’Brien; Zuschauer: 2 100; Punkte: 7:0 (1.) Versuch Becker + Erhöhung Parkinson; 10:0 (12.) Straftritt Parkinson; 15:0 (23.) V Sztyndera; 22:0 (32.) V Rayan + E Parkinson; 22:7 (47.) V Otto + E Coetzee; 22:12 (55.) V Otto; Zeitstrafe: -/Syme (35.).