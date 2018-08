Heidelberg. (momo) Auch die vierte englische Woche in Folge konnte dem deutschen Rugby-Meister Heidelberger Ruderklub nichts anhaben. Der Bundesliga-Primus fuhr in Neckarsulm einen 60:19-Sieg ein. In der 2. Liga Süd verlor der Heidelberger TV trotz starker Leistung gegen den RC Unterföhring. Bei den Frauen untermauerte der SC Neuenheim seine Favoritenrolle auf den Titel durch den 29:5-Sieg bei Verfolger RSV Köln.

Selbst der Ausfall beider Hakler störte den HRK in Neckarsulm nicht. Gedrängehalb Pierre Mathurin warf ein und glänzte mit einer 100-Prozent-Quote. Ohne Probleme erspielte sich der Ruderklub eine komfortable 29:5-Halbzeitführung. Nach der Pause entschieden die Heidelberger die Partie mit weiteren schnellen Punkten für sich. Am Ende standen zehn Versuche zu Buche.

Für eine Überraschung sorgte der RC Unterföhring am Neckar. HTV-Trainer Benedikt Scherrer hatte zwar im Vorfeld vor den Verstärkungen aus Südamerika gewarnt, die der RCU-Trainer und ehemaliger Handschuhsheimer Spieler José Holgado nach München gelotst hatte. Doch ganz aufzuhalten waren diese trotzdem nicht. Kluge Überkicks hebelten die Verteidigung des HTV zu oft aus. Die "Turner" griffen zwar ebenfalls sehenswert an, aber am Ende hatten die Münchener den längeren Atem und siegten mit 33:29.

Beim schärfsten Verfolger RSV Köln ließ das SCN-Frauenteam nichts anbrennen und holte sich den verdienten 29:5-Auswärtssieg. Dabei legten Sylvia Kling (2), Amelie Harris, Lisa Bohrmann und Elisa Trick fünf Versuche. Sylvia Kling und Laura Schwinn trafen mit jeweils einer Erhöhung.